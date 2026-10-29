Honduras recibirá dólares decomisados a la fallecida senadora colombiana Piedad Córdoba

La resolución judicial resolvió la titularidad patrimonial de los recursos retenidos y no representó una condena penal contra la política fallecida.

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Honduras incorporará a su patrimonio los recursos que permanecían bajo custodia de las autoridades desde hace más de cuatro años, luego de que un juzgado especializado en privación de dominio de bienes de origen ilícito declarara las cantidades en abandono.

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), recibió la notificación de la resolución que ordena el comiso definitivo de USD 62.770 y 4.620 lempiras, equivalentes a aproximadamente USD 175, En conjunto, el dinero representa cerca de USD 62.945.

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La decisión judicial establece que los recursos pasen a favor del Estado hondureño, después de que el procedimiento de privación de dominio concluyera con la declaración de abandono.

Como parte de las actuaciones, el juez ordenó remitir la documentación correspondiente a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), entidad encargada de administrar los bienes sujetos a este tipo de medidas, y dispuso enviar las diligencias al archivo histórico.

Decomiso en el aeropuerto de Palmerola

El caso se remonta al 25 de mayo de 2022, cuando Piedad Córdoba fue requerida en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, mientras se preparaba para abordar un vuelo hacia Panamá, con destino final a Colombia.

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El Ministerio Público mantuvo el dinero bajo resguardo por la falta de justificación documental, sin privar de la libertad a la dirigente colombiana.

Durante un control aeroportuario, las autoridades detectaron el dinero en efectivo que transportaba la entonces senadora electa colombiana. El hallazgo dio lugar a un procedimiento de las autoridades aduaneras y migratorias para determinar si se habían cumplido las obligaciones correspondientes a la declaración de divisas y establecer la procedencia de los recursos.

Tras la intervención inicial, el Ministerio Público abrió diligencias investigativas para esclarecer el origen del dinero. La Fiscalía señaló que la procedencia de los fondos no fue justificada documentalmente durante el procedimiento.

Las autoridades hondureñas mantuvieron el dinero bajo resguardo mientras avanzaban las investigaciones, sin que Córdoba permaneciera detenida durante todo el proceso: el caso continuó por la vía administrativa y judicial correspondiente.

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El origen del dinero

Durante la controversia de 2022, Córdoba aseguró que el dinero correspondía al pago por un trabajo de asesoría relacionado con inversiones empresariales en Honduras. En declaraciones recogidas entonces por medios de comunicación, afirmó que había recibido el efectivo como remuneración por sus servicios y rechazó que se tratara de dinero ilícito.

Las autoridades hondureñas continuaron con las diligencias para establecer documentalmente la procedencia de las divisas. En enero de 2024, después de conocerse el fallecimiento de la exsenadora, el Ministerio Público informó que el caso seguía abierto y que los recursos permanecían bajo custodia mientras se esperaba una justificación suficiente sobre su origen.

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Las autoridades interceptaron a Piedad Córdoba el 25 de mayo de 2022 en el Aeropuerto Internacional de Palmerola con el dinero en efectivo.

Muerte de Córdoba y cierre patrimonial

Piedad Esneda Córdoba Ruiz falleció el 20 de enero de 2024 en Medellín, Colombia, a los 68 años. Su muerte ocurrió casi dos años después del decomiso en Palmerola y antes de que se resolviera definitivamente el destino del dinero.

El procedimiento de privación de dominio permitió que el juzgado examinara la situación jurídica de los recursos retenidos y determinara su destino patrimonial. La decisión se refiere específicamente al dinero decomisado y no equivale, por sí misma, a una condena penal contra la exsenadora.

La resolución judicial pone fin al procedimiento patrimonial sobre esas cantidades, al declarar su abandono y ordenar que pasen definitivamente al Estado hondureño.