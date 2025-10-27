Teleshow

Thelma Fardin festejó sus 33 años entre música y cariño: “Me siento tan querida, tan cuidada”

La actriz celebró rodeada de amigos, familia y su pareja, Nicolás “Tacho” Riera, donde la diversión y la alegría fueron protagonistas

Sebastián Volterri

Por Sebastián Volterri

El festejo de cumpleaños de Thelma Fardin

La tarde del domingo se tejió con hilos de música, abrazos y una energía difícil de igualar en el hogar de Thelma Fardin. Allí, entre risas, arte y naturaleza, la actriz celebró sus 33 años rodeada de los afectos más íntimos, en un festejo minuciosamente preparado por su pareja, Nicolás Tacho Riera. Cincuenta invitados poblaron el cálido refugio, regalando un mosaico de momentos memorables.

La postal grupal fue una explosión de vida: bajo los toldos de vegetación y las banderines de colores, Fardin, con su inconfundible remera argentina, pantalón engomado marrón, zapatillas celestes y blancas, y un sombrero cowboy marrón, posó en el centro de la imagen. A su lado, amigos y familiares —varios también con sombreros y camperas informales— se entrelazaron en abrazos y sonrisas ampliamente compartidas. El clima de complicidad, palpable hasta en los pequeños detalles, se reflejó en los ojos brillantes de cada persona, rodeada por globos y el verde de las plantas.

Thelma Fardin con la sonrisa
Thelma Fardin con la sonrisa a flor de piel, acompañada de su pareja, Nico Riera (Instagram)

La celebración respiró música en cada rincón. Sentada en primera fila, Fardin sonrió de par en par mientras uno de los músicos —entre los que se encontraban presentes Lautaro Silva, Joan Manuel Silva y Helena Dinzelbacher— pulsaba acordes en la guitarra y llenaba el ambiente de melodías. Alrededor, copas de plástico multicolores y sillas dispersas esperaban la próxima carcajada, mientras el arte animaba la tarde, envolviendo a los invitados en esa mágica frontera “entre quienes miran y quienes son mirados”. “Me siento tan querida, tan cuidada”, escribió la actriz en Instagram, acompañando sus palabras con imágenes que desparramaron ternura en sus redes.

Llegó el instante cumbre: la torta de cumpleaños, sencilla y llena de luz, con el número “33” en rosa y una bengala que estalló en destellos arriba del dulce. A su lado, Riera la sostuvo con el brazo, ambos atrapando en la mirada el fulgor de celebrar juntos. “Ayer nuestro hogar recibió a 50 personas, en una tarde que se puso linda de tanta fuerza que hizo Nico para que otra vez mi festejo fuera inolvidable”, compartió Fardin, sin escatimar gratitud.

La actriz destacó que fueron
La actriz destacó que fueron 50 personas quienes la acompañaron en ese festejo

El entusiasmo y la emoción quedaron enmarcados en frases sentidas: “Abrazada, querida y valorada. Gracias. A mis amigos que me quieren bien, a mi familia, la que vino y la elegida. A mi amor, por tanto amor, del bueno. 33, parece que llegan en un gran momento, bienvenidos”. Palabras que resumen mucho más que un cumpleaños: la certeza de sentirse en casa, sostenida por la fuerza de los afectos elegidos, los lazos verdaderos y la magia del arte compartido.

Las fotos —cada una siendo parte de una pequeña fábula— no dejan lugar a dudas: hubo fiesta, hubo música, hubo un homenaje íntimo a la alegría de estar viva. En la mirada de Thelma Fardin, en el círculo de brazos y en cada acorde atravesando el aire, se adivina esa pregunta inevitable: ¿qué más se puede pedir cuando la vida misma festeja con uno?

No faltó la música de
No faltó la música de quienes la acompañan en su vida

En redes sociales, los mensajes de sus seguidores y de quienes estuvieron presentes se multiplicaron en cariño. “Que la vida te brinde millones de momentos junto a todos quienes te aman y son red. Feliz vida”, escribió una admiradora. Otro de los presentes se sinceró: “¡Grande Thelmi! Primera vez en un cumple tuyo y fue re hermoso! Feliz vida bella”. También hubo quienes rescataron su lucha y coraje: “Feliz cumple hermosa guerrera!! Te admiro Thelma e intento aprender de vos, de tu lucha y resiliencia! Sos una referente para mí”. Y una voz más añadió: “Qué lindo verte feliz después de todo lo que pasaste. Por miles de sonrisas más!!! Feliz cumple”.

