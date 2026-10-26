Cuba

Cuba extiende el horario de verano hasta 2027 para disimular una crisis eléctrica que sus cifras no ocultan

La decisión de mantener los relojes adelantados por dos años más busca recortar 126 megavatios en apagones vespertinos, pero contrasta con datos que muestran una gestión estatal que ha privilegiado el turismo sobre la infraestructura energética durante una década

Calle urbana con edificios, una torre con reloj, automóviles antiguos estacionados, farolas encendidas y peatones bajo un cielo gris.
Cuba mantendrá el horario de verano de forma continua hasta noviembre de 2027 para reducir los apagones. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las autoridades de Cuba mantendrán el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027 para reducir los apagones durante la demanda eléctrica vespertina, en lugar de restablecer el horario normal en los próximos meses. La decisión incluye una demora de 30 minutos en el inicio de las escuelas y centros de trabajo entre el 1 de noviembre de 2026 y el 14 de marzo de 2027, según informó DIARIO DE CUBA.

La medida busca evitar un aumento estimado de 126 MW en los cortes eléctricos durante el período de máxima demanda de la tarde. De ese total, 76 MW corresponderían al menor uso de iluminación artificial y 50 MW a la generación solar fotovoltaica disponible en ese horario.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social atribuyeron la situación al “recrudecimiento del bloqueo” y al “cerco energético” impuesto por el Gobierno de Estados Unidos, que, sostuvieron, provoca desabastecimiento de combustibles para producir electricidad.

Media hora más tarde para escuelas y centros laborales

Mantener el reloj adelantado una hora hará que el amanecer ocurra más tarde según la hora oficial. Para reducir las dificultades que esta modificación puede provocar en las primeras horas del día, las actividades escolares y laborales comenzarán media hora después durante los meses en que debía regir el horario normal.

FOTO DE ARCHIVO: Vista general de La Habana, Cuba, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Vista general de La Habana, Cuba, 17 de marzo de 2026. REUTERS/Norlys Perez/File Photo

Los ministerios indicaron que los responsables de cada entidad deberán adecuar las jornadas de trabajo sin afectar los salarios de los empleados. Las instituciones que funcionen de forma continua también podrán modificar sus horarios de entrada y salida de acuerdo con las características de sus procesos.

PUBLICIDAD

El Gobierno cubano señaló esta semana que 11 de las 15 unidades termoeléctricas de generación del país no recibieron el mantenimiento necesario cuando correspondía. La acusación fue incluida en el informe oficial sobre las consecuencias del embargo estadounidense para la economía de la Isla.

Los problemas de abastecimiento eléctrico coexistieron con una asignación estatal de recursos concentrada en otros sectores. Un análisis de DIARIO DE CUBA, basado en estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística e Información, concluyó en agosto que, entre 2014 y 2024, el Estado destinó cada año entre dos y cinco veces más recursos a actividades vinculadas al turismo que al suministro de electricidad, gas y agua.

Durante el verano de 2025, cuando los apagones se prolongaban y antes de que Donald Trump firmara la orden ejecutiva que amenaza con aranceles a los países que envíen crudo a Cuba, al menos nueve cargamentos de combustible despachados por la estatal venezolana PDVSA no llegaron a puertos cubanos. La situación fue expuesta en una investigación del medio junto con publicaciones de Venezuela y Panamá.

Dos hombres en silueta caminan de noche por un paseo con palmeras, farolas y el Capitolio de La Habana al fondo.
Las actividades en escuelas y centros de trabajo comenzarán media hora más tarde entre noviembre de 2026 y marzo de 2027.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una práctica iniciada en 1928 y retomada durante la guerra

El cambio de hora se implantó por primera vez en Cuba en 1928, durante el Gobierno de Gerardo Machado. La medida adelantaba una hora los relojes para aprovechar la luz solar en los meses con jornadas más extensas, pero perdió popularidad y dejó de aplicarse al año siguiente.

El mecanismo regresó entre 1939 y 1945, período en el que fue conocido como “la Hora de Guerra”. Desde la década de 1960 comenzó a utilizarse de forma más sistemática hasta consolidarse como parte de la política de ahorro promovida por el castrismo, en un país donde los apagones han sido recurrentes.

Temas Relacionados

CubaApagonesCrisis energética

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

Casi 2.7 millones de cubanos no reciben el suministro en sus hogares. Apagones, sequías y fallas en equipos agravan una escasez que ya transformó la rutina de familias enteras en La Habana

Pozos, cisternas y bombas caseras, las alternativas que adoptan miles de cubanos ante la crisis de agua

De la gloria al abandono y la miseria, el patrón que repiten decenas de excampeones cubanos al retirarse

Pensiones insuficientes, medicamentos inexistentes y viviendas deterioradas. Una encuesta a 506 jubilados en cinco provincias arrojó una cifra que contradice la versión oficial del INDER

De la gloria al abandono y la miseria, el patrón que repiten decenas de excampeones cubanos al retirarse

Un informe revela que el régimen cubano confisca más del 75% del salario de sus médicos en Calabria, Italia

Investigaciones sobre los convenios sanitarios revelan severas imposiciones disciplinarias y deducciones sobre las guardias nocturnas que dejan a los especialistas con ingresos mínimos

Un informe revela que el régimen cubano confisca más del 75% del salario de sus médicos en Calabria, Italia

La policía y los inspectores decomisan productos y aplican ocho multas en el mercado de 17 y K

El operativo, dirigido por Pedro Lizardo Garcés Escalona, abarcó nueve puestos en El Vedado y sumó sanciones por 103,800 pesos (USD 4.33), mientras dos comerciantes acreditaron la legalidad de su actividad, cuatro escaparon ante llegada de agentes

La policía y los inspectores decomisan productos y aplican ocho multas en el mercado de 17 y K

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

Sady R. Companioni afirmó que no puede seguir recomendaciones como el lavado frecuente de manos debido a la falta del recurso en su vivienda

“Costumbre a la que no me voy a acostumbrar”, la denuncia de una cubana sin agua y con hepatitis

TECNO

Fútbol Libre, Roja Directa y Xuper TV: la amenaza común de malware y estafas detrás de la pantalla

Fútbol Libre, Roja Directa y Xuper TV: la amenaza común de malware y estafas detrás de la pantalla

Un estudio con resonancias cerebrales encontró que los chatbots de IA no procesan el significado como el cerebro humano

LinkedIn redujo un 40% las vistas de publicaciones genéricas hechas con inteligencia artificial

Un foro de código abierto en Reddit vetó los proyectos con IA y dejó afuera a quienes no hablan inglés

Una investigación advierte que la IA puede planear ataques contra redes eléctricas y plantas de agua

ENTRETENIMIENTO

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

Demi Lovato cuenta cómo el tratamiento la preparó para encontrar el amor con Jutes: “Siento que encontré mi hogar en él”

“No quiero que mi vida se convierta en publicidad”: Chiwetel Ejiofor habló sobre su privacidad y su carrera en Hollywood

“Es uno de los guiones más bonitos que he leído en toda mi carrera”: Julianne Moore habló de su papel en “El debut”

Celebridades de Hollywood que revelaron atracciones secretas que no lograron traspasar la pantalla

El universo íntimo de LeBron James y su esposa entre trofeos, obras de arte y recuerdos familiares

MUNDO

Netanyahu advirtió que Irán podría lanzar atentados para alterar las elecciones legislativas de Israel del martes

Netanyahu advirtió que Irán podría lanzar atentados para alterar las elecciones legislativas de Israel del martes

Aleksandar Vucic reconoció la derrota ante la Lista de Estudiantes en las elecciones de Serbia

Ante el avance de los osos sobre las ciudades, Japón prueba una solución inesperada: perros robots autónomos

Marine Le Pen lanzó su campaña a las presidenciales de 2027 con la promesa de un “renacimiento” de Francia

Vientos de 135 km/h, ferris suspendidos y trenes detenidos: la tormenta Boelo golpea el Reino Unido y se desplaza por Europa