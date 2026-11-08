ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas llega al país con su gira The Big One!

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Esas barbas. Esas gafas negras. Esos sombreros. Y esos riffs de blues-rock afilados, cortantes, música para los aídos de los fierreros siempre listos para encarar la ruta y acelerar a fondo...

En términos rockeros, son los ingredientes básicos que componen ZZ Top, la banda texana que ha hecho de su look y su sonido una marca registrada dentro del universo rockero.

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Todo esto viene a cuento de que los ZZ Top volverán a presentarse en en Buenos Aires el próximo 24 de noviembre, 16 años después de su último show en Buenos Aires, cuando se presentaron en el Luna Park. El trío estadounidense llevará su gira The Big One! al Movistar Arena, con un repertorio centrado en las canciones que marcaron sus más de cinco décadas de carrera.

Barba al viento, gafas de sol, sombrero y un riff metálico es igual a Billy Gibbons, emblema de los ZZ Top (Foto: Blain Clausen)

La banda, actualmente integrada por Billy F. Gibbons (76 años) y Elwood Francis (65), mantiene una agenda activa de conciertos. Gibbons ha señalado que el contacto con el público sigue siendo una parte central de la actividad del grupo, cuya audiencia reúne a distintas generaciones.

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Formado en Houston a fines de 1969, ZZ Top consolidó una identidad propia dentro del blues rock, apoyada en riffs de guitarra, una base rítmica sostenida y una estética que acompañó su proyección internacional.

El trío alcanzó una mayor visibilidad con Tres Hombres (1973), álbum que incluyó “La Grange”. Diez años más tarde lanzó Eliminator, uno de los trabajos más difundidos de su discografía, con canciones como “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” y “Legs”.

La formación sufrió una modificación en 2021, tras la muerte de Dusty Hill, bajista histórico de la banda. Su puesto fue ocupado por Francis, quien trabajó durante casi tres décadas como técnico de guitarras del grupo antes de incorporarse a los escenarios.

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El clásico rutero de la emblemática banda de Houston, Texas

Los ZZ Top fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la distinción de Héroes Oficiales del Estado de Texas. El concierto en Buenos Aires marcará su primer reencuentro con el público argentino desde la presentación que ofreció en el Luna Park en 2010.

Desde su hogar, en Texas, Billy Gibbons aceptó responder unas preguntas de Teleshow:

—Pasó mucho tiempo de su presentación en Buenos Aires, ¿te dejó algún recuerdo especial Argentina?

—Principalmente, el recuerdo de los muchos amigos, fans y seguidores ante quienes tuvimos la oportunidad de tocar. Sé que puede sonar a frase hecha, pero el entusiasmo del público argentino fue realmente extraordinario. Y esa es una de las razones que nos motivó a volver, ahora que surgió la oportunidad.

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—Como banda emblemática del blues-rock sureño, ¿alguna vez se sintieron discriminados dentro de la industria musical?

La gira latinoamericana culmina en Buenos Aires el próximo 24 de noviembre (@ZZTop)

—Es una pregunta interesante, lo cierto es que parte de la mejor música estadounidense proviene del sur del país, y de Texas en particular. La industria musical, aunque tiene su sede principalmente en Nueva York y Los Ángeles, ha comprendido que la música que surge del sur es apreciada en todo el país y, de hecho, en el resto del mundo. Si alguna vez hubo dudas sobre si la música del sur sería aceptada, esa cuestión quedó resuelta de forma definitiva con una sola palabra: ¡Elvis!

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—“El rock ha muerto”: es algo que se ha dicho muchas veces, pero actualmente la música latina ha cobrado un protagonismo frente al rock como nunca antes. ¿Estás de acuerdo? ¿Hay algún artista en ese género que te interese?

—Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... y nada: ¡acá estamos! Ya a mediados de los años 50, algunos expertos sugerían que el rock’n’ roll era una moda pasajera y que sería reemplazado por el calipso. Aunque nos encanta la música latina —especialmente las rancheras mexicanas de finales de la década de 1940—, no creemos que disfrutar de un tipo de música deba hacerse a costa de dejar de apreciar otro. Rara vez hay motivos para encasillar la música en categorías rígidas. Si te gusta cómo suena, entonces es TU música.

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—¿Cuáles son tus tres álbumes de cabecera?

—Live at the Regal, de B.B. King: el mejor álbum de blues en vivo que se ha grabado jamás. 12 X 5, de los Rolling Stones: el disco que anunció que los Stones eran una fuerza de la naturaleza que nos iba a hacer prisioneros. Por último, nos quedamos con The Psychedelic Sounds, de los 13th Floor Elevators, texanos como nosotros; fue un trabajo innovador e inspirador que abrió la puerta a una excentricidad creativa. ¡Es de 1966 y, sin dudas, una gran puerta de entrada a eso que pasó a llamarse psicodelia!

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—¿Y tus guitarristas de cabecera?

—Ya mencioné a B.B. King; está en la lista por su elegancia, su distinción y su estilo sobrio. Luego, tenemos a Keith Richards: tiene un enfoque único; siempre sabes que es él —y nadie más— porque posee un estilo sumamente personal. Ha creado su propio universo musical. El tercero en la lista sería Eric Clapton, quien lograba que el virtuosismo en la guitarra pareciera sencillo, cuando, en realidad, era todo lo contrario.

—Entre las figuras legendarias que aún siguen girando —los Stones, Bob Dylan y Paul McCartney—, ¿mantenés alguna relación o amistad con alguno de ellos? ¿Alguno te gusta especialmente?

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—Seguimos siendo amigos de los Stones; en particular de Keith, quien es tanto un amigo como un héroe. Siempre he reconocido que Bob Dylan merece todo el mérito del mundo por haber logrado que tanto la crítica como el público consideraran la música amplificada como algo serio. Y en cuanto a McCartney, es una fuente de inspiración. No tiene ninguna necesidad de hacer lo que hace, pero, claramente, disfruta haciéndolo. Él, junto a John, George y Ringo, lo cambiaron todo y abrieron la puerta a algo que, hasta el día de hoy, constituye una fuerza cultural inmensa.

Elwood Francis (65) y Billy Gibbons (76), siempre con su look marca registrada, se presentaron en el Luna Park hace 16 años (Foto: Jimmy Steinfeldt)

—¿Sentís nostalgia por los tiempos analógicos, pre Internet, o te llevás bien con la era digital?

—Por supuesto, nos gusta ese sonido analógico cálido, pero no tenemos reparos en adoptar la tecnología si nos ayuda a seguir avanzando en nuestro camino creativo. Cuando Muddy Waters, por así decirlo, “descubrió” la electricidad (y se conectó a ella), hizo posible la existencia de cientos de miles de bandas de rock. Menos mal que no se resistió a probar algo nuevo.

—A propósito, y por último, ¿qué tipo de impacto podría tener la IA en la música: positivo o perjudicial?

—¿Tiene que ser necesariamente una cosa o la otra? Una máquina puede crear música que resulte convincente, pero la gran pregunta es: ¿cómo logra manifestarse la pasión? Adiós, nos vemos en unos días en Buenos Aires.