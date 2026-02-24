Teleshow

La emoción de Topa por el primer día de clases de su hija Mitai: “El tiempo vuela demasiado rápido”

El conductor infantil celebró en sus redes sociales el inicio del ciclo lectivo y emocionó a sus seguidores con sus palabras

Topa celebró en sus redes
Topa celebró en sus redes sociales la nueva etapa que comenzó su hija Mitai (Instagram)

Diego Topa, quien siempre ha sido muy cuidadoso con la privacidad de su hija Mitai, compartió un emotivo mensaje y una foto especial en una fecha significativa para la familia: el primer día de primaria de su hija. Aunque el conductor suele resguardar la intimidad de la niña y no suele mostrarla en redes sociales, hizo una excepción para mostrar a sus seguidores este momento inolvidable y dejar testimonio del profundo orgullo y emoción que lo atraviesan como papá. Lo mismo sucede con la relación que tiene con Hugo Rodríguez, su pareja hacer varios años y padre de la pequeña de siete años.

En el posteo, Topa relató: “Hoy fue el primer día de escuela de MITAI. Primer grado. ¡Y de verdad! no sé en qué momento pasó… Si ayer la llevaba en brazos y hoy la veo caminar con su mochila llena de sueños. El tiempo vuela… demasiado rápido. Uno quisiera poner pausa en ciertas edades, en ciertas miradas, en ciertas manitos que todavía buscan la nuestra. Hoy la miramos entrar al cole con esa mezcla de emoción, nervios y valentía… y nosotros, por dentro, un mar de sentimientos”.

El conductor reflexionó sobre el crecimiento de los hijos y el desafío de acompañarlos en cada etapa: Crecer es hermoso… pero también es aprender a soltar de a poquito. Que este nuevo año esté lleno de amigos, aprendizajes, risas en el recreo y abrazos al volver a casa. Siempre vamos a estar ahí, sosteniendo tus alas, acompañando cada paso. Primer grado, allá vamos. Y nosotros… con el corazón gigante lleno de amor y de nuevas experiencias para aprender”.

Topa decidió tiempo atrás no
Topa decidió tiempo atrás no mostrar el rostro de su hija

La imagen que acompañó el mensaje muestra a Topa abrazando y besando a Mitai en el jardín, en un gesto que captura la emoción del momento y el orgullo de un padre que acompaña cada paso del crecimiento de su hija. El posteo, cargado de sensibilidad y amor, rápidamente recibió cientos de comentarios de seguidores que se sintieron identificados con el desafío y la ternura de ver crecer a los hijos, y que agradecieron la honestidad y la calidez con que Topa decidió abrir una ventana a su intimidad familiar en un día tan importante.

En diciembre del año 2025, el icónico conductor de Disney vivió un momento de profunda emoción y orgullo al compartir en sus redes sociales un acontecimiento clave en el crecimiento de su hija. El actor y conductor infantil celebró el egreso del jardín de la pequeña, un hito que marca el final de los primeros años de escolaridad y da paso al inicio de la primaria. Junto a una foto en la que se los ve abrazados, Topa volcó sus sentimientos en un mensaje colmado de amor y esperanza.

Hoy egresaste del jardín. ¡Pasó muy rápido! Qué hermoso verte crecer tan hermosa. Con tanta libertad. Todos los días aprendemos de vos. Se viene una nueva aventura. La primaria. Ahí estaremos acompañándote como siempre. Te amamos”, escribió el presentador en el pie de la imagen, dejando en claro que, más allá de los cambios que implica crecer, la compañía y el apoyo incondicional serán constantes en el recorrido de Mitai.

La publicación no tardó en convertirse en una pequeña fiesta digital: superó rápidamente los 100 mil “me gusta” y se llenó de mensajes cálidos de seguidores y amigos. Entre los cientos de comentarios destacó el de Hugo Rodríguez, pareja de Topa y padre de la niña, quien sumó: “¡Los amo!!”. El gesto sintetizó la fuerza y la armonía del vínculo familiar, y demostró cómo la celebración de los pequeños grandes logros se convierte en el motor de felicidad compartida.

