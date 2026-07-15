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Flor Vigna da la sorpresa como la nueva habitante de La Casa de los Famosos México 4

Confirman a la influencer y se une al grupo de celebridades que buscan el premio de los 4 millones de pesos

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La joven argentina es la octava confirmada para LCDLFM (Ig)
La joven argentina es la octava confirmada para LCDLFM (Ig)

Flor Vigna es la octava habitante confirmada de La Casa de los Famosos México 4, el reality de Televisa que arranca el domingo 26 de julio. La actriz, bailarina, cantante y modelo argentina de 32 años llega al programa con más de 5.5 millones de seguidores en Instagram y una trayectoria que arrancó desde la pobreza hasta consolidarse como figura multiplataforma.

La propia Vigna adelantó su llegada antes del anuncio oficial. Desde su camerino en México, publicó en sus historias de Instagram: “Ya estoy en México en mi camerino. Estoy como con un miedo lindo porque quedé seleccionada para un proyecto muy importante y va a ser muy masivo (...) Mañana se va a anunciar así que espero que estén conmigo”.

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La cantante contó a Wendy Guevara tras ser presentada: “Sé que es un juego pero sé que no debo tomar las cosas personales, pero sí me las tomo personales. Sé que me voy a equivocar un montón, pero la vida se trata de eso, pero sin estrés”.

Vigna ganó dos veces el certamen de baile más visto de Argentina

El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans
El guiño de Flor Vigna a la Selección Argentina en su sesión de fotos de Only Fans (X)

Florencia Giannina Vigna nació el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires. Saltó a la fama con su participación en el show de competencia física Combate, y su nombre se consolidó al ganar Showmatch: Bailando por un sueño en dos años consecutivos, 2016 y 2017. Esos triunfos la catapultaron como una de las figuras del entretenimiento argentino.

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Con el tiempo amplió su trabajo hacia la actuación, con apariciones en series como Simona y Mi hermano es un clon. En 2021 debutó en la música con el sencillo “Uy!” y luego lanzó “Suelto” y “Capaz”.

En 2026 le quitó el invicto a Alana Flores en el ring

La emoción de Flor Vigna tras su triunfo como campeona de boxeo en México
La emoción de Flor Vigna tras su triunfo como campeona de boxeo en México

Su presencia en México no es nueva. Este 2026, Vigna participó en el espectáculo de boxeo Supernova, donde se enfrentó a la influencer regiomontana Alana Flores y le quitó el invicto. El combate le generó una audiencia nueva en el país y la colocó en la conversación pública mexicana semanas antes de su ingreso al reality.

A sus actividades como actriz, bailarina y cantante suma una cuenta activa en OnlyFans, plataforma a la que se sumó recientemente como parte de lo que ella describe como una estrategia empresarial.

“Tenía mucho miedo a volver a ser pobre”

Vigna ha hablado abiertamente sobre la precariedad económica de su infancia. “Tenía mucho miedo, tengo todavía, a que me falte, a volver a ser pobre porque me faltó mucho cuando fui chica”, declaró en sus redes sociales.

Esa misma preocupación la llevó a estudiar economía para administrar sus finanzas y a diversificar sus fuentes de ingreso. Sobre su decisión de abrir OnlyFans, lo enmarcó así: “Hace rato me convertí en empresaria y esto es solo una faceta más”. Agregó que sostiene económicamente a su familia y opera una productora con 30 personas.

La octava habitante de una casa que abre el 26 de julio

La famosa tiene historia con creadores de contenido en México.
La famosa tiene historia con creadores de contenido en México. (Jovani Pérez | Infobae México)

La Casa de los Famosos México 4 estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas, con transmisión continua en ViX. Vigna se une a una lista de confirmados que ya incluye a Ernesto Laguardia, Karina Torres y Ximena Herrera, entre otros.

Las galas principales estarán conducidas por Galilea Montijo, acompañada por Odalys Ramírez y Diego de Erice. Wendy Guevara y Ricardo Margaleff estarán al frente de las pregalas y posgalas. El premio para el ganador o ganadora es de 4 millones de pesos.

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