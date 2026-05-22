Colombia

Microcrédito en Colombia superó los $26 billones: crece la financiación para pequeños negocios en zonas rurales

Más de 2,5 millones de microempresarios accedieron a este tipo de créditos durante el primer trimestre de 2026, según cifras del sector

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FOTO DE ARCHIVO: Una persona cuenta billetes colombianos en una máquina en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 10 de junio 2025. REUTERS/Nathalia Angarita
FOTO DE ARCHIVO: Una persona cuenta billetes colombianos en una máquina en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 10 de junio 2025. REUTERS/Nathalia Angarita

El microcrédito sigue ganando terreno en Colombia y ya supera los $26 billones en cartera, en medio de un escenario donde miles de pequeños negocios continúan dependiendo de este tipo de financiación para sobrevivir y sostener sus actividades económicas.

Las cifras fueron reveladas por Asomicrofinanzas en su más reciente informe sectorial, que mostró un aumento en la cobertura del sistema y una fuerte presencia en municipios rurales y regiones apartadas del país.

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Según el reporte conocido este jueves, durante el primer trimestre de 2026 la cartera bruta de microcrédito alcanzó los $26,15 billones y más de 2,57 millones de microempresarios recibieron atención financiera en Colombia.

El gasto del Gobierno Nacional Central llegó a 22,8% del PIB, mientras que los ingresos se ubicaron en 16,4% del PIB- crédito VisualesIA
Billetes de 100 mil colombianos - crédito VisualesIA

El microcrédito mantiene fuerte presencia fuera de las grandes ciudades

Uno de los datos que más llamó la atención del informe es que las entidades asociadas tienen presencia en 1.104 municipios del país.

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Además, el 31 % de la cartera de microcrédito se concentra en municipios rurales, donde el acceso al sistema financiero tradicional continúa siendo limitado para miles de personas.

En muchas de estas regiones, pequeños comerciantes, campesinos y emprendedores dependen del microcrédito como una de las pocas alternativas formales de financiación.

El informe también mostró que buena parte de los recursos desembolsados se destinaron a actividades relacionadas con comercio, agricultura, manufactura y pequeños negocios familiares.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra billetes de pesos colombianos y de dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado muestra billetes de pesos colombianos y de dólares estadounidenses en una casa de cambio, en Bogotá, Colombia, 27 de enero, 2025. REUTERS/Luisa González

Más de $4,9 billones fueron desembolsados

Durante los primeros tres meses del año se realizaron 459.560 desembolsos por cerca de $4,95 billones.

El comportamiento de las cifras refleja cómo el microcrédito continúa funcionando como una herramienta clave para sostener la denominada economía popular, especialmente en sectores con altos niveles de informalidad.

Actualmente, las entidades vinculadas a Asomicrofinanzas cuentan con 2.832 oficinas y más de 9.216 asesores especializados en distintas regiones del país.

Además del acceso al crédito, muchas de estas entidades realizan acompañamiento financiero y procesos de educación económica para pequeños empresarios.

Más de la mitad de los usuarios son mujeres

Otro de los aspectos destacados del informe es que el 52 % de las personas que accedieron a microcréditos durante el periodo analizado fueron mujeres.

Las organizaciones del sector aseguran que este tipo de financiación ha venido ganando importancia dentro de procesos de autonomía económica y fortalecimiento de pequeños emprendimientos liderados por mujeres.

Muchos de estos negocios corresponden a actividades familiares, comercio local y proyectos productivos de pequeña escala.

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González

El crecimiento del microcrédito también ocurre en un momento en el que miles de trabajadores independientes continúan enfrentando dificultades para acceder a préstamos tradicionales en el sistema bancario.

Persisten retos por tasas e informalidad

Aunque las cifras muestran crecimiento en la cartera y en los desembolsos, el sector todavía enfrenta desafíos relacionados con informalidad, riesgo crediticio y costos financieros.

En varias regiones del país, pequeños negocios siguen teniendo problemas para acceder a créditos con condiciones más favorables o mayores montos de financiación.

Sin embargo, las microfinanzas continúan ampliando su alcance territorial y fortaleciendo su papel dentro de la economía regional y comunitaria.

El informe también evidencia que el microcrédito mantiene un papel relevante para miles de familias que dependen de pequeños emprendimientos y actividades comerciales para generar ingresos.

El sector sigue creciendo en medio de dificultades económicas

El comportamiento del microcrédito se conoce en medio de un contexto económico marcado por desaceleración en algunos sectores, dificultades de acceso al crédito y altos niveles de informalidad laboral.

A pesar de eso, las cifras muestran que millones de pequeños empresarios continúan utilizando este mecanismo para sostener sus negocios y financiar operaciones básicas.

Las organizaciones del sector consideran que las microfinanzas seguirán siendo fundamentales para impulsar la inclusión financiera y fortalecer economías locales en distintas regiones del país.

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