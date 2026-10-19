Autoridades migratorias detectaron cerca de 700 migrantes irregulares en fincas de República Dominicana, entre ellos 80 haitianos

Una finca dedicada al cultivo de tomate en San Juan de la Maguana concentró a cerca de 520 trabajadores sin estatus regular. EFE/Luis Enrique Granados/Archivo

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Los controles realizados en áreas agrícolas de seis provincias de República Dominicana dejaron cerca de 700 extranjeros en condición migratoria irregular, según informó la Dirección General de Migración (DGM). La mayor parte de los casos se concentró en una finca tomatera de San Juan de la Maguana.

Las inspecciones tuvieron lugar el 15 y 16 de octubre en Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. Los equipos de la DGM revisaron la documentación migratoria de trabajadores de distintas fincas y reunieron información sobre las condiciones de los lugares inspeccionados.

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Una finca de tomate concentró unos 520 casos

En una zona agrícola dedicada al cultivo de tomate, en San Juan de la Maguana, las autoridades contabilizaron alrededor de 520 extranjeros sin documentación migratoria regular.

En otras cinco fincas, los inspectores registraron a 114 trabajadores. El grupo estaba integrado por 86 haitianos y 28 dominicanos. De los trabajadores haitianos, 80 estaban en condición migratoria irregular, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Migración.

La institución informó un total cercano a las 700 personas detectadas durante los operativos. El detalle de las cifras conocidas suma 634 casos, por lo que no se precisó cómo se distribuye el resto dentro del balance general comunicado por Migración.

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La Dirección General de Migración detectó a cerca de 700 extranjeros en condición irregular en zonas agrícolas de República Dominicana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Los operativos también revisaron condiciones laborales

Además de la verificación de documentos, la DGM recopiló datos sobre las condiciones laborales en las fincas visitadas. Los inspectores detectaron presencia de niños en algunos de los lugares intervenidos.

La entidad no informó la cantidad de menores identificados ni detalló las circunstancias en que se encontraban. Indicó que remitirá los casos que requieran intervención a las autoridades laborales y a los organismos responsables de la protección de niños y adolescentes.

Las inspecciones se enmarcan en la aplicación de la Ley General de Migración 285-04. La norma regula, entre otros aspectos, el ingreso, la permanencia y la contratación de personas extranjeras en República Dominicana.

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Las inspecciones oficiales del 15 y 16 de octubre abarcaron campos de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

La DGM anticipó nuevos controles en zonas con trabajadores extranjeros

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, señaló que los procedimientos continuarán en áreas donde se concentre mano de obra extranjera.

La DGM evaluará la información reunida durante los operativos para establecer las medidas que correspondan en cada caso. La institución también prevé remitir a la Justicia las situaciones en las que se detecten posibles responsabilidades de empleadores por la contratación de trabajadores con estatus migratorio irregular.

Las autoridades mantendrán las inspecciones en distintas zonas agrícolas del país como parte de sus tareas de supervisión migratoria.