BaianaSystem debuta en Buenos Aires: la mejor banda de Brasil trae su catarsis de ritmo tropical y compromiso político

BaianaSystem se presenta por primera vez en Buenos Aires este domingo 8 de noviembre

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BaianaSystem, la banda de Salvador de Bahía que lleva más de quince años transformando la música popular brasileña en una experiencia de catarsis colectiva, debuta este domingo 8 de noviembre en Buenos Aires con una presentación en C Art Media que promete ser una de las noches más intensas del año: es la mejor banda de Brasil, aquí y ahora, una maquinaria perfecta de ritmo y corazón, capaz de transmitir una intensidad escénica distintiva.

No es una banda que llegue de la nada. BaianaSystem construyó su reputación palmo a palmo, desde las calles del Pelourinho —el corazón histórico y musical de Salvador— hasta los escenarios más importantes de Brasil y Europa. Fundada en 2009 por Russo Passapusso y Roberto “Beto” Barreto, la agrupación nació de la fusión entre la guitarra bahiana —instrumento eléctrico de identidad profundamente callejera— y la cultura del sound system jamaicano, en un cruce que nadie había intentado con esa profundidad ni esa coherencia estética. A esa base rítmica se sumaron el samba-reggae, el frevo, el afoxé, el dub y el hip hop, todo atravesado por una conciencia política que nunca abandonó sus raíces populares.

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En 2016, con el lanzamiento del álbum Duas Cidades —producido junto al notable productor y Dj Daniel Ganjaman y considerado por la crítica uno de los mejores discos de la década—, la banda dejó de ser un secreto de Bahía para convertirse en el referente más vigoroso de la música brasileña contemporánea. Ese mismo año, la Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) los consagró como la mejor banda en vivo del país. Desde entonces, el reconocimiento no hizo más que crecer: colaboraciones con Manu Chao, actuaciones en festivales internacionales y una base de público que los sigue con una fidelidad que rara vez se ve en la escena independiente latinoamericana. Lo que sucede en sus conciertos —una mezcla de trance danzante, percusión afro y letras de resistencia— difícilmente tiene equivalente en el continente.

El proyecto nació en 2009, en el Pelourinho de Salvador de Bahía, cuando Barreto comenzó a combinar la guitarra bahiana —un instrumento eléctrico de identidad fuertemente callejera— con la cultura del sound system. “El nombre viene de ahí: guitarra baiana con sound system”, explica en diálogo con Infobae Cultura. Lo que sucede en sus conciertos difícilmente cabe en una descripción: la agrupación opera como una banda sobre una camión que recorre las calles (eso que en Brasil llaman genéricamente Trio Elétrico) y arrastra al público en un trance colectivo de graves pesados, percusión afro, guitarras distorsionadas y letras de resistencia. “Ir a un show de BaianaSystem es tener la certeza de encontrar un estado de catarsis colectiva”, escribió el periodista Gil Luiz Mendes en la web musical brasileña Scream & Yell tras verlos en el Festival Bananada 2017.

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Un puente con América Latina

Desde hace cuatro años, el grupo cuenta con Claudia Manzo, cantante y activista cultural chilena, cuya incorporación potenció la dimensión latinoamericana del proyecto. La conexión surgió de manera casi natural: fue una conversación sobre las manifestaciones en Chile —a través de la internet, en plena pandemia— lo que unió a Manzo con Russo, y de ahí emergieron dos canciones que integran el álbum Oxaxé Exú, el disco de la pandemia. “Cuando llegué a Brasil, sentí un poco de falta de esa relación con la música latinoamericana”, cuenta Manzo. “Mi trabajo comenzó siempre a ir a ese lugar: tratar de hacer puentes con los países próximos a Brasil, hablar de eso”. En BaianaSystem encontró, según sus propias palabras, “una plataforma de masividad donde se podía hablar un poco más de esta relación”. Barreto la describe con precisión: “Claudia Manzo hace una alquimia entre culturas de países, tomando el hilo de la frontera y cosiendo otras cosas”.

La distancia histórica entre Brasil y sus vecinos hispanoparlantes tiene, para el guitarrista, una explicación estructural. “Brasil es el único país en todo el continente que habla portugués, y eso crea barreras”, señala. “Pero creo que tiene mucho que ver con la poscolonización americana: la colonización cultural y política de los Estados Unidos hace que muchas veces acabemos mirando hacia el norte como lugar de referencia, desconectándonos de América Latina”. La llegada de Manzo aceleró un proceso que la banda venía construyendo desde el álbum O Futuro Não Demora.

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Manu Chao abraza a Russo Passapusso durante un show de BaianaSystem en Salvador de Bahía, en enero de 2024 (manuchao.net)

BaianaSystem no es una banda que haga política desde las tribunas: la hace desde el bajo y la guitarra, desde el carnaval y desde el Pelourinho. “Nuestra música es totalmente eso”, afirma Barreto. “Cada vez más, nuestras letras hacen sentido para nosotros, a veces con un sentido muy asustador y premonitorio que no quisiéramos que tuviera”. Manzo lo grafica con una imagen que condensa el espíritu del grupo: “Nuestra revolución tiene que ser alegre. Tenemos que estar contentos, organizar la rabia para ir al frente. Es necesario que estemos firmes y fuertes, no tristes y deprimidos”. Y BaianaSystem, agrega, “complementa muy bien esos elementos: la fiesta, la alegría, el carnaval, pero también la resistencia”.

Esa convicción tiene raíces profundas. Durante una reciente actuación en el Farol da Barra (un sitio histórico y turístico de la capital bahiana), Manzo cantó** “Gracias a la vida”, de Violeta Parra, desde un trío eléctrico, junto a figuras como Gilberto Gil y Daniela Mercury, en el marco de un acto por la campaña del presidente reelecto Lula Da Silva. “Me acordé mucho de Inti-Illimani, Quilapayún y Atahualpa Yupanqui”, recuerda. “Nuestra música realmente toca a las personas, y la gente quiere esta relación con nosotros como un grupo de apoyo para sus propias revoluciones”.

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Manu Chao y el sueño de “Sulamericano”

Uno de los mojones del vínculo entre BaianaSystem y el mundo hispanoparlante es Sulamericano, el tema del álbum O Futuro Não Demora que cuenta con la participación de Manu Chao. La colaboración no fue fruto del azar ni del marketing: fue una consecuencia lógica del ADN del grupo. “Russo habló: ‘Caramba, esa música tiene mucho que ver con Manu Chao’”, recordó Barreto. “Con toda la referencia de Mano Negra, de todo lo que tenemos, y de la fuerza que aquella música necesitaría tener, hasta justamente por esa cuestión de la lengua —de tener a alguien cantando en español allí—”. Cuando Manu Chao escuchó el tema, la respuesta fue inmediata: “Yo quiero, quiero participar”. La canción terminó siendo, en palabras de Barreto, el impulso que permitió que “otras personas consigan identificarse a través de otro idioma y entender la conexión política y artística” de la banda.

“Sulamericano” abre con una declaración de identidad tan directa como desafiante: “Não passa disso, não me engana / Que eu sou sulamericano de Feira de Santana / Avisa o americano / Eu não acredito no Obama” (“No me engañes, que soy sudamericano de Feira de Santana / Avisale al americano / Yo no creo en Obama”). La letra, firmada conjuntamente por Russo Passapusso, Roberto Barreto y Manu Chao, invoca a Ernesto “Che” Guevara y las Venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, para trazar un mapa de resistencia continental: “Nas veias abertas da América Latina / Tem fogo cruzado queimando nas esquinas / Um golpe de estado ao som da carabina, um fuzil / Se a justiça é cega, a gente pega quem fugiu” (“En las venas abiertas de América Latina / Hay fuego cruzado ardiendo en las esquinas / Un golpe de estado al son de la carabina, un fusil / Si la justicia es ciega, nosotros atrapamos al que huyó”). Sobre esa base en portugués, Manu Chao despliega su personaje más emblemático —el Señor Matanza, presente en su propio cancionero desde los tiempos de Mano Negra— para señalar, en un español de frontera, a quiénes detentan el poder en estas tierras: “Esta ciudad la propiedad del Señor Matanza / Esa olla, esa mina, y esa finca y ese bar / Ese paramilitar, son propiedad del Señor Matanza”. La confluencia de dos idiomas, dos tradiciones y dos generaciones de música política latinoamericana en un mismo tema no es un accidente de producción: es la síntesis más acabada de lo que BaianaSystem lleva quince años construyendo desde las calles del Pelourinho. Ahora llega el momento de que suene en Buenos Aires.

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