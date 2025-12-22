Entre luces, Papá Noel y villancicos, Luisana Lopilato disfruta de la Navidad junto a su familia en Canadá

Luisana Lopilato y la Navidad en Canadá (Instagram)

Entre el aroma del invierno y el resplandor de las luces festivas, Luisana Lopilato dio la bienvenida a la época más esperada del año desde su hogar en Canadá. “Entre luces navideñas, frío y paseo, estamos oficialmente en Bublé season. Felicidad”, expresó la actriz a través de sus redes sociales, al dejar en claro que la temporada tiene, para ella y su familia, un significado especial: es tiempo de reencuentro, alegría y música, la que interpreta su esposo Michael Bublé, uno de los artistas más reconocidos de la escena internacional.

¿Qué significa para Luisana estar en “Bublé season”? En estas semanas de diciembre, los villancicos resuenan en las casas, en las calles, en los recuerdos. Pero para la familia Bublé-Lopilato, la tradición trasciende lo musical: es un ritual íntimo y público al mismo tiempo, un puente entre su hogar y la comunidad.

La actriz acercó a sus seguidores dos postales perfectas de este presente. En la primera, la actriz se detiene bajo el cielo oscuro de un parque, donde los árboles se cubren de luces azules, verdes y blancas, enrolladas con precisión sobre cada rama. Destacan arcos de luz que emergen sobre el césped en la distancia, creando un paisaje onírico y sereno. Luisana luce un gorro blanco tejido, coronado con borla, en el que asoman las palabras “bublé” y “season” en tonos violeta y dorado. Su abrigo, voluminoso y de textura de peluche color crema, la protege del frío nocturno. Una remera blanca deja leer, en tipografía moderna, la frase "It’s bublé Season" en el pecho. Ella mira a la cámara, rostro iluminado por los reflejos de las luces, expresión calma, leve sonrisa y manos resguardadas en los bolsillos.

La noche navideña de Luisnaa Lopilato en Canadá (Instagram)

La segunda imagen refuerza el secreto encantado de la estación. Luisana Lopilato, bajo un arco de madera ataviado con cientos de luces verdes y azules, camina por una senda de grava que resplandece bajo el efecto neón. Arbustos decorados a ambos lados despliegan luces en rosa, rojo y verde, sumergiéndola en una atmósfera de fantasía invernal. El abrigo blanco y la remera homenaje mantienen el código, las botas de borrego cierran el atuendo. Sus mejillas, sonrojadas, delatan la caricia helada de la noche.

Pero la celebración no se encierra solo en el hogar ni en los parques. Luisana Lopilato compartió también una historia distinta: un video en el que se la observa, junto a vecinos, deteniéndose ante la vivienda de uno de los residentes del barrio. El esfuerzo de su vecino ha transformado la casa en un espectáculo hipnótico de luces navideñas, capaz de reunir en la acera a familias enteras. La imagen revela una escena entrañable: varias personas, envueltas en tapados, gorros y guantes, contemplan —algunos graban, otros simplemente se asombran— el despliegue de color.

El frente de la casa destella con miles de luces multicolores que trepan por las paredes, delinean el techo y visten el jardín. Un colosal arco inflable, rojo y blanco, custodia la entrada, simulando los tradicionales bastones de caramelo. Árboles navideños artificiales, muñecos de nieve y figuras de renos completan la escena. El reflejo de ese fulgor se duplica en el asfalto mojado, intensificando un ambiente de cuento. Sobre la imagen, el texto resume el espíritu de unidad: “Nuestra parada anual en la casa de nuestro vecino para disfrutar de las luces navideñas y contribuir con una donación al hospital de niños”.

Otra de las imágenes compartidas por Luisana Lopilato

Cada año, la visita al frente de esa casa es más que un gesto: es un acto comunitario, un recordar que la celebración se multiplica cuando se comparte y cuando, además, se transforma en ayuda. Las familias, conmovidas por la labor del vecino, celebran y donan al hospital de niños local, sellando el compromiso de devolver, aunque sea una porción de la alegría recibida.

“Bublé season” es, para Luisana Lopilato, mucho más que la banda de sonido de diciembre. Es la suma de los pequeños rituales, la comunión con la familia, la generosidad de los vecinos y la certeza de encontrar, en la noche helada del hemisferio norte, motivos para sonreír. La ciudad se ilumina, los recuerdos se multiplican, y en cada foto y video, la actriz invita a revivir —con ella— el milagro de la Navidad en su versión más humana y cercana.