La decoración navideña de Luisana Lopilato con acento argentino: la sorpresa celeste y blanca de su hijo mayor Noah

Luisana Lopilato mostró cómo prepara su hogar para Navidad con sus hijos y un detalle llamó la atención (Video: Instagram)

La casa de Luisana Lopilato en Canadá se llena de espíritu navideño cada diciembre, cuando la actriz y su familia se dedican a preparar la decoración con entusiasmo y creatividad. Este año, la participación de sus hijos fruto de su relación con Michael Bublé fue protagonista. En este caso, se destacó la de Noah, el mayor, quien sorprendió al pintar a Lionel Messi con la camiseta argentina sobre una galletita de jengibre. El gesto, compartido en redes sociales, se convirtió en un símbolo de orgullo y conexión con sus raíces.

La preparación navideña en el hogar de Lopilato-Bublé es una tradición que involucra a los cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Cada uno aporta su toque personal, desde elegir los adornos hasta colaborar en la cocina, creando un ambiente cálido y familiar. La actriz mostró en su cuenta de Instagram cómo sus hijos se suman a cada detalle, reflejando la importancia de la decoración navideña en la vida familiar.

Noah Bublé pintó una galletita de jengibre con los colores de Argentina y el cuerpo de Lionel Messi (Instagram)

El momento más emotivo llegó cuando Noah, de 12 años, eligió los colores celeste y blanco para decorar una galletita de jengibre y pintó la imagen de Messi. Sobre la foto, Lopilato escribió: “Noah, lo entendió todo”, y decidió compartir el resultado con Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista, como un guiño afectivo tanto a la familia Messi como a su propio país de origen. Este pequeño acto, cargado de significado, fue celebrado por la actriz y se transformó en el centro de la celebración familiar.

Los hijos de Luisana Lopilato prepararon su casa para Navidad, y en especial Noah sorprendió por un detalle argentin (Instagram)

La reacción de Luisana ante el trabajo de su hijo fue de profunda emoción. El gesto de Noah no solo demostró creatividad, sino también una fuerte conexión con la identidad argentina y la admiración por una figura que trasciende el deporte. Al compartir la imagen con Roccuzzo, la actriz resaltó el valor de expresar el amor por la tierra natal y la importancia de mantener vivas las tradiciones, incluso lejos de casa.

Vestida con tapado rojo y con un árbol navideño de fondo, Luisana Lopilato mostró parte de su decoración festiva

En la dinámica familiar, la Navidad es una de las épocas favoritas del año para Luisana. La actriz suele destacar la oportunidad que estas fechas brindan para fortalecer los lazos familiares, agradecer y compartir momentos especiales. La participación activa de los niños en la decoración y en las actividades del hogar refuerzan el sentido de pertenencia y gratitud, valores que la familia busca transmitir en cada celebración.

La música ocupa un lugar central en el ambiente festivo del hogar. Hace unos días, Lopilato compartió con sus seguidores su selección de canciones navideñas favoritas, todas interpretadas por su esposo, Michael Bublé. En un video publicado en redes sociales, la actriz presentó su “top 6” de temas imprescindibles para estas fechas, invitando a su audiencia a bailar, cantar y celebrar junto a ella. Entre las canciones elegidas, mencionó “It’s Beginning to Look Like Christmas” como la favorita para iniciar el día, ya que anima a los niños a cantar y llena la casa de alegría.

"Hablame de una casa manija de Navidad", escribió Luisana Lopilato sobre el trabajo de sus hijos (Video: Instagram)

“All I Want for Christmas Is You” y “Have Yourself a Merry Little Christmas” ocuparon los siguientes puestos, aportando calma y felicidad al ambiente. “Santa Claus is coming to town” se convirtió en el himno para bailar en familia, mientras que “Cold December Night” y “Silent Night” completaron la lista. Esta última tiene un significado especial para la actriz, quien asocia la Navidad con la presencia de Dios y el acto de agradecer.

La selección musical de su hermano no solo refleja sus preferencias personales, sino que también contribuye a crear una atmósfera de unión y celebración. Los niños participaron activamente, cantando y bailando junto a sus padres, mientras la casa se llenó de melodías que evocaron recuerdos y fortalecieron el sentido de comunidad. La actriz invitó a sus seguidores a sumarse a esta tradición, compartiendo cómo disfrutaron de las canciones y animando a mantener vivo el espíritu navideño.

En el hogar de Luisana Lopilato y Michael Bublé, la Navidad se vive como una celebración de la familia, la creatividad y el amor. Los pequeños gestos, como la galletita de Messi pintada por Noah, adquieren un valor especial y se convierten en símbolos de identidad y afecto. Cada detalle, por sencillo que sea, lleva la huella del cariño y la dedicación, recordando que el verdadero sentido de estas fiestas está en el amor compartido y en la alegría de estar juntos.