El inesperado blooper de Marley con Furia al intentar subirse a un búfalo en Vietnam

En pleno viaje por Vietnam, Marley intentó subirse a un búfalo y protagonizó una divertida escena (Por el Mundo – Telefe)

Hace semanas que Marley sigue sumando postales inolvidables en su travesía internacional al frente de Por el Mundo (Telefe). En su paso por Vietnam, el conductor vivió un divertido y accidentado episodio al intentar subirse a un búfalo junto a Furia Scaglione, la exparticipante de Gran Hermano. La escena, que rápidamente conquistó a sus seguidores, volvió a dejar en claro que, para el papá de Mirko, cada viaje es sinónimo de aventura y, a veces, de pequeños fiascos.

Esta vez, la experiencia tuvo como escenario las exóticas tierras vietnamitas. Allí, Marley se animó a aceptar la propuesta de Furia: montar un animal imponente. Con el equipo de producción expectante, la cámara registró la secuencia en la que el conductor se acercó al búfalo. “Vamos Marley, tú puedes”, lo animaba la exconcursante, mezclando aliento y complicidad mientras el animador intentaba acomodarse. Pero ni su carisma ni los años de experiencia bastaron: la altura le jugó una mala pasada y el ascenso terminó en anécdota. La situación se complicó todavía más cuando, en medio del esfuerzo, el pantalón del presentador no resistió. “Se me rompió el pantalón”, exclamó mientras intentaba no perder el equilibrio, generando risas en todo el equipo. Exhausto, admitió: “No puedo, no puedo más”.

Mientras un hombre local y Furia le daban instrucciones, la escena sumaba dificultades y simpatía. Finalmente, reconociendo sus límites, el conductor resignó su lugar y le cedió el turno a su compañera de viaje. Sin dudarlo, la participante mostró destreza y logró montarse al búfalo en cuestión de segundos, despertando las ovaciones del resto.

Durante su recorrido por Vietnam, el conductor y la exparticipante vivieron experiencias divertidas (Instagram)

Este tipo de incidentes no es una novedad en la vida del animador. Los viajes al mando de su ciclo están marcados por momentos insólitos e inesperados, y las cámaras nunca dejan de registrar los detalles. Tan solo días atrás, durante su paso por Tailandia, el conductor vivió un accidente que preocupó al equipo y a los seguidores del ciclo.

La jornada apuntaba a ser una más en la agenda habitual de grabaciones. Acompañado por Karina Jelinek, recorría catacumbas en busca de los mejores paisajes y anécdotas para la audiencia. Pero todo cambió cuando ambos se encontraron en una zona especialmente angosta y algo peligrosa.“Tenían que atravesar una zona que a Jelinek le daba miedo. A ella le agarró mucho miedo. Marley intenta salvarla y en ese momento se golpea con una piedra”, relató Pía Shaw durante el ciclo A la Barbarossa (Telefe).

Marley sufrió un grave accidente durante uno de sus recorridos por Tailandia (A la Barbarossa - Telefe)

El accidente fue directo sobre la cabeza del conductor, que quedó visiblemente herido. Las imágenes del momento mostraron a Marley con un corte notable y el rostro cubierto de sangre. “Quedé tecleando, con mucho dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre”, contó el propio animador desde Asia cuando tuvo la oportunidad de comunicarse y dar detalles de lo sucedido. El equipo de Por el Mundo se alarmó ante la posibilidad de que debieran asistirlo de urgencia a un hospital, ya que el presentador estuvo al borde del desmayo.

Frente a semejante escena, la reacción de los anfitriones tailandeses no tardó en hacerse notar. “Los chinos (SIC) estaban como locos, no lo podían creer porque aparte nos habían recibido con honores, como ‘viene la televisión, Telefe, el canal más importante’. Nos esperaban en un VIP. Entro yo y me llevo la estalactita y salgo todo bañado en sangre”, describió el presentador, reflejando tanto el desconcierto como la adrenalina del momento.

La resolución, sin embargo, sorprendió a todos. “Por suerte la medicina china lo pudo curar y no hubo necesidad de ponerle puntos”, explicó Shaw, aunque en realidad se refería a la intervención de un profesional tailandés. Marley relató que un médico local aplicó una sustancia desconocida sobre la herida, a la que definió como casi mágica: “No sé qué me pusieron, pero dejó de sangrar. Era algo mágico y ahí me curé”.

Así, las anécdotas, los tropiezos y la simpatía constante siguen marcando el camino de Marley por el mundo, entre culturas lejanas, fauna insospechada y el asombro inagotable de su público fiel.