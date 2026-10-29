Tony Gilroy regresa al cine con Pedro Pascal en el primer tráiler de ‘Behemoth’

Behemoth presenta su tráiler.

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Searchlight Pictures lanzó el primer tráiler de Behemoth, la nueva película escrita y dirigida por Tony Gilroy, con Pedro Pascal y Olivia Wilde al frente del elenco. El drama sigue a un reconocido violonchelista que regresa a Los Ángeles después de más de dos décadas y comienza a recuperar episodios dolorosos de su pasado mientras trabaja con música para cine. Su estreno en salas está previsto para el 3 de diciembre.

Un músico obligado a enfrentar sus recuerdos

Pascal interpreta a Alex Serian, un virtuoso del violonchelo criado dentro de una familia dedicada a la música de estudio. Desde niño fue considerado un prodigio y luego pasó más de veinte años entre giras internacionales y trabajos vinculados con bandas sonoras. La historia comienza cuando vuelve a Los Ángeles tras una prolongada ausencia y retoma contacto con una parte de su vida que había dejado atrás.

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Las sinopsis difundidas presentan pequeñas diferencias sobre ese período. Una versión señala que Alex regresa a casa luego de dos décadas ininterrumpidas de giras; otra sitúa su ausencia cerca de los 25 años y explica que vuelve para participar en la banda sonora de una película. En ambos casos, el centro del conflicto es el mismo: tocar el violonchelo activa recuerdos sensoriales que el protagonista había mantenido reprimidos.

La narración avanza de manera cronológica y utiliza cada interpretación musical como detonante de una memoria. Las notas, los movimientos del arco y las canciones de la película ficticia en la que trabaja Alex reconstruyen gradualmente los motivos que lo llevaron a alejarse de Hollywood. La catarsis del personaje queda así ligada a su instrumento, que funciona al mismo tiempo como herramienta profesional y conexión directa con los episodios que intenta evitar.

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Ese recurso permite que el pasado aparezca a través de sensaciones asociadas con la música, en lugar de depender únicamente de explicaciones o conversaciones. El avance presenta esa tensión entre la precisión técnica exigida por el trabajo de Alex y la pérdida de control que experimenta cuando las piezas despiertan recuerdos personales.

El entrenamiento de Pedro Pascal y el regreso de Tony Gilroy

Para interpretar al violonchelista, Pascal realizó un entrenamiento centrado en la digitación y el manejo del arco. La digitación consiste en colocar y desplazar los dedos sobre las cuerdas para producir las notas, mientras que el arco requiere controlar presión, velocidad y dirección. Son dos elementos visibles en pantalla y necesarios para que los movimientos del actor coincidan con la música.

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Pascal describió esa preparación como más demandante que el desgaste físico que atravesó durante Gladiator II. El objetivo fue darle credibilidad a un personaje presentado como músico profesional desde la infancia, con décadas de experiencia sobre escenarios y dentro de estudios de grabación.

Behemoth marca el regreso de Gilroy a la dirección cinematográfica. El realizador también firma el guion después de su trabajo como responsable creativo de Andor, la serie protagonizada por Diego Luna, y de haber dirigido El legado Bourne. En esta ocasión, la acción queda desplazada por una historia construida alrededor de la memoria, la música y el retorno de un artista al lugar del que decidió marcharse.

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El proyecto también recupera un entorno conocido para Gilroy: el trabajo detrás de las producciones audiovisuales. Alex vuelve a Los Ángeles para intervenir en música cinematográfica, mientras sus propias experiencias comienzan a mezclarse con las canciones de la ficción para la que fue contratado.

Behemoth (Captura de tráiler oficial)

El reparto y la fecha de estreno

Junto con Pascal y Wilde, el elenco incluye a Eva Victor, Matthew Lillard, Alexa Swinton, Margarita Levieva, Hank Azaria y Will Arnett. Las fuentes todavía no detallan qué personajes interpretará cada integrante ni cuál será la función de Wilde dentro del conflicto central.

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Behemoth ya tuvo proyecciones en festivales y recibió críticas favorables antes de su lanzamiento comercial. El primer tráiler abre ahora la etapa de promoción destinada al público general, con un estreno exclusivamente anunciado para salas de cine.

La película llegará el 3 de diciembre. Ese mismo mes, Pascal también volverá a interpretar a Reed Richards en Avengers: Doomsday.

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