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Joaquín Levinton sufre un “severo” problema de salud y Turf canceló sus próximas presentaciones

La banda argentina informó la novedad a través de sus redes sociales: el cantante tiene indicación médica de reposo y no actuará este viernes en Minas, Uruguay, ni en Casilda

Un hombre con anteojos de sol, camisa roja y saco marrón posa sentado frente a un fondo de cortinas negras
Joaquín Levinton guarda reposo por una fuerte gripe y Turf suspendió shows en Uruguay y en Casilda
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Turf suspendió su show en la Semana de Lavalleja por problema de salud que sufrió Joaquín Levinton, quien tiene indicación médica de reposo. La banda argentina, que tenía previsto actuar este viernes a las 23:00 en Minas, Uruguay, comunicó la cancelación a través de sus redes sociales horas antes de subir al escenario. En un segundo posteo, precisó que el afectado es el cantante y líder de la banda.

La banda canceló también su show en Casilda para este fin de semana

En el primer comunicado, Turf informó que por “motivos de salud” no podría presentarse en ninguno de sus dos compromisos del fin de semana: el festival en Minas y una fecha en Casilda, Argentina. “Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”, expresó la banda. En una segunda publicación, respondió a las consultas de sus seguidores: “Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto”, cerró.

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Turf Joaquín Levinton
Turf Joaquín Levinton
Turf Joaquín Levinton
Los dos comunicados de la banda sobre la suspensión de los próximos shows y la severa gripe que sufre su cantante, Joaquín Levinton

La baja llega en un momento de alta visibilidad pública para Levinton, que atraviesa una causa judicial de gran repercusión mediática. La cancelación, con todo, fue atribuida exclusivamente a razones de salud.

Levinton habló dos veces en televisión sobre la denuncia por abuso sexual en su contra

La causa judicial contra el músico comenzó cuando una mujer identificada como Paula lo denunció por abuso sexual con acceso carnal. La denuncia fue radicada en el Juzgado N.° 50 a cargo del juez Carlos Bruniard. En los días siguientes, Levinton eligió el piso del programa *DDM* (América TV), conducido por Mariana Fabbiani, para dar su versión de los hechos en dos ocasiones.

En su segunda aparición, el miércoles 7 de octubre, el cantante aportó nuevos elementos a su defensa: más testigos y pruebas, y habló sobre los audios de la denunciante que circularon en los medios, en los que se la escucha insultarlo. “Estoy mucho más tranquilo”, afirmó, y describió el tránsito de la semana anterior como agotador. “La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora”, dijo en declaraciones a *DDM*.

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Joaquín Levinton al frente de Turf
Joaquín Levinton al frente de Turf

Una persona más se sumó a declarar a su favor

Levinton contó que, a partir de su aparición pública, un nuevo testigo se puso en contacto con él para relatar una situación similar con la denunciante y se comprometió a declarar en la causa. Desde el piso del programa también se aportó información sobre Ayelén Paleo, otra mujer que habría recibido amenazas de Paula y que contrató una custodia privada por temor a un contacto físico. La producción del programa dijo haber accedido a chats con amenazas.

Uno de los audios en cuestión incluiría una amenaza en la que Paula le habría dicho a Levinton que iba a terminar como John Lennon. El cantante describió su reacción: “Primero terror y pánico. Segundo, tomé la decisión de no denunciar para que la bomba no explote”. Agregó que esa indecisión es algo que muchas víctimas de acoso enfrentan sin saber cómo actuar.

El cantante se volvió a pronunciar acerca de la causa que comenzó Paula en su contra (Video: DDM-América TV)

El debate sobre las falsas denuncias y la estrategia judicial de Levinton

El músico aprovechó el espacio televisivo para instalar un debate que, según él, excede su caso: el de las falsas denuncias. “Me parece que la justicia debería investigar y endurecer la pena a la falsa denuncia, porque realmente puede destruirle la vida a una persona”, planteó. Fabbiani respondió con matices: recordó que el porcentaje real de falsas denuncias sobre el total es del 1%, y que endurecer las penas puede desalentar a mujeres que genuinamente sufren violencia. Levinton coincidió: “Esto es grave hasta para las mujeres, porque pone en duda después una denuncia verdadera”.

En cuanto a su estrategia legal, el cantante descartó por el momento la posibilidad de una contradenuncia y prefirió concentrarse en su defensa. Indicó que Paula no fue aceptada como querellante y que el abogado que iba a representarla ya no está en la causa. También señaló que la nueva denuncia cayó en el mismo juzgado que la anterior, por lo que ambas causas se acumularán junto a todas las pruebas ya incorporadas al expediente. “Esto se maneja con mucho cuidado, con mucha cautela, porque es como una copita de cristal”, resumió.

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