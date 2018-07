No estamos ante una obra teatral, pese a ser un filme de diálogos, la cámara acompaña el ritmo vertiginoso en una carrera contrarreloj en pos de la verdad. En épocas de agonía de los periódicos tradicionales, y lectores ávidos de textos cortos y efectistas, toparse con un filme como este que ensalza el periodismo tradicional, la épica de las redacciones y las rotativas, no deja de generar cierta nostalgia de un tiempo no muy lejano que ya es historia.