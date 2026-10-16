Daniela Celis lanzó una convocatoria para conseguir pareja: “Te invito a que me conozcas”

Daniela Celis inició una convocatoria para conseguir 'chongo'

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Tras su participación en Sex y en medio de la polémica que rodeó su separación de Nick Sícaro, Daniela Celis lanzó una convocatoria para conocer a su próximo amor. La iniciativa surgió durante una charla con Lizardo Ponce y Mica Viciconte, quienes le preguntaron por las condiciones para postularse como su “chongo”.

Ponce presentó la propuesta con humor en el streaming de Telefe y anunció el inicio de la búsqueda: “Pestañela busca un chongo y acá arranca la convocatoria para buscar al chongo de Pestañela”. Celis reaccionó de inmediato: “Me vuelvo loca, me encanta”.

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Viciconte quiso saber cuáles eran las cualidades que debía reunir la persona interesada y preguntó: “¿Qué tiene que tener un chongo que conquiste a Pestañela?”. Celis respondió: “Tiene que tener mucha personalidad, actitud”.

Luego, Ponce explicó el mecanismo de inscripción. “Hay un código QR. Un formulario que tenés que poner nombre, apellido, tu fecha de nacimiento y un video tuyo cortito contando por qué querés participar, por qué querés estar con Pestañela”, detalló.

La influencer decidió responderle al exparticipante de Gran Hermano Generación Dorada (Video: La Linterna-Bondi Live)

La panelista también planteó algunas dudas sobre los requisitos prácticos de los aspirantes: “Pará, ¿esta persona tiene que tener, por ejemplo, movilidad, tiene que vivir solo? O en realidad eso, si es buena onda y es piola, no pasa nada”.

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Celis cerró la convocatoria con un mensaje dirigido a quienes quieran conocerla: “Bueno, yo no sé si vos que estás del otro lado crees en el amor o no, pero yo te invito a que me conozcas, a que nos conozcamos y la pasemos bien. Así que escanea este QR que se encuentra acá en pantalla y nada, la podemos pasar bien”.

Un mes antes de lanzar la convocatoria, Daniela Celis había cuestionado públicamente a Nick Sícaro por exponer aspectos íntimos de la relación que mantuvieron. El conflicto comenzó después de una entrevista del joven con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, en la que habló de su vida sexual con la influencer.

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La declaración generó la reacción de Celis en las redes sociales. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano. Antes de sentarse a ventilar situaciones privadas”, escribió.

Daniela Celis lanzó una convocatoria para encontrar pareja tras su participación en la obra Sex

Días después, la exintegrante de Gran Hermano envió un audio a La Linterna, el ciclo de Bondi Live, para pedir que el tema no siguiera escalando. “Hola, Agus, ¿cómo estás? Te soy breve porque sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo.

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En ese mensaje, Celis planteó que su primera reacción había quedado asociada a una interpretación que no compartía. “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario. Yo comenté diciendo que no quiero, que me pareció un montón que hable de la intimidad, son cosas privadas que no se dicen, y se fue todo un poco de contexto porque parecía que lo dije porque él me dijo, me mencionó como chonga. No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, aclaró.

La influencer remarcó cuáles eran, a su criterio, los límites de la exposición pública. “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite. Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”, expresó.

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También diferenció su postura de la de Sícaro y reconoció que él respondió a una pregunta durante la entrevista. “Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, señaló.

Al finalizar el audio, Celis pidió cerrar definitivamente el tema: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”. Sícaro no volvió a referirse públicamente a la polémica desde entonces.

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