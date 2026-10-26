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“Giro inédito”: las primeras reacciones de los medios de Brasil tras la reelección de Lula da Silva

Las portadas de Folha de São Paulo, CNN Brasil, G1 y UOL coincidieron en destacar la reelección y el carácter inédito de la remontada electoral

Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil (REUTERS)
Lula da Silva ganó un histórico balotaje a Flávio Bolsonaro y asumirá un cuarto mandato en Brasil (REUTERS)
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Con el 51,76% de los votos, Lula da Silva se impuso este domingo a Flávio Bolsonaro, que obtuvo el 48,24%, en el balotaje presidencial de Brasil y logró así un cuarto mandato no consecutivo. Los principales medios brasileños resaltaron la remontada electoral del presidente, que había terminado segundo en la primera vuelta, en sus títulos sobre el resultado.

“Lula será presidente por cuarta vez” fue el título de Folha de S.Paulo, cuya bajada subrayó que el mandatario de 80 años venció a Flávio Bolsonaro mediante un giro electoral inédito. El diario publicó además artículos acerca de los retos económicos y políticos que enfrentará el próximo Gobierno, así como de los efectos de la derrota sobre la derecha brasileña.

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“Lula será presidente por cuarta vez” fue el título de Folha de S.Paulo
“Lula será presidente por cuarta vez” fue el título de Folha de S.Paulo

Con el encabezado “Con un giro inédito, Lula es reelegido para su cuarto mandato como presidente de Brasil”, CNN Brasil puso el acento en la remontada del líder del Partido de los Trabajadores (PT) y en la continuidad de este al frente del país.

“Con un giro inédito, Lula es reelegido para su cuarto mandato como presidente de Brasil” (CNN Brasil)
“Con un giro inédito, Lula es reelegido para su cuarto mandato como presidente de Brasil” (CNN Brasil)

“Lula es reelegido tras un giro inédito” tituló G1. Según indicó en la bajada, el presidente dio vuelta la derrota de la primera ronda tras una fuerte movilización y se impuso en una elección ajustada. También alertó por las dificultades de gobernar sin mayoría oficialista en el Congreso y de equilibrar las cuentas públicas luego de ampliar los beneficios durante la campaña.

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“Lula es reelegido tras un giro inédito” tituló G1
“Lula es reelegido tras un giro inédito” tituló G1

UOL, a su vez, eligió “Lula es reelegido” como título y señaló en la bajada que el dirigente del PT gobernará Brasil por cuarta ocasión, tras una victoria histórica.

UOL, a su vez, eligió “Lula es reelegido” como título
UOL, a su vez, eligió “Lula es reelegido” como título

Lula había alcanzado el 45,1% de los votos en la primera vuelta, mientras que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47%. Desde 1989, cuando regresaron las elecciones presidenciales directas, ningún candidato que terminara segundo en la primera ronda había logrado imponerse en el balotaje.

Luego del resultado inicial, Lula activó a sus bases y promovió medidas sociales para reducir la diferencia con su rival. Los derechos sociales, la inversión pública, la seguridad basada en inteligencia y el control de la deforestación amazónica fueron los ejes de su agenda de campaña.

Frente a la posibilidad de que la familia Bolsonaro volviera al poder, el presidente definió la elección como “una defensa de la democracia”. Este domingo, al votar en el estado de San Pablo, sostuvo que su adversario pretendía “gobernar con la bandera estadounidense” y adelantó que los brasileños optarían por un país en el que los colores nacionales “sean respetados”.

Bajo la consigna “Nunca más Bolsonaro”, la izquierda convocó a sus simpatizantes con cuestionamientos a la gestión de la pandemia de covid, que causó 700.000 muertes, y a los recortes en programas públicos durante la presidencia del expresidente. Flávio Bolsonaro había ofrecido, en cambio, cambios ante un contexto atravesado por el alza del costo de vida y la inseguridad.

Lula respondió a las propuestas de su adversario con la defensa de la protección social y una advertencia: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos”.

A diez días del balotaje, el Congreso dio luz verde a la reducción de la semana laboral: pasó de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin reducción salarial. En la etapa final de la campaña, Flávio Bolsonaro apoyó la norma, mientras que dirigentes empresariales advirtieron que los costos laborales afectarían a las pequeñas empresas, la inflación y el empleo informal.

Lula respondió a las propuestas de su adversario con la defensa de la protección social y una advertencia: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos” (REUTERS)
Lula respondió a las propuestas de su adversario con la defensa de la protección social y una advertencia: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos” (REUTERS)

Durante la semana anterior a los comicios, el Gobierno elevó 15% el monto de Bolsa Família. La iniciativa alcanza a casi 50 millones de personas y requiere 5.800 millones de reales —equivalentes a USD 1.168 millones— para lo que resta del año.

Créditos públicos con bajas tasas de interés, incentivos fiscales destinados a pequeñas empresas y un plan de refinanciación para borrar los registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos también recibieron el respaldo de la administración. Para los próximos tres años, el paquete de préstamos y renegociaciones implicará un costo calculado en 3.000 millones de reales, o USD 604 millones.

Como parte de las medidas sobre los precios, el Gobierno suspendió durante 30 días, con opción de prórroga, los impuestos federales sobre la importación y la venta de gasolina, además de subsidiar el diésel destinado a importadores. Ambas resoluciones tendrían un costo de 5.200 millones de reales, equivalentes a USD 1.047 millones.

Además, Lula remitió al Congreso un proyecto que busca implementar transporte público gratuito los fines de semana. De acuerdo con las estimaciones mencionadas durante la campaña, el programa demandaría entre 5.000 millones y 16.000 millones de reales, según el modelo de aplicación.

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