Instituto Dominicano de Meteorología prevé aguaceros fuertes y tormentas en varias regiones

El Instituto Dominicano de Meteorología prevé nubes de desarrollo vertical y tormentas eléctricas por la incidencia de una vaguada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, el Instituto Dominicano de Meteorología prevé la formación de nubes de gran desarrollo vertical en varias regiones de República Dominicana.

El organismo indicó que esas condiciones podrían generar aguaceros localmente fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en provincias del Norte, el Noreste, la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

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El pronóstico está vinculado con la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera. A este fenómeno se suman el viento del sureste y los efectos locales, según informó el Indomet.

La entidad pidió a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales y atender las recomendaciones emitidas por los organismos de protección civil.

El Gran Santo Domingo y seis provincias siguen bajo alerta meteorológica

El Centro Nacional de Pronósticos del Indomet modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico ante los riesgos asociados a las lluvias previstas en distintas zonas del país.

La medida contempla la posibilidad de inundaciones urbanas repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables.

Las demarcaciones bajo alerta meteorológica son Monte Plata, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor y el Gran Santo Domingo.

El organismo meteorológico mantuvo la advertencia para esas zonas debido a las condiciones que podrían presentarse durante el período de mayor actividad lluviosa.

Las precipitaciones previstas podrían afectar áreas urbanas y comunidades cercanas a cursos de agua. El Indomet recomendó a los residentes prestar atención a las informaciones que difundan las autoridades.

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El Centro Nacional de Pronósticos mantiene bajo alerta meteorológica al Gran Santo Domingo y a seis provincias.

Las tormentas eléctricas y las ráfagas de viento forman parte de los fenómenos contemplados en el pronóstico. También se prevé la posibilidad de granizadas en algunos puntos de las regiones señaladas.

La vaguada y el viento del sureste favorecen las lluvias

El Indomet explicó que la vaguada incide en varios niveles de la troposfera. Esa condición se combina con el viento del sureste y los efectos propios de cada zona.

La institución señaló que la interacción de esos elementos favorecerá la formación de nubosidad con suficiente desarrollo vertical durante la tarde y el inicio de la noche.

El reporte incluyó provincias de las regiones Norte y Noreste, además de sectores de la Cordillera Central, el valle del Cibao y la zona fronteriza.

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El pronóstico no descarta que en esos lugares se registren aguaceros de intensidad localmente fuerte. Las lluvias podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y viento.

La entidad exhortó a la ciudadanía a consultar los canales oficiales para conocer cualquier actualización de las condiciones del tiempo.

Las temperaturas se mantendrán calurosas

Las autoridades advierten sobre posibles inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. (Cortesía: Diario Libre)

El Indomet informó que las temperaturas continuarán calurosas por la incidencia del viento cálido procedente del sur y sureste.

Ante esa situación, el organismo recomendó ingerir suficiente agua y vestir ropa ligera, holgada y de colores claros.

La institución también aconsejó evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 a. m. y las 4:00 p. m. cuando no se disponga de la debida protección. Asimismo, sugirió permanecer en lugares frescos y ventilados durante los períodos de mayor calor.

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El Indomet recordó que los niños, los adultos mayores y las mujeres embarazadas son más vulnerables a los efectos de las temperaturas elevadas.

El oleaje volvió a la normalidad en ambas costas

El oleaje retornó a la normalidad en las costas atlántica y caribeña, de acuerdo con la información difundida por el organismo meteorológico.

Pese a esa condición, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución durante los aguaceros.

La advertencia responde a la posible reducción de la visibilidad y a la ocurrencia de descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto mientras se produzcan las lluvias.

La institución reiteró el llamado a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil y las informaciones meteorológicas oficiales.