A una enfermera cubana su salario mensual no le alcanza para comprar un paquete de pollo

Trabajadora de la salud, madre de dos adolescentes, recibió 4.000 pesos tras un mes completo de labor. Lo que pudo comprar con ese dinero quedó expuesto en un video que circula en redes sociales (Captura de video)

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Una enfermera cubana expuso en un video difundido en SUS redes sociales que los 4.000 pesos cubanos que recibió por un mes de trabajo (que equivalen a unos USD 4,76 en el mercado informal) no cubren siquiera el precio de un paquete de pollo. La mujer, madre de dos adolescentes, describió la dificultad de sostener su hogar ante el costo de alimentos esenciales en Cuba.

“Verdaderamente, ahora me siento como se sentía la cucarachita Martina”, afirmó la trabajadora de la salud. La referencia al personaje infantil introdujo una pregunta que reiteró frente a la cámara: “¿Qué compraré? ¿Qué compraré?”.

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La enfermera indicó que su salario se deposita en una tarjeta y que logró retirarlo “al cuarenta por ciento”, aunque no ofreció más detalles sobre ese mecanismo. “Estuve un mes entero trabajando por cuatro mil pesos”, sostuvo. A la tasa informal tomada como referencia, esa suma representa USD 4,76.

El pollo superaría el ingreso de un mes de trabajo

El dato que expuso una de las mayores diferencias entre el salario y los alimentos fue el precio del pollo. Según su relato, un paquete cuesta 4.500 pesos cubanos, el equivalente aproximado a USD 5,36.

Un paquete de pollo, una libra de arroz y un envase de aceite bastan para exponer la brecha entre salario y supervivencia. Su testimonio circula en redes y pone el foco en quienes sostienen los servicios esenciales de la isla. (Foto archivo Infobae)

De esa forma, la compra de un solo paquete de pollo requeriría 500 pesos más que el ingreso mensual de 4.000 pesos mencionado por la enfermera.

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“¿Qué se puede comprar para vivir, que soy madre de dos adolescentes, cuando el paquete de pollo cuesta cuatro mil quinientos?”, preguntó en el video.

El arroz y el aceite también absorben gran parte del sueldo

La enfermera detalló otros precios que, según afirmó, enfrenta en su vida cotidiana. Una libra de arroz cuesta 380 pesos cubanos, cerca de USD 0,45 con la tasa de referencia utilizada para esta nota.

El cálculo implica que su ingreso mensual alcanzaría para comprar unas 10,5 libras de arroz, sin incluir carne, aceite, frutas, verduras, transporte, medicamentos, productos de higiene, electricidad u otros gastos de una familia.

El envase de aceite, de acuerdo con su testimonio, cuesta 2.700 pesos cubanos, unos USD 3,21. Esa compra insumiría el 67,5% de los 4.000 pesos que aseguró haber cobrado tras un mes de trabajo. La suma de un paquete de pollo y un envase de aceite ascendería a 7.200 pesos cubanos, o alrededor de USD 8,57. Ese monto supera en un 80% el salario referido por la trabajadora, equivalente a USD 4,76.

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"Nosotras hacemos magia": la frase de una enfermera cubana que resume cómo sostienen los hogares quienes cobran menos de lo que cuesta una compra básica (Captura de video)

“La cuenta no me da”, dijo la madre de dos adolescentes

“Si sacamos cálculos, es que la cuenta no me da”, afirmó la enfermera. La frase resumió el contraste entre sus ingresos y los valores que mencionó para productos de consumo básico.

Su relato se apoyó en cifras concretas y en una preocupación familiar. “Es que nosotras hacemos magia. Con esto hacemos magia”, expresó al referirse a los esfuerzos que realiza para administrar los recursos disponibles.

El dólar estadounidense llegó a 840 pesos cubanos en el mercado informal el 26 de octubre, según la referencia publicada por elTOQUE. Ese indicador se construye a partir de anuncios de compra y venta de divisas en redes sociales y plataformas digitales, por lo que no garantiza que todas las operaciones se concreten a ese valor.

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La brecha entre las cotizaciones informales y oficiales resulta relevante para medir el poder adquisitivo de los salarios y el costo de bienes que se comercializan fuera de los canales estatales o que dependen de precios vinculados a la moneda extranjera.