Teleshow

Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

La actriz reflexionó sobre el impacto que tuvo su exposición pública en sus pequeños y reveló cómo buscó reparar el vínculo tras comprender el dolor que atravesaron

Graciela Alfano reflexionó sobre la maternidad y sus hijos
Guardar

Graciela Alfano habló de la reparación que buscó con sus hijos luego de reconocer que su exposición pública y sus decisiones personales pudieron haberles generado un sufrimiento que entonces no alcanzó a advertir.

Durante una charla con Belén Ludueña, la actriz y conductora reflexionó sobre las dificultades que, según planteó, implica crecer junto a una madre reconocida por su imagen pública. “Yo creo que lo más difícil es tener una madre diva”, sostuvo en Termómetro Social (Menjunje TV) al explicar que sus hijos no siempre pudieron acceder a la intimidad familiar por las demandas que recibía de otras personas.

PUBLICIDAD

Alfano relató que tomó conciencia de esa situación a partir de un trabajo personal. Entonces decidió conversar con cada uno de ellos y pedirles disculpas por decisiones que había tomado sin considerar plenamente sus consecuencias. “Yo creía que estaba bien yo y estaban bien ustedes”, recordó sobre el planteo que les hizo.

La figura televisiva mencionó, entre otros aspectos, los cambios de pareja que atravesó y afirmó que sus hijos los vivieron de una manera distinta a la que ella suponía. “Resulta que era un sufrimiento espantoso”, señaló, al referirse a lo que entendió con el paso del tiempo.

Personajes - Graciela Alfano - Home
La conductora sostuvo que crecer junto a una madre diva dificultó el acceso de sus hijos a la privacidad del hogar

El no haber sido intencional no significa que no haya habido un daño”, expresó Graciela Alfano, quien remarcó la importancia de reconocerlo e intentar repararlo. Según contó, cada uno de sus hijos tuvo respuestas diferentes ante ese pedido de perdón.

PUBLICIDAD

Una de esas devoluciones la conmovió especialmente. “Ma, gracias, no fue abandono, nos diste una gran libertad. Pudimos ser y pensar lo que cada uno quiere”, le dijeron, según relató. Para Alfano, esas palabras reflejaron el afecto que mantiene con ellos, aun cuando reconoce que existieron momentos difíciles.

Graciela Alfano fue acusada en un libro en España de salir con Julio Iglesia
Graciela Alfano inició un proceso de reparación con sus hijos tras reconocer el impacto de su exposición mediática en la intimidad familiar

La artista aseguró que hoy busca fortalecer ese vínculo desde su rol de abuela. “La reparación viene como abuela”, afirmó, y explicó que procura transmitirles a sus hijos el amor que les da a sus nietas.

En las últimas horas, Graciela Alfano volvió a referirse a un episodio familiar que marcó su infancia. Desde Resistencia, Chaco, la ciudad donde nació, publicó un video frente a la vivienda en la que pasó sus primeros años y anunció que contará su versión sobre la muerte de su padre, Carmelo.

La actriz recorrió la cuadra y mostró el frente de la propiedad, que identificó como la casa familiar. En las imágenes se ve un portón verde y vegetación sobre la fachada. La publicación estuvo acompañada por “Angels”, de Robbie Williams, mientras Alfano anticipaba que hablará de un hecho que, según dijo, mantuvo en silencio durante décadas.

La vedette viajó a Resistencia para recorrer las calles en las que creció y habló del asesinato de su padre (Video: Instagram)

En esta casa, nuestra casa, asesinaron a mi padre. Yo tenía 12 años”, escribió la figura televisiva en una historia de Instagram. Alfano sostuvo además que el caso no tuvo justicia y lo vinculó con “una mentira absurda” y con el miedo que atravesó a su familia.

En el mismo mensaje, aseguró que decidió hacer pública su experiencia. “Hoy voy a contar la verdad. Será justicia, que descanses en paz”, expresó al dirigirse a su padre. Hasta el momento, no brindó otros detalles sobre las circunstancias de la muerte ni precisó cuándo ampliará su relato.

La referencia al episodio se conoció después de que Alfano hablara sobre su vínculo con sus hijos y sobre la necesidad de reparar los daños que, según reconoció, pudieron provocar algunas decisiones de su vida personal. Ahora, la conductora anticipó que también abordará una historia de su niñez que definió como atravesada por el temor y la falta de respuestas.

No era la primera vez que Alfano se acercaba al tema. En 2019, durante una visita a La Noche de Mirtha (El Trece), la figura del espectáculo habló largo y tendido sobre el asunto por primera vez, en un diálogo con Marcela Tinayre en el que fue desgranando los detalles del caso entre reflexiones sobre los karmas familiares y la espiritualidad. “Mi padre biológico era cazador de caza mayor. Él ponía la bala en la cabeza, en el cráneo de muchos animales”, relató entonces, para agregar enseguida: “Y el final de mi padre fue con un tiro en la cabeza”.

Temas Relacionados

Graciela AlfanoRelaciones familiares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Nora Colosimo contó por qué le ocultó a su familia las adicciones de Andrés Nara: "Mi papá no quería que me case"

La madre de Wanda y Zaira Nara recordó los años más difíciles de su matrimonio y explicó por qué decidió callar el problema de ludopatía que atravesaba su expareja

Nora Colosimo contó por qué le ocultó a su familia las adicciones de Andrés Nara: "Mi papá no quería que me case"

La primera foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión

El joven piloto publicó un significativo mensaje, horas después de relatar los episodios que atravesó durante su infancia y recibir miles de muestras de apoyo en redes sociales

La primera foto de Valentín Yankelevich después de su valiente confesión

Emanuel Ortega habló de su difícil momento después de que Julieta Prandi anunció su separación: “No estoy bien”

El músico se refirió en SQP, detrás de la puerta de su domicilio y un día después de la inesperada noticia, al final de su matrimonio después de 27 días

Emanuel Ortega habló de su difícil momento después de que Julieta Prandi anunció su separación: “No estoy bien”

El sorpresivo motivo por el que Mauro Icardi habría viajado a Miami junto a la China Suárez

Fuentes cercanas al futbolista señalaron a Teleshow que la razón por la que se trasladó a la ciudad estadounidense junto a la actriz y sus hijos no fue sólo hacer turismo

El sorpresivo motivo por el que Mauro Icardi habría viajado a Miami junto a la China Suárez

Cami Mayan mostró su rutina de boxeo a meses de su pelea en Párense de Manos IV: "Ella nos odia"

La conductora se prepara para enfrentar a Luli Fernández en una velada que reunirá a figuras del streaming argentino

Cami Mayan mostró su rutina de boxeo a meses de su pelea en Párense de Manos IV: "Ella nos odia"

AMÉRICA

Yaxel Lendeborg y los Warriors: la jugada en casa de Butler que convenció a Curry y Green de que era el elegido

Yaxel Lendeborg y los Warriors: la jugada en casa de Butler que convenció a Curry y Green de que era el elegido

Pacientes con epilepsia necesitan medicamentos tras sismo de 7.5 grados que sacudió a Panamá

El Hospital de Cárdenas en Cuba traslada a pacientes de terapia intensiva por una avería eléctrica

¡Terror en una escuela de Guatemala! Se reactiva conflicto territorial en Ixiguán y Tajumulco

Costarricenses pagarán más por el marchamo 2027: automóviles, motocicletas y autobuses tendrán aumentos en sus tarifas

MALDITOS NERDS

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

‘Squadron 42′ muestra combates y a su reparto de Hollywood en un nuevo tráiler

SEGA muestra Brasil en el nuevo tráiler de ‘Crazy Taxi: World Tour’

No Man’s Sky llega a iOS con prueba gratis y más de 40 actualizaciones

Bitmap Bureau confirma cuándo sale He-Man: Dragon Pearl of Destruction

‘Marvel Tokon: Fighting Souls’ presenta su calendario de personajes DLC hasta 2027

DEPORTES

Boca Juniors perdió como local 1-0 ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Boca Juniors perdió como local 1-0 ante Vasco da Gama por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde se jugará la revancha entre Boca y Vasco Da Gama: el insólito conflicto con la sede del partido

La lupa sobre la roja a Andrés Gómez en Boca-Vasco Da Gama: dos amarillas en cinco segundos y empujón al juez

Video: el tirón de pelo que dejó a la selección argentina femenina con una jugadora menos en el empate ante Brasil

La selección argentina femenina logró un heroico empate 2-2 frente a Brasil: aguantó más de media hora con una jugadora menos