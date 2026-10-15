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Estudiantes abre su llave de semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo en La Plata: hora, TV y probables formaciones

Desde las 21:30 en Uno, el Pincha disputará el primer chico de semis ante el Fla. Televisarán Telefé, Fox Sports y Disney+

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Horarios del partido:

21:30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

20:30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

19:30 Colombia, Ecuador y Perú

18:30 México

02:30 (viernes) España

*Televisarán Telefé, Fox Sports y Disney+ (con suscripción) en Argentina

13:30 hsHoy

Marcos Rojo, el refuerzo de Estudiantes para esta instancia: el defensor de 36 años fue transferido desde Racing y cumplirá su tercer ciclo en la entidad pincharrata

Marcos Rojo pudo ser inscripto tras su paso por Racing y firmó su contrato en Estudiantes de La Plata
13:09 hsHoy

Probables formaciones:

Estudiantes: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos. DT: Alexander Medina

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez; Gonzalo Plata, Jorge Carrascal, Samuel Lino; Pedro. DT: Leonardo Jardim

Estadio: José Luis Hirschi

Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguay)

13:07 hsHoy

El Pincha y el Fla, frente a frente en La Plata:

Duelo decisivo entre Estudiantes y Flamengo, uno de los grandes candidatos a quedarse con la Libertadores 2026. Los dirigidos por Alexander Medina sueñan con la clasificación a la final para ilusionarse con la quinta corona de su historia. Los brasileños, de fuerte poderío en las últimas ediciones (disputó 4 finales de las últimas 7 y ganó tres de ellas), pretende llevarse un buen resultado a Río de Janeiro de cara a la revancha. En la jornada de ayer, Fluminense cayó 2-1 con Palmeiras en el Maracaná por la otra semifinal.

13:04 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Estudiantes de La Plata-Flamengo por la ida de las semifinales de la Libertadores!

(REUTERS/Rodrigo Valle)
(REUTERS/Rodrigo Valle)

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