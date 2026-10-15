Honduras

Alerta sanitaria en Honduras por aumento de casos asociados al gusano barrenador

La cifra ya supera el total de reportes contabilizados durante 2025 y que ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias. Instan a la población a extremar las medidas de prevención

Honduras registró 315 casos de gusano barrenador en humanos, una cifra que supera el total del año anterior.
Honduras registró 315 casos de gusano barrenador en humanos, una cifra que supera el total del año anterior.
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El registro de 315 casos de gusano barrenador en humanos encendió las alertas de las autoridades sanitarias hondureñas: la cifra supera el total de reportes del año anterior y pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia.

La infestación, conocida médicamente como miasis, ocurre cuando las larvas de determinadas moscas se desarrollan en tejidos vivos. En el caso del gusano barrenador, las larvas pueden introducirse en heridas abiertas, alimentarse de los tejidos y provocar lesiones que requieren atención médica.

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Homer Mejía, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, recomendó a la población mantener las heridas cubiertas y evitar dormir cerca de zonas ganaderas o lugares de recolección de basura, donde puede existir mayor exposición a las moscas.

Las autoridades insisten en que la protección de las lesiones y la atención oportuna son determinantes para reducir el riesgo de infestación, especialmente entre las personas que viven en comunidades rurales o permanecen en contacto frecuente con animales.

Josué Lemus, jefe de Epidemiología del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa), explicó que la temporada seca favorece la reproducción de la mosca del gusano barrenador debido a las altas temperaturas y a la presencia de heridas en los animales.

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Temporada seca y la reproducción

Las lesiones sin tratar pueden convertirse en puntos vulnerables para la deposición de huevos y el posterior desarrollo de las larvas. Por esa razón, la vigilancia de los animales y la atención temprana de cualquier herida son medidas para limitar la reproducción del parásito.

Lemus pidió a los productores informar los casos sospechosos en animales, tomar muestras cuando corresponda y curar las lesiones para interrumpir el ciclo reproductivo del gusano barrenador.

La infestación parasitaria puede desarrollarse cuando las larvas de una mosca ingresan en heridas o lesiones expuestas. (FOTO: Proceso Digital)
La infestación parasitaria puede desarrollarse cuando las larvas de una mosca ingresan en heridas o lesiones expuestas. (FOTO: Proceso Digital)

El llamado también incluye a los propietarios de mascotas y ganado, quienes deben revisar periódicamente a sus animales y buscar asistencia veterinaria cuando detecten heridas que no cicatrizan, dolor, inflamación o presencia de larvas.

La Secretaría de Salud aconseja mantener las heridas limpias y cubiertas, vigilar su evolución y evitar la exposición innecesaria a lugares con alta presencia de moscas.

También recomienda prestar especial atención a las lesiones de niños, adultos mayores y personas que necesitan ayuda para su higiene y cuidado personal, a fin de detectar oportunamente cualquier cambio sospechoso.

En los hogares, mantener limpios los espacios y manejar adecuadamente los residuos puede contribuir a reducir las condiciones que favorecen la presencia de insectos. En las zonas ganaderas, el cuidado de las heridas de los animales y la notificación de casos sospechosos forman parte de las acciones de vigilancia sanitaria.

Las autoridades recalcan que la prevención debe aplicarse tanto en las personas como en los animales, ya que el tratamiento oportuno de las lesiones reduce las oportunidades de reproducción de la mosca.

Señales de alerta

Entre los síntomas que requieren atención médica inmediata figuran el dolor intenso, la sensación de movimiento dentro de una herida y la presencia visible de larvas.

Las autoridades de Guatemala pidieron desinfectar de inmediato las heridas en mascotas y ganado y reportar casos sospechosos para prevenir nuevas infestaciones de gusano barrenador.
El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria pide a los productores notificar los casos sospechosos y tomar muestras.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es acudir al centro de salud más cercano sin esperar a que la lesión empeore. El personal médico podrá evaluar el daño, retirar las larvas de manera segura y determinar el tratamiento necesario.

La población debe evitar manipular agresivamente las heridas o intentar extraer larvas profundas por cuenta propia, así como aplicar sustancias que puedan dañar los tejidos.

Con 315 casos reportados, Honduras enfrenta el desafío de fortalecer la prevención y la vigilancia frente al gusano barrenador en humanos. La Secretaría de Salud mantiene el llamado a proteger las heridas y buscar asistencia médica ante síntomas sospechosos, mientras Senasa insiste en la colaboración de los productores y propietarios de animales para informar los casos y mantener las lesiones limpias y tratadas.

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