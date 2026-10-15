Un deslizamiento soterró una vivienda y causó la muerte de un hombre en la zona 7, ciudad de Guatemala

Miembros del Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala (CBM) realizan labores de búsqueda y rescate entre los escombros durante una emergencia nocturna. Los socorristas utilizan cascos rojos, uniformes oficiales y herramientas manuales para remover materiales de lámina y tierra en la estructura colapsada.

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Un hombre murió tras un deslizamiento de tierra que soterró una vivienda durante la madrugada del jueves 15 de octubre en el asentamiento Bendición de Dios 8 de Enero, también conocido como Granizo 3, en la zona 7 de Ciudad de Guatemala. Los equipos de socorro extrajeron el cuerpo de entre la tierra y los restos de la construcción luego de descartar que hubiera una segunda persona atrapada.

Las señales que pueden anticipar un derrumbe incluyen movimientos de tierra, desprendimientos en laderas, grietas en muros o pisos, daños en las viviendas, inclinación de árboles o postes y ruidos inusuales en el terreno. Los Bomberos Voluntarios recomendaron abandonar el área sin esperar una orden formal cuando exista un peligro inmediato.

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La alerta inicial de los vecinos indicaba que dos personas podían haber quedado bajo los escombros. Sin embargo, los residentes del sector informaron más tarde a los rescatistas que en la casa solo se encontraba un hombre, por lo que la búsqueda se concentró en una sola víctima.

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Varios rescatistas con cascos e indumentaria reflectante inspeccionan un terreno en la oscuridad durante un operativo de emergencia. (Bomberos Voluntarios GT)

La búsqueda bajo tierra y restos de la construcción

El deslizamiento afectó una vivienda situada en un área vulnerable del asentamiento. Los habitantes escucharon el movimiento de tierra y advirtieron los daños en la estructura antes de comunicarse con los servicios de emergencia.

Una primera unidad llegó al lugar, verificó la magnitud del colapso y solicitó más personal, herramientas y equipos para comenzar la remoción de los escombros. De acuerdo con un portavoz de los Bomberos Voluntarios, los socorristas instalaron un puesto de mando y delimitaron un sector para la atención de víctimas.

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Las tareas fueron organizadas bajo un sistema de comando de incidentes, utilizado para coordinar recursos y distribuir funciones durante las emergencias. Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales participaron de manera conjunta en el operativo.

Los equipos retiraron tierra y fragmentos de la vivienda mientras evaluaban la estabilidad del terreno. El objetivo inicial fue determinar si existían más personas soterradas y mantener condiciones seguras para quienes trabajaban en el área afectada.

La víctima fue localizada dentro de uno de los ambientes de la casa, en el cuarto donde dormía. El hombre estaba sobre un colchón y cubierto con sábanas cuando los rescatistas lograron llegar hasta él.

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Luego de sacarlo a la superficie, los socorristas llevaron el cuerpo al espacio habilitado como morgue temporal. Allí quedó a la espera de los procedimientos de las autoridades competentes.

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Varios rescatistas con cascos e indumentaria reflectante inspeccionan un terreno en la oscuridad durante un operativo de emergencia. (Bomberos Voluntarios GT)

Dos cilindros de gas y un riesgo adicional en el rescate

La operación se detuvo parcialmente cuando los equipos detectaron una fuga de gas propano dentro de la vivienda dañada. La presencia de dos cilindros en el área de búsqueda podía poner en riesgo tanto a los rescatistas como a las personas que se encontraban cerca del asentamiento.

Los bomberos ubicaron los recipientes, los retiraron de la estructura colapsada y los trasladaron a un punto seguro. Solo después de neutralizar ese peligro reanudaron la remoción de tierra y escombros.

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La transmisión en directo de los Bomberos Voluntarios mostró el trabajo coordinado entre ambas instituciones durante la extracción de los cilindros, la búsqueda en el interior de la casa y el traslado de la víctima. El portavoz de la entidad destacó que la colaboración permitió avanzar en cada una de las etapas de la emergencia.

Los socorristas insistieron en que las familias que viven en sectores expuestos a deslizamientos deben identificar con rapidez cualquier alteración en el terreno o en las construcciones. La recomendación principal es la autoevacuación: salir junto con los integrantes del hogar hacia una zona segura ante señales de peligro.

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La medida también debe extenderse a vecinos, amigos y familiares que habiten en zonas cercanas a taludes o viviendas debilitadas. Los cuerpos de socorro pidieron mantener despejadas las rutas de salida, evitar permanecer cerca de estructuras dañadas y comunicar las emergencias a los números de atención correspondientes.