—Peckinpah es muy bueno, La pesadilla salvaje, me encantan esas películas. Los filmes de Kurosawa en una forma diferente, las películas de Martin Scorsese, las de Sergio Leone, me encantan esos filmes. Me gustan las películas en que los personajes transpiran, se ensucian, no son correctos, héroes no tan perfectos. Me encantan esas películas.