Un adolescente sobrevive al ser sepultado por un derrumbe mientras preparaba una tumba para el Día de Todos los Santos en Guatemala

El incidente ocurrió durante los preparativos comunitarios para la conmemoración del Día de Todos los Santos. (Bomberos Municipales Departamentales)

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Lo que inició como una tradición casi termina en tragedia, luego de que un adolescente quedara soterrado por un deslizamiento de tierra mientras extraía arena para reparar un mausoleo en Guatemala.

Bomberos y vecinos lograron rescatarlo con vida después de unos 20 minutos de trabajo; luego fue trasladado en condición grave al Hospital Regional de Quiché.

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El hecho ocurrió la tarde de este domingo 25 de octubre, a una semana de la conmemoración del Día de Todos los Santos en el Cementerio General del municipio de Santo Tomás Chiché, del departamento de Quiché.

Según los reportes iniciales, el joven se encontraba en el camposanto durante las labores previas que realizan las familias para arreglar, pintar y limpiar las tumbas de sus seres queridos.

Vecinos y bomberos trabajaron durante 20 minutos para rescatar al joven

Tras recibir la llamada de alerta, socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales adscritos a la Estación 57 de la localidad acudieron al cementerio a bordo de la unidad RD-58.

En coordinación con habitantes y visitantes del camposanto que se sumaron a las labores con palas y herramientas improvisadas, los rescatistas comenzaron la remoción del material.

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Las tareas de excavación se prolongaron durante unos 20 minutos hasta lograr extraer con vida al adolescente, quien permanecía inmovilizado bajo los escombros.

Un deslizamiento de tierra soterró a un adolescente mientras recolectaba arena en el Cementerio General de Santo Tomás Chiché. (Bomberos Municipales Departamentales)

Una vez que lograron liberarlo de la tierra acumulada, los bomberos le brindaron atención prehospitalaria en el sitio del incidente para estabilizar sus signos vitales debido a la falta de oxígeno y el peso soportado.

Posteriormente, el equipo de emergencia efectuó su traslado urgente hacia el Hospital Regional de Quiché, donde el personal médico asumió su cuidado especializado.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si el menor acompañaba a su grupo familiar o si realizaba trabajos remunerados de reparación y albañilería para terceros en el cementerio.

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Fue estabilizado y trasladado al Hospital Regional de Quiché

Luego del rescate, los bomberos estabilizaron al joven y lo trasladaron al Hospital Regional de Quiché, donde quedó bajo observación médica.

El incidente ocurrió en una etapa de mayor actividad en los cementerios de Guatemala. En los días previos al 1 de noviembre, miles de familias visitan los camposantos para acondicionar los nichos y mausoleos antes de la jornada dedicada a la memoria de los fallecidos.

El equipo de emergencia trasladó a la víctima al Hospital Regional de Quiché debido a las complicaciones por falta de oxígeno. (Bomberos Municipales Departamentales)

Las tareas suelen incluir limpieza, pintura, reparación de estructuras, jardinería y colocación de flores. En varias comunidades, estos trabajos reúnen a familiares de distintas generaciones, que preparan las tumbas para las visitas del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre.

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El remozamiento de tumbas forma parte de la preparación para Todos los Santos

La costumbre de reparar y decorar mausoleos antecede a la llegada masiva de visitantes a los cementerios. Las familias suelen utilizar brochas, pintura, herramientas de jardinería y materiales de construcción para mantener en condiciones los espacios donde descansan sus parientes.

A esa preparación se suma la colocación de arreglos florales, coronas, hojas de pino y otros elementos vinculados con las conmemoraciones de noviembre.

Miles de familias acuden a los cementerios de Guatemala para limpiar, pintar y adornar los mausoleos antes de noviembre. (Publinews)

En ese contexto ocurrió el accidente en Santo Tomás Chiché, donde una labor de extracción de arena derivó en el soterramiento del adolescente.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades locales iniciaron una evaluación del área donde se produjo el deslizamiento ni si se implementarán medidas de prevención en el cementerio antes de las actividades de la próxima semana.

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