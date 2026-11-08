Teleshow

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

La banda de Texas se presentará el 24 de noviembre en Buenos Aires como parte de The Big One!, una gira basada en los temas más conocidos de su repertorio clásico de blues y rock

La banda de Texas llega al país con su gira The Big One!
Guardar

Esas barbas. Esas gafas negras. Esos sombreros. Y esos riffs de blues-rock afilados, cortantes, música para los aídos de los fierreros siempre listos para encarar la ruta y acelerar a fondo...

En términos rockeros, son los ingredientes básicos que componen ZZ Top, la banda texana que ha hecho de su look y su sonido una marca registrada dentro del universo rockero.

PUBLICIDAD

Todo esto viene a cuento de que los ZZ Top volverán a presentarse en en Buenos Aires el próximo 24 de noviembre, 16 años después de su último show en Buenos Aires, cuando se presentaron en el Luna Park. El trío estadounidense llevará su gira The Big One! al Movistar Arena, con un repertorio centrado en las canciones que marcaron sus más de cinco décadas de carrera.

ZZTOP
Barba al viento, gafas de sol, sombrero y un riff metálico es igual a Billy Gibbons, emblema de los ZZ Top (Foto: Blain Clausen)

La banda, actualmente integrada por Billy F. Gibbons (76 años) y Elwood Francis (65), mantiene una agenda activa de conciertos. Gibbons ha señalado que el contacto con el público sigue siendo una parte central de la actividad del grupo, cuya audiencia reúne a distintas generaciones.

PUBLICIDAD

Formado en Houston a fines de 1969, ZZ Top consolidó una identidad propia dentro del blues rock, apoyada en riffs de guitarra, una base rítmica sostenida y una estética que acompañó su proyección internacional.

El trío alcanzó una mayor visibilidad con Tres Hombres (1973), álbum que incluyó “La Grange”. Diez años más tarde lanzó Eliminator, uno de los trabajos más difundidos de su discografía, con canciones como “Gimme All Your Lovin’”, “Sharp Dressed Man” y “Legs”.

La formación sufrió una modificación en 2021, tras la muerte de Dusty Hill, bajista histórico de la banda. Su puesto fue ocupado por Francis, quien trabajó durante casi tres décadas como técnico de guitarras del grupo antes de incorporarse a los escenarios.

El clásico rutero de la emblemática banda de Houston, Texas

Los ZZ Top fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll y recibió la distinción de Héroes Oficiales del Estado de Texas. El concierto en Buenos Aires marcará su primer reencuentro con el público argentino desde la presentación que ofreció en el Luna Park en 2010.

Desde su hogar, en Texas, Billy Gibbons aceptó responder unas preguntas de Teleshow:

—Pasó mucho tiempo de su presentación en Buenos Aires, ¿te dejó algún recuerdo especial Argentina?

—Principalmente, el recuerdo de los muchos amigos, fans y seguidores ante quienes tuvimos la oportunidad de tocar. Sé que puede sonar a frase hecha, pero el entusiasmo del público argentino fue realmente extraordinario. Y esa es una de las razones que nos motivó a volver, ahora que surgió la oportunidad.

—Como banda emblemática del blues-rock sureño, ¿alguna vez se sintieron discriminados dentro de la industria musical?

ZZ Top en México
La gira latinoamericana culmina en Buenos Aires el próximo 24 de noviembre (@ZZTop)

—Es una pregunta interesante, lo cierto es que parte de la mejor música estadounidense proviene del sur del país, y de Texas en particular. La industria musical, aunque tiene su sede principalmente en Nueva York y Los Ángeles, ha comprendido que la música que surge del sur es apreciada en todo el país y, de hecho, en el resto del mundo. Si alguna vez hubo dudas sobre si la música del sur sería aceptada, esa cuestión quedó resuelta de forma definitiva con una sola palabra: ¡Elvis!

—“El rock ha muerto”: es algo que se ha dicho muchas veces, pero actualmente la música latina ha cobrado un protagonismo frente al rock como nunca antes. ¿Estás de acuerdo? ¿Hay algún artista en ese género que te interese?

—Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... y nada: ¡acá estamos! Ya a mediados de los años 50, algunos expertos sugerían que el rock’n’ roll era una moda pasajera y que sería reemplazado por el calipso. Aunque nos encanta la música latina —especialmente las rancheras mexicanas de finales de la década de 1940—, no creemos que disfrutar de un tipo de música deba hacerse a costa de dejar de apreciar otro. Rara vez hay motivos para encasillar la música en categorías rígidas. Si te gusta cómo suena, entonces es TU música.

—¿Cuáles son tus tres álbumes de cabecera?

Live at the Regal, de B.B. King: el mejor álbum de blues en vivo que se ha grabado jamás. 12 X 5, de los Rolling Stones: el disco que anunció que los Stones eran una fuerza de la naturaleza que nos iba a hacer prisioneros. Por último, nos quedamos con The Psychedelic Sounds, de los 13th Floor Elevators, texanos como nosotros; fue un trabajo innovador e inspirador que abrió la puerta a una excentricidad creativa. ¡Es de 1966 y, sin dudas, una gran puerta de entrada a eso que pasó a llamarse psicodelia!

—¿Y tus guitarristas de cabecera?

—Ya mencioné a B.B. King; está en la lista por su elegancia, su distinción y su estilo sobrio. Luego, tenemos a Keith Richards: tiene un enfoque único; siempre sabes que es él —y nadie más— porque posee un estilo sumamente personal. Ha creado su propio universo musical. El tercero en la lista sería Eric Clapton, quien lograba que el virtuosismo en la guitarra pareciera sencillo, cuando, en realidad, era todo lo contrario.

—Entre las figuras legendarias que aún siguen girando —los Stones, Bob Dylan y Paul McCartney—, ¿mantenés alguna relación o amistad con alguno de ellos? ¿Alguno te gusta especialmente?

—Seguimos siendo amigos de los Stones; en particular de Keith, quien es tanto un amigo como un héroe. Siempre he reconocido que Bob Dylan merece todo el mérito del mundo por haber logrado que tanto la crítica como el público consideraran la música amplificada como algo serio. Y en cuanto a McCartney, es una fuente de inspiración. No tiene ninguna necesidad de hacer lo que hace, pero, claramente, disfruta haciéndolo. Él, junto a John, George y Ringo, lo cambiaron todo y abrieron la puerta a algo que, hasta el día de hoy, constituye una fuerza cultural inmensa.

ZZTOP
Elwood Francis (65) y Billy Gibbons (76), siempre con su look marca registrada, se presentaron en el Luna Park hace 16 años (Foto: Jimmy Steinfeldt)

—¿Sentís nostalgia por los tiempos analógicos, pre Internet, o te llevás bien con la era digital?

—Por supuesto, nos gusta ese sonido analógico cálido, pero no tenemos reparos en adoptar la tecnología si nos ayuda a seguir avanzando en nuestro camino creativo. Cuando Muddy Waters, por así decirlo, “descubrió” la electricidad (y se conectó a ella), hizo posible la existencia de cientos de miles de bandas de rock. Menos mal que no se resistió a probar algo nuevo.

—A propósito, y por último, ¿qué tipo de impacto podría tener la IA en la música: positivo o perjudicial?

—¿Tiene que ser necesariamente una cosa o la otra? Una máquina puede crear música que resulte convincente, pero la gran pregunta es: ¿cómo logra manifestarse la pasión? Adiós, nos vemos en unos días en Buenos Aires.

Temas Relacionados

Buenos AiresMovistar ArenaRockZZ TopBilly F. Gibbons

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

La conductora de SQP publicó en sus historias las últimas noticias del caso, mientras Wanda salía de la Fiscalía de Género de Tigre tras declarar cuatro horas

Yanina Latorre anticipó una fuerte novedad en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Están evaluando"

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La Ciudad de Buenos Aires se volvió a vestir con los colores de la bandera de la comunidad LGBTIQ+

Así vivieron la Marcha del Orgullo Nicki Nicole, La Joaqui, Evelyn Botto y Diego Poggi

La confesión de Rocío Marengo sobre la noche que pasó con un jugador de River en un hotel alojamiento: “Soy muy chapada a la antigua”

La modelo hizo la revelación en Podemos Hablar y contó que la historia ocurrió alrededor de 1996, cuando los futbolistas "se creían mil"

La confesión de Rocío Marengo sobre la noche que pasó con un jugador de River en un hotel alojamiento: “Soy muy chapada a la antigua”

Juana Viale deslumbró con un vestido de un solo hombro de color rojo

La conductora continúa en reemplazo de su abuela al frente de La Noche de Mirtha

Juana Viale deslumbró con un vestido de un solo hombro de color rojo

El sábado en familia de Maxi López mientras la Justicia alejaba a Mauro Icardi de su hija

El exdelantero asistió al partido de su hijo Constantino, salió de compras con Elle y paseó junto a Daniela Christiansson, en un día que contrastó con la cautelar dictada contra su exrival por una denuncia de Wanda Nara

El sábado en familia de Maxi López mientras la Justicia alejaba a Mauro Icardi de su hija

AMÉRICA

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

El Niño podría repetir un patrón histórico y tener un segundo pico en 2027: qué zonas quedarían más expuestas

El presidente de Paraguay Pedro Alliana prometió seguir fortaleciendo la alianza estratégica con EEUU

Aduanas encuentra miles de pastillas de Viagra sin registro sanitario en pleno Casco Antiguo de Panamá

Detienen a un exagente de la Policía de Nueva York por el asesinato de la joven salvadoreña Katie Suarez

MALDITOS NERDS

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

El terror “dosmilero”, la década más bastardeada del género

‘Yellowjackets’ revela el tráiler de su temporada final y confirma su estreno

‘Acornia: Mirror Worlds’ enfrenta a una ardilla con espíritus y pasteles

‘Japanese Rural Life Adventure’ ya está en PlayStation 4 con agricultura y vida estacional

‘007 First Light’ ya permite probar gratis el origen de James Bond

DEPORTES

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

Las frases del Vasco Arruabarrena tras el título de Boca: de las finales que quedan al festejo de los jugadores que lo sorprendió

Jorge Almirón habló tras el fallido festejo de Rosario Central en la definición del campeonato que quedó en manos de Boca