El Gobierno de El Salvador despliega 450 soldados en Haití para buscar a militares desaparecidos

Los primeros contingentes de las fuerzas especiales salvadoreñas arribaron al aeropuerto Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. REUTERS/Ralph Tedy Erol

Guardar

El Gobierno de El Salvador desplegó 450 soldados en Haití para localizar y rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de bandas criminales, en una operación de emergencia que podría derivar en ofensivas contra esos grupos armados. El contingente quedó listo para actuar en Puerto Príncipe, según Haití Libre y el medio Le Nouvelliste.

El primer grupo, integrado por unos 100 miembros de las fuerzas especiales, llegó el jueves 22 de octubre al aeropuerto Toussaint Louverture. Un día después arribaron otros 100 militares a bordo de un Lockheed Martin C-130J Súper Hércules, facilitado por Estado de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Haití Libre también reportó que la aeronave, identificada como vuelo C30J en los registros de seguimiento, despegó del Aeropuerto Internacional de El Salvador a las 9:40 y aterrizó en Puerto Príncipe a las 14:07.

Un contingente preparado para operaciones contra bandas armadas

El Grupo de Operaciones Especiales salvadoreño es una unidad de comandos especializada en contrainsurgencia y guerra asimétrica. Sus integrantes recibieron entrenamiento para actuar en ambientes urbanos y semiurbanos hostiles, con capacidad de desplazamiento rápido, reconocimiento tecnológico y uso intensivo de fuego de cobertura, informa Haití Libre.

Vehículos blindados de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), respaldada por la ONU en Haití, patrullan un área después de que bandas fuertemente armadas emboscaran a miembros de la fuerza, atacando su vehículo blindado con explosivos, prendiéndole fuego y dejando a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos cuando huyeron de su vehículo en llamas, en Puerto Príncipe, Haití, el 19 de octubre de 2026. REUTERS/Patrice Noel

El despliegue incluyó el vuelo HVY601, operado por una empresa especializada en transporte de carga. Esa aeronave trasladó infraestructura pesada para sostener a las tropas, entre ella municiones, vehículos ligeros, drones tácticos, equipos de comunicación cifrada y suministros médicos, sostiene el medio haitiano.

PUBLICIDAD

No existe una lista oficial sobre el contenido de esa carga ni una confirmación de que el material trasladado incluya armamento específico. La publicación del medio haitiano señaló que, en operaciones anteriores, estas fuerzas emplearon drones ligeros para identificar zonas bajo control de las bandas y detectar posibles emboscadas.

La respuesta de Nayib Bukele a las críticas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió el viernes 23 de octubre a los cuestionamientos sobre una eventual derrota salvadoreña frente a las pandillas haitianas. En un mensaje publicado en X, enumeró los argumentos de quienes consideran que la misión enfrentará una resistencia superior a la que su país combatió.

PUBLICIDAD

“Muchos mensajes, análisis y comentarios afirman que las pandillas en Haití no son como las de El Salvador; que son sanguinarias, que están fuertemente armadas, que nadie ha podido derrotarlas, que todas las misiones han fracasado, que estamos cayendo en una trampa, que no sabemos a qué nos enfrentamos, que esto será nuestra ruina, que nos dirigimos hacia nuestro Waterloo”, escribió Bukele.

El Gobierno de El Salvador desplegó 450 soldados en Haití para rescatar a cuatro militares desaparecidos tras una emboscada.(Foto archivo, cortesía FAES)

El mandatario sostuvo que una victoria cambiaría esas evaluaciones: “Pero cuando Dios nos conceda la victoria, esa misma gente cambiará de opinión. Dirán que siempre fue fácil, que cualquiera podía hacerlo, que las pandillas en Haití no eran tan peligrosas como creíamos. En resumen, nunca les hicimos caso y no vamos a empezar ahora”.

PUBLICIDAD

Bukele también vinculó la operación con sus creencias religiosas. “Todos los que se han alistado son creyentes, y hemos encomendado esta misión a Dios, mientras que las pandillas en Haití son satánicas. Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros. Deuteronomio 28:7: El Señor frustrará a tus enemigos que se levanten contra ti; saldrán contra ti por un camino, y huirán de ti por siete caminos”, afirmó.