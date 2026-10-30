Empresas de Estados Unidos, Europa y Corea del Sur han consultado por las tierras raras de República Dominicana

Empresas de Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur mostraron interés en el proyecto de tierras raras impulsado por el Estado dominicano en Pedernales. / (Presidencia de la República Dominicana)

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El proyecto de tierras raras que impulsa el Estado dominicano en Pedernales despertó el interés de empresas vinculadas a esa industria en Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, aunque la iniciativa todavía se encuentra en la etapa de exploración, según el medio dominicano Acento.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la Empresa Minera Dominicana (Emidom) recibió consultas de compañías interesadas en conocer detalles sobre el yacimiento.

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La institución atribuyó ese interés al carácter estratégico de estos minerales y a la demanda internacional por materiales empleados en tecnologías de alta complejidad.

De acuerdo con declaraciones del ministerio recogidas por el medio dominicano Acento, aún no corresponde evaluar fórmulas de participación privada, alianzas o condiciones de aprovechamiento.

Las autoridades sostienen que faltan datos técnicos para determinar la presencia de los minerales, su volumen, su concentración y las posibilidades reales de extracción.

La prioridad oficial es consolidar las capacidades científicas y técnicas que permitan definir el potencial del proyecto ubicado en Pedernales, provincia del suroeste de la República Dominicana. “La selección de tecnologías y de eventuales aliados dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y de los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom”, indicó el Ministerio de Energía y Minas al medio dominicano.

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La investigación metalúrgica sobre las tierras raras permanece en fase de laboratorio antes del inicio de las pruebas piloto. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de una eventual declaración de reservas, Emidom deberá completar tres etapas: la estimación y clasificación de los recursos minerales, la investigación metalúrgica y los estudios de factibilidad.

El primer punto exige una cuantificación por categorías, certificada por profesionales calificados y bajo estándares internacionales. Ese proceso permitiría establecer qué tipo de recursos existen en el área, en qué cantidad y con qué grado de certeza técnica.

La segunda fase se concentra en la investigación metalúrgica, que busca desarrollar y comprobar un método para separar los elementos de interés. Según el Ministerio de Energía y Minas, los trabajos se encuentran en una etapa de laboratorio y deberán avanzar hacia pruebas piloto antes de que pueda definirse una tecnología de procesamiento.

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El tercer eje será un estudio de factibilidad que reúna variables técnicas, económicas, ambientales y sociales. Esa evaluación determinará si una operación minera puede desarrollarse dentro del marco legal y bajo condiciones que permitan su ejecución.

“Emidom desarrolla los procesos técnicos necesarios para avanzar hacia la estimación y eventual declaración de reservas de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”, explicó Energía y Minas al medio dominicano.

Las autoridades dominicanas descartaron evaluar alianzas privadas hasta contar con datos precisos sobre el volumen del yacimiento. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de extracción dependerá de los estudios pendientes

Las autoridades aún no han establecido el costo de extracción y procesamiento de las tierras raras. El Ministerio de Energía y Minas señaló que esa cifra dependerá primero de la estimación de recursos y de la definición de una ruta metalúrgica que pueda ser validada.

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Emidom mantiene intercambios técnicos con laboratorios, centros de investigación y proveedores de tecnología de distintos países como parte de la cooperación internacional del Estado dominicano. La empresa también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades analíticas nacionales y en la formación de personal especializado.

Las instalaciones industriales que se requieran para una futura operación deberán diseñarse a partir de los resultados de las investigaciones. Además, tendrán que ajustarse a los criterios ambientales y sociales que establezca el Consejo de Administración de Emidom.

El Ministerio de Energía y Minas afirmó que cualquier tecnología o socio que se seleccione deberá responder a criterios de interés nacional, ética, transparencia y cumplimiento de la ley. Los acuerdos que eventualmente se formalicen deberán comunicarse conforme a las disposiciones legales vigentes.

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