Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

Graciela Alfano reflexionó sobre la maternidad y sus hijos

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Graciela Alfano habló de la reparación que buscó con sus hijos luego de reconocer que su exposición pública y sus decisiones personales pudieron haberles generado un sufrimiento que entonces no alcanzó a advertir.

Durante una charla con Belén Ludueña, la actriz y conductora reflexionó sobre las dificultades que, según planteó, implica crecer junto a una madre reconocida por su imagen pública. “Yo creo que lo más difícil es tener una madre diva”, sostuvo en Termómetro Social (Menjunje TV) al explicar que sus hijos no siempre pudieron acceder a la intimidad familiar por las demandas que recibía de otras personas.

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Alfano relató que tomó conciencia de esa situación a partir de un trabajo personal. Entonces decidió conversar con cada uno de ellos y pedirles disculpas por decisiones que había tomado sin considerar plenamente sus consecuencias. “Yo creía que estaba bien yo y estaban bien ustedes”, recordó sobre el planteo que les hizo.

La figura televisiva mencionó, entre otros aspectos, los cambios de pareja que atravesó y afirmó que sus hijos los vivieron de una manera distinta a la que ella suponía. “Resulta que era un sufrimiento espantoso”, señaló, al referirse a lo que entendió con el paso del tiempo.

La conductora sostuvo que crecer junto a una madre diva dificultó el acceso de sus hijos a la privacidad del hogar

“El no haber sido intencional no significa que no haya habido un daño”, expresó Graciela Alfano, quien remarcó la importancia de reconocerlo e intentar repararlo. Según contó, cada uno de sus hijos tuvo respuestas diferentes ante ese pedido de perdón.

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Una de esas devoluciones la conmovió especialmente. “Ma, gracias, no fue abandono, nos diste una gran libertad. Pudimos ser y pensar lo que cada uno quiere”, le dijeron, según relató. Para Alfano, esas palabras reflejaron el afecto que mantiene con ellos, aun cuando reconoce que existieron momentos difíciles.

Graciela Alfano inició un proceso de reparación con sus hijos tras reconocer el impacto de su exposición mediática en la intimidad familiar

La artista aseguró que hoy busca fortalecer ese vínculo desde su rol de abuela. “La reparación viene como abuela”, afirmó, y explicó que procura transmitirles a sus hijos el amor que les da a sus nietas.

En las últimas horas, Graciela Alfano volvió a referirse a un episodio familiar que marcó su infancia. Desde Resistencia, Chaco, la ciudad donde nació, publicó un video frente a la vivienda en la que pasó sus primeros años y anunció que contará su versión sobre la muerte de su padre, Carmelo.

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La actriz recorrió la cuadra y mostró el frente de la propiedad, que identificó como la casa familiar. En las imágenes se ve un portón verde y vegetación sobre la fachada. La publicación estuvo acompañada por “Angels”, de Robbie Williams, mientras Alfano anticipaba que hablará de un hecho que, según dijo, mantuvo en silencio durante décadas.

La vedette viajó a Resistencia para recorrer las calles en las que creció y habló del asesinato de su padre (Video: Instagram)

“En esta casa, nuestra casa, asesinaron a mi padre. Yo tenía 12 años”, escribió la figura televisiva en una historia de Instagram. Alfano sostuvo además que el caso no tuvo justicia y lo vinculó con “una mentira absurda” y con el miedo que atravesó a su familia.

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En el mismo mensaje, aseguró que decidió hacer pública su experiencia. “Hoy voy a contar la verdad. Será justicia, que descanses en paz”, expresó al dirigirse a su padre. Hasta el momento, no brindó otros detalles sobre las circunstancias de la muerte ni precisó cuándo ampliará su relato.

La referencia al episodio se conoció después de que Alfano hablara sobre su vínculo con sus hijos y sobre la necesidad de reparar los daños que, según reconoció, pudieron provocar algunas decisiones de su vida personal. Ahora, la conductora anticipó que también abordará una historia de su niñez que definió como atravesada por el temor y la falta de respuestas.

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No era la primera vez que Alfano se acercaba al tema. En 2019, durante una visita a La Noche de Mirtha (El Trece), la figura del espectáculo habló largo y tendido sobre el asunto por primera vez, en un diálogo con Marcela Tinayre en el que fue desgranando los detalles del caso entre reflexiones sobre los karmas familiares y la espiritualidad. “Mi padre biológico era cazador de caza mayor. Él ponía la bala en la cabeza, en el cráneo de muchos animales”, relató entonces, para agregar enseguida: “Y el final de mi padre fue con un tiro en la cabeza”.