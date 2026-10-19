República Dominicana

Autoridades migratorias detectaron cerca de 700 migrantes irregulares en fincas de República Dominicana, entre ellos 80 haitianos

La Dirección General de Migración realizó las revisiones el 15 y 16 de octubre en fincas de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana

Una finca dedicada al cultivo de tomate en San Juan de la Maguana concentró a cerca de 520 trabajadores sin estatus regular. EFE/Luis Enrique Granados/Archivo
Una finca dedicada al cultivo de tomate en San Juan de la Maguana concentró a cerca de 520 trabajadores sin estatus regular. EFE/Luis Enrique Granados/Archivo
Guardar

Los controles realizados en áreas agrícolas de seis provincias de República Dominicana dejaron cerca de 700 extranjeros en condición migratoria irregular, según informó la Dirección General de Migración (DGM). La mayor parte de los casos se concentró en una finca tomatera de San Juan de la Maguana.

Las inspecciones tuvieron lugar el 15 y 16 de octubre en Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. Los equipos de la DGM revisaron la documentación migratoria de trabajadores de distintas fincas y reunieron información sobre las condiciones de los lugares inspeccionados.

PUBLICIDAD

Una finca de tomate concentró unos 520 casos

En una zona agrícola dedicada al cultivo de tomate, en San Juan de la Maguana, las autoridades contabilizaron alrededor de 520 extranjeros sin documentación migratoria regular.

En otras cinco fincas, los inspectores registraron a 114 trabajadores. El grupo estaba integrado por 86 haitianos y 28 dominicanos. De los trabajadores haitianos, 80 estaban en condición migratoria irregular, de acuerdo con los datos difundidos por la Dirección General de Migración.

La institución informó un total cercano a las 700 personas detectadas durante los operativos. El detalle de las cifras conocidas suma 634 casos, por lo que no se precisó cómo se distribuye el resto dentro del balance general comunicado por Migración.

PUBLICIDAD

La Dirección General de Migración detectó a cerca de 700 extranjeros en condición irregular en zonas agrícolas de República Dominicana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
La Dirección General de Migración detectó a cerca de 700 extranjeros en condición irregular en zonas agrícolas de República Dominicana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

Los operativos también revisaron condiciones laborales

Además de la verificación de documentos, la DGM recopiló datos sobre las condiciones laborales en las fincas visitadas. Los inspectores detectaron presencia de niños en algunos de los lugares intervenidos.

La entidad no informó la cantidad de menores identificados ni detalló las circunstancias en que se encontraban. Indicó que remitirá los casos que requieran intervención a las autoridades laborales y a los organismos responsables de la protección de niños y adolescentes.

Las inspecciones se enmarcan en la aplicación de la Ley General de Migración 285-04. La norma regula, entre otros aspectos, el ingreso, la permanencia y la contratación de personas extranjeras en República Dominicana.

Las inspecciones oficiales del 15 y 16 de octubre abarcaron campos de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)
Las inspecciones oficiales del 15 y 16 de octubre abarcaron campos de Hato Mayor, El Seibo, Montecristi, Dajabón, Barahona y San Juan de la Maguana. (Foto cortesía Dirección General de Migración)

La DGM anticipó nuevos controles en zonas con trabajadores extranjeros

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, señaló que los procedimientos continuarán en áreas donde se concentre mano de obra extranjera.

La DGM evaluará la información reunida durante los operativos para establecer las medidas que correspondan en cada caso. La institución también prevé remitir a la Justicia las situaciones en las que se detecten posibles responsabilidades de empleadores por la contratación de trabajadores con estatus migratorio irregular.

Las autoridades mantendrán las inspecciones en distintas zonas agrícolas del país como parte de sus tareas de supervisión migratoria.

Temas Relacionados

República DominicanaMigraciónMigración irregularhaitianosHaitianos en República DominicanaDirección General de Migración

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

República Dominicana traslada a Costa Rica y Honduras la atención consular de sus ciudadanos en Nicaragua

La Cancillería informó que la sección diplomática en San José y la oficina general de San Pedro Sula recibirán solicitudes de documentos y apoyo de ciudadanos residentes en territorio nicaragüense tras romper relación

República Dominicana traslada a Costa Rica y Honduras la atención consular de sus ciudadanos en Nicaragua

República Dominicana acumula 279 casos de leptospirosis y nueve diagnósticos de tosferina en lo que va de 2026

El boletín epidemiológico oficial confirmó un incremento acelerado en ambas enfermedades durante 2026, lo que motivó un llamado a reforzar la vacunación infantil y la higiene ambiental

República Dominicana acumula 279 casos de leptospirosis y nueve diagnósticos de tosferina en lo que va de 2026

La pobreza monetaria bajó a 14.58% durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana

La vicepresidenta Raquel Peña atribuyó la reducción registrada desde 2021 a las políticas sociales y planteó ampliar la inserción productiva para sostener la mejora de los ingresos familiares

La pobreza monetaria bajó a 14.58% durante el primer semestre de 2026 en República Dominicana

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

Los registros oficiales entre 2020 y 2025 muestran una presencia femenina superior a la masculina en dos de los principales espacios de acceso cultural del país

Mujeres son mayoría entre los visitantes de museos y usuarios de bibliotecas públicas en República Dominicana

República Dominicana: ciudadano español es detenido con 20 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

El pasajero, de 24 años, tenía previsto partir hacia Frankfurt cuando los controles aeroportuarios detectaron sustancias ocultas dentro de una maleta

República Dominicana: ciudadano español es detenido con 20 paquetes de presunta cocaína en el Aeropuerto de Punta Cana

TECNO

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo vaciar la papelera de reciclaje de WhatsApp sin eliminar chats

Cómo revisar qué dispositivos están conectados a tu WiFi desde el router

Los videojuegos que llegan esta semana a PC, PS5, Xbox y Switch: Call of Duty, Final Fantasy y más

Criptomonedas: el precio de Bitcoin para este lunes

Las Guerreras K-pop vs el equipo 7 de Naruto: cómo recrear esta pelea con IA

ENTRETENIMIENTO

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

Aaron Pierre: del éxito de Rebel Ridge al universo de DC y Star Wars

Selena Gomez revela que el vapeo cambió permanente su voz y manda un mensaje a los que aún lo practican

Chris Hemsworth confirmó que Extraction 3 se está filmando en Tailandia y mostró su entrenamiento para las escenas de combate

“Estoy más que destrozada”: Cindy Crawford se expresó en las redes tras la muerte de su hijo Presley Gerber

Keegan Power, el adolescente viral de los conciertos pop, volvió a brillar en el show de Zara Larsson en Adelaida

MUNDO

El Kremlin no descarta una cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping en China para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El Kremlin no descarta una cumbre entre Trump, Putin y Xi Jinping en China para negociar el fin de la guerra en Ucrania

El perro de 15 años que dejó de caminar y volvió a correr con la ayuda del Pilates

Rebeldes hutíes arrasaron un cuartel militar de Yemen y causaron decenas de bajas en el ejército regular

Entró al recinto de un tigre en un zoológico británico y murió atacado: ahora investigan accesos irregulares a su historial clínico

Marco Rubio habló sobre una posible cumbre trilateral de EEUU, China y Rusia sobre Ucrania: “La guerra debe terminar”