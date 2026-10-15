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El conmovedor mensaje de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: “Te solté para que tuvieras alas”

Michelle Prim compartió una foto de la infancia del influencer fallecido trágicamente en Río de Janeiro y le dedicó palabras cargadas de dolor y amor

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de su muerte
A través de Instagram, Michelle recordó a su hijo con una imagen de la niñez y reflexionó sobre el vínculo que los unía (Instagram)
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El 14 de junio de este año, una noticia conmocionó a la comunidad streamer y a miles de jóvenes de todo el país: Gaspar Prim Díaz, conocido en las redes como Gaspi, falleció en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. A partir de ese día, el dolor se instaló en su familia, en sus amigos y en una enorme cantidad de seguidores que lo sentían como alguien mucho más cercano que un simple youtuber. A cuatro meses de aquel hecho, su madre, Michelle, volvió a compartir públicamente su dolor y eligió una imagen cargada de nostalgia para mantener viva la memoria de su hijo.

La mujer utilizó sus historias de Instagram para volcar sus sentimientos hacia su hijo fallecido. Allí compartió una fotografía de Gaspi cuando era pequeño y escribió: “Y van 4 meses sin poder todo, sin todo mi poder de mamá en vos. Sos y serás siempre mi acto más revolucionario, mi pedazo de estrella, mi consuelo y dedicación eterna”.

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En el mismo posteo, Michelle continuó con un mensaje donde profundizó sobre el vínculo que la unía con su hijo y sobre las circunstancias de su muerte: “Te ofrezco todos mis gestos y mis actos, a vos, que fuiste y serás UN TIPAZO, como bien dijiste. Lo logramos juntos, los dos a la par y te solté para que tuvieras alas, mi crédito es tu mérito. Tus alas, propias, crecieron tan de prisa que no te pude parar. No es destino. El destino cruel. Fue corrupción, seguro”.

El emotivo posteo de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: "Te solté para que tuvieras alas"
El emotivo posteo de la mamá de Gaspi a cuatro meses de su muerte: "Te solté para que tuvieras alas"

Esta publicación no representó la primera vez que Michelle decidió expresarse públicamente tras la muerte de Gaspi. Uno de los mensajes que más repercusión tuvo se produjo a poco más de un mes del accidente ocurrido en Brasil. En esa oportunidad, a través de la misma cuenta de Instagram, la mujer compartió una serie de fotografías que revivían distintos momentos junto al joven.

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La primera de esas imágenes mostraba a Michelle junto a su hijo, quien llevaba puesta la camiseta de Independiente y aparecía sentado sobre las piernas de su madre. Junto a esa fotografía, ella escribió: “No te puedo olvidar, qué lindo la pasábamos juntos. Fuiste mi luz, mi revolución y sendero. Voy a esperar hasta verte de nuevo mi pimpollo”.

El desgarrador posteo de la mamá de Gaspi a más de un mes de la muerte de su hijo
A poco más de un mes de la muerte de su hijo, Michelle Prim decidió volcar sus sentimientos en las redes

Entre el resto de las imágenes que integraron aquella publicación, Michelle incluyó una fotografía donde ambos aparecían sonrientes frente a la cámara, y otra correspondiente a la infancia de Gaspi, en la que se lo veía recién salido de la ducha, envuelto en una toalla y con la mirada pícara que lo caracterizó desde chico. Cada una de esas postales reflejaba la complicidad que existía entre madre e hijo y, al mismo tiempo, dejaba en evidencia el vacío que había dejado su ausencia.

Junto a esas fotografías, Michelle sumó también un breve video en el que se podía ver a Gaspi caminando por la calle mientras fingía hablar en un idioma inventado, con el objetivo de hacer reír a quienes lo acompañaban en ese momento. Sobre ese registro, la mujer escribió: “Inventando idiomas, siempre jugando. Así serás recordado... No con IA”. Con esa frase, Michelle remarcó el tipo de humor espontáneo y genuino que distinguió a su hijo durante el tiempo en que se desempeñó como creador de contenido, y que lo había convertido en una de las figuras más queridas dentro de la comunidad streamer.

Michelle, madre del fallecido youtuber Gaspi, lo recordó con un desopilante video suyo a más de un mes de su muerte (Instagram)

Las publicaciones de Michelle, tanto la más reciente como las compartidas un mes después del accidente, construyen un relato que combina el dolor por la ausencia con la necesidad de mantener viva la memoria de Gaspi a través de imágenes y videos que documentan distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta los últimos tiempos frente a cámara. Cada nueva publicación funciona, de ese modo, como un espacio en el que la madre del joven elige compartir con sus seguidores los recuerdos que la sostienen a cuatro meses de una pérdida que marcó profundamente tanto a su familia como a la comunidad digital que había acompañado a Gaspi durante su carrera como creador de contenido.

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GaspiMuerte de GaspiGaspar Prim DíazMichelleAccidente aéreo en Brasil

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