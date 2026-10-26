Panamá

Detectan presunta extracción ilegal de langostas, caracoles y pulpos en un parque nacional marino en el caribe panameño

La presunta actividad de sustracción ilegal de recursos marinos se dio en Isla Bastimentos, dijo el Ministerio de Ambiente

Las autoridades del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos reiteraron su compromiso con la conservación de la biodiversidad marina. (MiAmbiente)
Las autoridades del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos reiteraron su compromiso con la conservación de la biodiversidad marina. (MiAmbiente)
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Catorce langostas espinosas y seis pulpos sin vida fueron hallados a bordo de un cayuco interceptado por guardaparques y agentes de la Policía Ambiental en el sector este de Cayo Zapatilla N.º 2, dentro del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, en Panamá.

El hallazgo se produjo durante un operativo de control y vigilancia que terminó por destapar una presunta actividad de extracción ilegal de recursos marinos en esa zona protegida.

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La embarcación artesanal, de unos 12 pies de longitud, llevaba a tres personas a bordo. Según el reporte oficial, los ocupantes no atendieron la señal de alto de las autoridades y en cambio se dirigieron hacia una zona de rompiente y rocas someras.

Las autoridades lograron alcanzar el cayuco pese a la maniobra. Durante la inspección se detectó que los tres ocupantes estarían vinculados con actividades de extracción mediante buceo en apnea.

Entre los ocupantes habría una persona menor de edad, de acuerdo con el reporte oficial. Esa situación deberá ser verificada conforme a los procedimientos correspondientes.

El equipo de vigilancia y patrullaje también retuvo un ancla metálica artesanal y dos lazos utilizados para la captura de langostas. (MiAmbiente)
El equipo de vigilancia y patrullaje también retuvo un ancla metálica artesanal y dos lazos utilizados para la captura de langostas. (MiAmbiente)

El operativo permitió decomisar un total de 33 organismos marinos, además de equipos presuntamente utilizados para la extracción. El conteo incluyó langostas espinosas, caracoles marinos y pulpos capturados en el área protegida.

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La inspección arrojó un total de 21 ejemplares de langosta espinosa (Panulirus argus), de los cuales 14 estaban muertos y siete permanecían con vida.

También se contabilizaron seis ejemplares de caracol marino (Lobatus gigas), todos vivos, y seis pulpos (Octopus sp.), todos sin vida.

Los agentes liberaron en su hábitat natural a los siete ejemplares vivos de langosta espinosa y a los seis caracoles marinos recuperados. La medida buscó reducir el impacto sobre los recursos del parque nacional.

Las 14 langostas espinosas que fueron halladas muertas siguieron un camino distinto. Los agentes las trasladaron a la Policía Nacional en Isla Colón para los trámites correspondientes al caso.

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos es hogar de cuatro de las cinco especies de tortugas marinas presentes en Panamá: Carey (Eretmochelys imbricata), Verde (Chelonia mydas), Baula (Dermochelys coriácea) y Cabezona (Caretta caretta). (MiAmbiente)
El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos es hogar de cuatro de las cinco especies de tortugas marinas presentes en Panamá: Carey (Eretmochelys imbricata), Verde (Chelonia mydas), Baula (Dermochelys coriácea) y Cabezona (Caretta caretta). (MiAmbiente)

Los pulpos sin vida no fueron mencionados entre los organismos trasladados en el reporte disponible, que detalla el procedimiento solo para las langostas decomisadas.

El Parque Nacional Marino Isla Bastimentos es una de las áreas marinas protegidas de Panamá donde la extracción de especies como la langosta espinosa y el caracol gigante está sujeta a regulaciones específicas.

El operativo conjunto entre guardaparques y la Policía Ambiental forma parte de las tareas de control que se realizan en el sector de Cayo Zapatilla N.º 2.

La intervención de este domingo se suma a los patrullajes habituales que buscan frenar la pesca y el buceo no autorizados dentro de los límites del parque.

El caso de la presunta persona menor de edad a bordo de la embarcación añade un elemento adicional que las autoridades competentes deberán esclarecer en los próximos pasos del proceso.

Cayo Zapatilla es un refugio vital para especies como las tortugas marinas. (Miambiente)
Cayo Zapatilla es un refugio vital para especies como las tortugas marinas. (Miambiente)

La extracción no autorizada de recursos dentro de un parque nacional marino puede afectar la conservación de las especies y el equilibrio de los ecosistemas asociados.

En este caso, la presencia de langostas espinosas, caracoles marinos y pulpos evidencia la importancia de mantener y reforzar las labores de vigilancia y control en los sectores que forman parte de esta área protegida.

En Panamá, la prohibición y el control de la pesca en áreas protegidas (especialmente marinas y costeras) se rigen por un marco institucional y normativo compartido entre la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Se tiene la Ley 44 de 23 de noviembre de 2006 (Ley 44 de 2006), que crea la ARAP, la Ley 8 de 25 de marzo de 2015 (Ley 8 de 2015), que crea MiAmbiente, al igual que la Ley 24 de Vida Silvestre (Ley 24 de 1995), que declara de dominio público la protección y conservación de las especies de fauna y flora silvestre.

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