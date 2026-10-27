En plena tensión con Irán, Netanyahu disputa una elección que puede terminar con su carrera política

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel

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(Desde Tel Aviv, Israel) Apoyado por Donald Trump, y con la sociedad israelí fracturada en dos, Benjamín Netanyahu enfrenta hoy una compleja elección que puede significar su epílogo político.

Las elecciones en Israel son para elegir 120 bancas del Parlamento (Knesset), y se necesitan 61 para designar al próximo primer ministro de Israel.

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Hasta anoche, el oficialismo y la oposición aseguraban a Infobae que la fragmentación política no permitiría anunciar rápidamente a un triunfador.

Se aguarda, entonces, una etapa de difícil negociación con final abierto.

Netanyahu lidera el Likud, y sus socios políticos son Itamar Ben Gvir -partido Otzma Yehudit-, y Bezalel Smotrich -partido Hazionut Hadatit, que integran el actual gobierno y llevaron al primer ministro a extremas posiciones de derecha.

Al otro lado, la oposición israelí se mueve de derecha a izquierda con un objetivo básico: bloquear la reelección de Netanyahu y revisar su responsabilidad política antes y después del ataque terrorista de Hamas, ocurrido el 7 de octubre de 2023.

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El líder de la oposición es Gadi Eisenkot, un prestigioso general que encabeza el partido Yashar!. Junto a Eisenkot se alinea la coalición Beyachad, que conducen Naftali Bennett y Yair Lapid.

Es un bloque por derecha, que compite por el electorado que apoyaba a Netanyahu antes del ataque terrorista avalado por Irán.

Y para exhibir la fragmentación actual de la sociedad israelí, la coalición socialdemócrata que responde a Yair Golan está dispuesta a acompañar al general Eisenkot, aunque tambien sea respaldado por Avigdor Lieberman, que controla al partido nacionalista Ysrael Beyteinu.

Gadi Eisenkot, principal candidato de la oposición en Israel

Los bloques que lideran Netanyahu y Eisenkot se diferencian respecto a la estrategia que Israel debe asumir ante Irán, frente a los graves errores cometidos por la actual administración que permitieron a Hamas ejecutar su masacre, y ante los crímenes de guerra cometidos en Gaza.

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“Creo que hemos liderado una de las victorias más importantes de nuestros tiempos, y cuando lo miras con una perspectiva amplia, esta guerra, comparada con la Segunda Guerra del Líbano, con la Operación Margen Protector, o incluso con la Primera Guerra del Líbano, es una gran victoria contra Irán y sus aliados (proxies), contra Hezbolá, contra Hamás”, aseguró Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora, durante un encuentro realizado por la Organización no Gubernamental Fuente Latina.

Y añadió respecto a Irán y su proyecto nuclear:

“Las capacidades de Irán retrocedieron. Pero eso no significa que la amenaza se haya eliminado por completo. Por lo tanto, debemos prepararnos tanto para la opción de que intenten renovar la producción de armas nucleares como, basándonos en la estrategia de Mojtaba Khamenei, para la posibilidad de que inicien ataques contra Israel”.

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Amichai Chikli, ministro de Asuntos de la Diáspora

La posición del ministro Chikli contrasta con todos los referentes de la oposición que tienen experiencia militar y son muy críticos respecto a la administración Netanyahu.

El primer ministro israelí aun no dio explicaciones respecto al ataque sorpresa de Hamas, y a la ejecución del plan bélico en Gaza y sus consecuencias humanitarias.

“Estamos a tres años de la masacre del 7 de octubre, el día más horrendo para el pueblo judío desde el Holocausto. Cada alto mando de seguridad ha asumido su responsabilidad y ha dejado sus cargos. Los únicos que no han asumido ninguna responsabilidad son el actual gobierno de Israel y Benjamin Netanyahu. Desafortunadamente, desde el 7 de octubre, él ha hecho todo lo que ha estado en su mano para evitar la creación de la comisión estatal de investigación, y él sabe por qué. Él sabe por qué. La primerísima decisión que vamos a tomar tras formar el nuevo gobierno liderado por Gadi Eisenkot es establecer la comisión estatal de investigación para investigar la masacre del 7 de octubre, para entender verdaderamente qué ocurrió, para averiguar dónde estuvo el fallo sistemático, cuáles fueron los orígenes de este fallo”, Lianne Pollack-David, asesora de estrategia internacional de Eisenkot, durante una exposición convocada por la Organización no Gubernamental Fuente Latina.

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Y concluyó:

“Nos vamos a basar en el plan de Trump que se ha estancado en su implementación por varias razones. Una de esas razones es el actual gobierno israelí. Así que hay mucho en lo que hay que avanzar, acelerar el progreso para desarmar a Hamas, para crear una nueva realidad en Gaza donde Hamas no controle Gaza, para que la comunidad internacional y los socios regionales hagan su trabajo, y para que nosotros hagamos nuestra parte donde sea necesario. Vamos a usar cada herramienta que tengamos para garantizar la seguridad del Estado de Israel y de su gente, para que las personas puedan regresar a los alrededores de Gaza y a todas sus comunidades. Si hay una forma de que la gente vuelva, es a través de la seguridad. Queremos garantizar su seguridad y apuntar hacia fuera bajo el plan político utilizando todas las herramientas tenemos para gestionar el entorno”.

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Lianne Pollack-David, asesora de estrategia internacional del candidato Eisenkot

Donald Trump apoya a Netanyahu, y aguarda su triunfo para lanzar una nueva ofensiva contra Irán. En menos de una semana, el presidente de Estados Unidos respaldó dos veces al primer ministro israelí a través de su cuenta oficial en Truth Social.

“Cuando vayan a las urnas, por favor recuerden que ¡Bibi ha sido un Primer Ministro Guerrero extraordinario! ¡Voten por Bibi Netanyahu para Primer Ministro; tenemos que terminar el trabajo que empezamos!”, señaló Trump.

El respaldo del líder republicano tuvo escasa influencia en las correlación de fuerzas para designar al próximo primer ministro de Israel. Están llegando desde el exterior miles de israelíes que quieren votar hoy, y la mayoría ellos soslayaría la posición pública de Trump.

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Un cartel colgado en Tel Aviv muestra el respaldo explícito de Trump a Netanyahu en las elecciones convocadas para hoy en Israel

Netanyahu y Eisenkot tienen sus bloques de apoyo definidos, y esperan conocer las bancas que reunirán los partidos ultra ortodoxos y árabes, por su probable rol como árbitros de esta elección histórica.

El partido Shas representa a la comunidad sefaradí y es liderado por Aryeh Deri, mientras que Judaísmo Unido de la Torá es una alianza de partidos de raíz asquenazi.

En un principio, estos partidos apoyarán a Netanyahu y sus socios electorales.

Mientras tanto, en la antípoda ideológica, se encuentra la Lista Árabe Unida -Ra’am-, que dirige Mansour Abbas y La Lista Conjunta (Hadash / Ta’al / Balad), que es una Alianza de partidos de ciudadanos árabes-israelíes.

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Ra’am y La Lista Conjunta respaldarán a Eisenkot.

Isaac Herzog, presidente de Israel

Cerca de la medianoche, (hora de Israel), habría una tendencia respecto al resultado de los comicios. Pero es poco probable que Netanyahu y Eisenkot alcancen las 61 bancas de la Knesset que les permitiría formar un gobierno de coalición.

Será el turno de Isaac Herzog -como presidente de Israel-, que deberá convocar al triunfador de las elecciones y encargar que forme gobierno.

Ese será un momento histórico para Israel.