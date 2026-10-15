Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

Horarios del partido:
21:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
20:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
19:30 Colombia, Ecuador y Perú
18:30 México
02:30 (viernes) España
*Televisarán Telefé, Fox Sports y Disney+ (con suscripción) en Argentina
Marcos Rojo, el refuerzo de Estudiantes para esta instancia: el defensor de 36 años fue transferido desde Racing y cumplirá su tercer ciclo en la entidad pincharrata
Probables formaciones:
Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina
Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim
Estadio: José Luis Hirschi
Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
El Pincha y el Fla, frente a frente en La Plata:
Duelo decisivo entre Estudiantes y Flamengo, uno de los grandes candidatos a quedarse con la Libertadores 2026. Los dirigidos por Alexander Medina sueñan con la clasificación a la final para ilusionarse con la quinta corona de su historia. Los brasileños, de fuerte poderío en las últimas ediciones (disputó 4 finales de las últimas 7 y ganó tres de ellas), pretende llevarse un buen resultado a Río de Janeiro de cara a la revancha. En la jornada de ayer, Fluminense cayó 2-1 con Palmeiras en el Maracaná por la otra semifinal.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Estudiantes de La Plata-Flamengo por la ida de las semifinales de la Libertadores!