Panamá

En Panamá seis niños continúan a la espera de un trasplante de riñón

Sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible, dispuesto a donar un riñón. (CSS)
Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible, dispuesto a donar un riñón. (CSS)
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Más de 300 personas aún aguardan en Panamá un trasplante de riñón, entre ellas seis niños atendidos en la Ciudad de la Salud, el único centro certificado del país para este tipo de cirugía.

La cifra refleja una de las tasas de enfermedad renal crónica más altas del mundo y expone la distancia entre la demanda de órganos y la capacidad real del sistema de salud para responder.

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Panamá se ubica entre los países de América Latina con mayor carga de esta enfermedad.

Las estimaciones para el período 2025-2026 sitúan la prevalencia poblacional cerca del 14%, aunque en adultos ese porcentaje puede trepar hasta el 21%, según el estudio de Carga Global de Enfermedades.

El organismo de referencia internacional ubica así al país entre los de mayor afectación renal a escala global.

Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene principalmente de papá o mamá, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica. (CSS)
Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene principalmente de papá o mamá, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica. (CSS)

La diabetes, la hipertensión y una forma emergente de daño renal vinculada a condiciones laborales y ambientales extremas explican buena parte de ese panorama.

A esa presión se suma un aumento anual de hasta 4,5% en el número de pacientes que ya requieren diálisis, un ritmo que tensiona cada año más la red pública de atención.

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En la consulta externa de la Ciudad de la Salud, entre 15 y 25 niños con algún grado de afectación renal son evaluados de forma permanente.

El seguimiento busca determinar su condición y evolución, y definir si deben incorporarse a un programa de reemplazo renal o a otro tratamiento según sus necesidades.

De ese universo, se indica que surgen los casos más graves, los que hoy integran la lista de espera para trasplante.

Cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. (CSS)
Cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. (CSS)

La misma unidad cuenta además con certificación para trasplantes hepáticos y de células hematopoyéticas.

Esa combinación de servicios especializados en un mismo lugar resulta clave para atender casos pediátricos de alta complejidad, que suelen requerir distintas intervenciones médicas en simultáneo.

Un trasplante renal pediátrico en Panamá depende en primer lugar de que exista un padre, una madre o un familiar directo compatible dispuesto a donar un riñón, ya que el sistema de salud aún no cuenta con suficientes órganos de donantes fallecidos para cubrir la demanda de la lista de espera infantil.

“Para los pacientes pediátricos, el trasplante de donante vivo relacionado proviene, principalmente, de papá o mamá”, explicó el doctor Ramiro García Barrios, jefe de Nefrología Pediátrica.

El especialista precisó que, cuando existe la posibilidad de un donante vivo relacionado, los progenitores son los primeros candidatos evaluados. Si esa vía no resulta viable, el equipo médico analiza a otros familiares, como hermanos, tíos o abuelos.

La Ciudad de la Salud es el único centro certificado del país para este tipo de cirugía. (CSS)
La Ciudad de la Salud es el único centro certificado del país para este tipo de cirugía. (CSS)

En todos los casos, agregó el jefe de Nefrología Pediátrica, la evaluación se sostiene en criterios médicos estrictos que garanticen la compatibilidad y la seguridad del procedimiento, tanto para quien recibe el órgano como para quien lo dona.

Desde el inicio de esta etapa de trasplantes pediátricos, el equipo de la Ciudad de la Salud ha realizado procedimientos con donantes vivos y también con órganos provenientes de personas fallecidas. Esa doble vía amplía las posibilidades de los seis niños que hoy permanecen en lista de espera.

Para el médico, cada intervención va más allá del acto quirúrgico. Según indicó, representa la posibilidad de que un niño avance hacia una vida con nuevas oportunidades y que su familia recupere la esperanza tras dejar atrás las limitaciones que impone la enfermedad.

El país ha reforzado su infraestructura de hemodiálisis y la capacitación del personal de salud en los últimos años. A esto se suman estrategias de prevención como HEARTS 2.0, orientadas a detectar a tiempo factores de riesgo como la hipertensión, dijeron fuentes médicas.

En paralelo, se desarrollan programas específicos para enfrentar la enfermedad renal crónica no tradicional en las provincias más afectadas por el calor extremo y las condiciones laborales de riesgo.

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