Denunciaron por hostigamiento a alumnos de Catamarca tras las agresiones a una compañera en un viaje de egresados

La Justicia de Catamarca investiga una denuncia por hostigamiento contra estudiantes tras las agresiones a una compañera en Bariloche

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En un viaje de egresados a Bariloche que debía reunir a un curso en el cierre de la secundaria, una alumna de Catamarca quedó expuesta a insultos y burlas frente a otros estudiantes. El episodio, que incluyó referencias a material íntimo que habría circulado entre compañeros, salió a la luz a través de un video y derivó en una denuncia por hostigamiento ante la Justicia y en la intervención del Ministerio de Educación provincial.

La secuencia, según el relato de una de las estudiantes involucradas, ocurrió durante una de las actividades del viaje. Varias alumnas se acercaron a la adolescente y comenzaron a increparla; en medio de la situación, se escucharon burlas sobre su apariencia, su cabello y un video de contenido sexual.

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La joven que difundió el registro reconoció haber formado parte del episodio. Dijo que evitó que la víctima arrojara el agua que tenía en un vaso y, al reconstruir ese momento, sostuvo: “No se lo dejé tirar”.

En el video, la alumna describió una intervención colectiva contra su compañera y admitió que la situación superó cualquier límite. “La verdad que nos fuimos medio al choto”, afirmó. Sin embargo, a continuación lanzó otra expresión agraviante contra la adolescente.

También relató que la víctima lloró y pidió que las agresiones terminaran. De acuerdo con su versión, algunos compañeros intervinieron para frenar al grupo. “Los chicos tuvieron que decir: ‘Ya, ya, se están yendo al choto, paren’”, contó.

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Un video expuso burlas hacia la apariencia física de la adolescente y referencias a material íntimo durante el viaje de egresados

Más tarde, siempre según la grabación, los coordinadores del viaje se reunieron en la habitación de la estudiante agredida. La autora del video agregó que la madre de otra alumna comunicó una situación que definió como un “brote psicótico”.

El relato entre risas

La estudiante que publicó el material aseguró que la adolescente se lastimaba los ojos y se arrancaba el pelo, una descripción que corresponde a su propio relato. Luego se refirió a ese cuadro entre risas y pidió disculpas a quienes pudieran atravesar problemas de salud mental.

“Yo estaba tentada”, dijo en la grabación. Después explicó que le generaba satisfacción un mal que, según afirmó, estaba atravesando su compañera.

El contenido comenzó a circular luego de que una persona accediera a una publicación que la alumna había destinado a su lista de “mejores amigos”. Así se conoció el relato de una de las participantes de una situación que, de acuerdo con la información difundida, dejó a la víctima expuesta a insultos, burlas y agresiones delante de otros estudiantes.

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El video no permite identificar a todos los alumnos que habrían intervenido. Sí da cuenta de que se trató de una acción grupal contra la adolescente durante el viaje de egresados en Bariloche.

Hechos previos al viaje de egresados

La información conocida hasta ahora indica que el hostigamiento no habría empezado en la ciudad rionegrina. Antes del viaje, la adolescente ya habría atravesado otras situaciones de maltrato entre compañeros.

Según lo difundido sobre el caso, tres estudiantes habrían ingresado sin autorización al celular de la víctima y obtenido material íntimo que luego circuló entre alumnos. Dos jóvenes que participaron del viaje fueron denunciados por esos hechos.

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La investigación alcanza tanto a las agresiones denunciadas en Bariloche como a los antecedentes vinculados con la difusión del contenido privado y las presuntas consecuencias psicológicas para la adolescente. La Justicia deberá establecer las responsabilidades de quienes participaron y el alcance de cada una de las conductas denunciadas.

El caso involucra a alumnos del Colegio Pía Di Doménico, una institución privada de Catamarca. Tras la difusión del video, el Ministerio de Educación provincial intervino en el expediente, mientras la causa judicial continúa con el análisis de las denuncias y de los hechos informados.

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