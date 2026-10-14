Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

Myths From The Maw presenta su tráiler.

Guardar

Half Human Games anunció Myths from the Maw, un RPG táctico de fantasía oscura en el que el pecado puede corromper a los mercenarios y alterar su conducta dentro y fuera del combate. El proyecto llegará a PC mediante Steam, aunque todavía no tiene fecha de lanzamiento, y abrirá una campaña de financiación en Kickstarter a comienzos de 2027.

El pecado cambia al equipo

La aventura seguirá a una banda de mercenarios que desciende a Maw, una fortaleza colosal caída del espacio. Allí deberá enfrentarse con grupos rivales, criaturas de horror cósmico y las consecuencias de sus propias decisiones. La amenaza central no será exclusivamente física: cada personaje acumulará puntos de corrupción durante las expediciones.

PUBLICIDAD

La corrupción podrá aumentar al sacrificar sangre, matar enemigos, tomar determinadas decisiones narrativas o fallar pruebas de tentación. Cuando alcance niveles altos, provocará rasgos pecaminosos que cambiarán el comportamiento de los mercenarios en eventos, acciones del campamento y enfrentamientos. Un personaje desesperanzado podrá huir, mientras que uno dominado por la gula consumirá suministros automáticamente.

Otros pecados tendrán consecuencias distintas. Los mercenarios codiciosos robarán recursos y los orgullosos desobedecerán órdenes. Si un integrante sucumbe por completo, podrá abandonar el grupo para unirse al Cult of the Maw. La deserción no cerrará necesariamente su historia: el antiguo aliado podrá reaparecer como enemigo durante expediciones posteriores.

PUBLICIDAD

El sistema también permitirá sacrificar sangre a un panteón de dioses demoníacos alienígenas. A cambio, el grupo recibirá Bloodmarks, poderes que fortalecen a los mercenarios, pero corrompen sus almas. El beneficio inmediato, por lo tanto, podrá generar problemas narrativos y tácticos más adelante.

Percy Legendre IV, fundador de Half Human Games, describió el proyecto como una carta de amor a Dante’s Inferno. Según el desarrollador, la intención es poner a prueba la moral del jugador en cada decisión y hacer que los personajes carguen con el costo de sus elecciones. Half Human Games es conocido por Dwerve, un juego seleccionado anteriormente para PAX Rising y PAX 10.

PUBLICIDAD

Combates medidos por tiempo

Los enfrentamientos se desarrollarán por turnos y estarán gobernados por el llamado Battle Clock. Cada acción consumirá una cantidad específica de tiempo, por lo que un ataque potente puede retrasar el siguiente movimiento, mientras que una habilidad rápida permitirá actuar otra vez antes que los enemigos. El orden no dependerá de rondas idénticas para todos los participantes.

Cada habilidad tendrá su propio patrón de área de efecto, es decir, una zona determinada dentro de la cual puede impactar a uno o varios objetivos. La posición de cada unidad será clave para evitar ataques, alcanzar varios rivales y preparar combinaciones. Algunas técnicas, como Dashing Slash y Leaping Smash, unirán desplazamiento y daño en una misma acción.

PUBLICIDAD

El control del terreno incluirá empujones, tirones y efectos de inmovilización. Estas herramientas servirán para colocar enemigos frente a sierras mecánicas, tentáculos conscientes o bulbos explosivos distribuidos en el escenario. También permitirán alinear a varios objetivos antes de ejecutar ataques de área.

El daño causado llenará el Bloodthirst Meter. Al completarlo, los mercenarios entrarán en un estado de frenesí que aumentará el poder de sus habilidades vinculadas a Bloodmarks. Esta mecánica agrega otra decisión de riesgo: los poderes obtenidos mediante sacrificios pueden resolver una pelea, pero forman parte del mismo sistema que incrementa la corrupción.

PUBLICIDAD

La muerte permanente será una de las reglas centrales. Si un mercenario cae en una expedición, no regresará para la siguiente partida. Los estados alterados, el orden de las acciones y el uso del entorno determinarán quién sobrevive, por lo que perder una unidad también implicará perder su combinación de clase, equipo y rasgos adquiridos.

Myths from the Maw, de Half Human Games

Clases, expediciones y financiación

Myths from the Maw ofrecerá 12 razas y 20 clases para crear configuraciones diferentes. Entre las opciones anunciadas aparecen Shadow Knight, Sword Dancer y Witch Hunter. El equipo tendrá un peso importante en la personalización, junto con las habilidades aleatorias obtenidas durante cada recorrido.

PUBLICIDAD

La estructura incorporará elementos roguelike: expediciones con muerte permanente, calabozos generados mediante procedimientos y botín aleatorio. La generación procedural reorganiza espacios y elementos mediante reglas del juego, de modo que los recorridos pueden variar entre intentos. Las expediciones enfrentarán al jugador con combinaciones distintas de amenazas, recompensas y decisiones narrativas.

Half Human Games presentó el proyecto con un primer tráiler centrado en su ambientación, los combates por turnos y la degradación de los personajes. La página de Steam ya está disponible, al igual que la página previa de Kickstarter. La campaña de financiación comenzará a inicios de 2027 y el estudio todavía no comunicó cuándo estará disponible la versión final para PC.

PUBLICIDAD