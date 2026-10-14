Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

FILE PHOTO: A Microsoft Xbox video game logo is seen at the Electronic Entertainment Expo, or E3, in Los Angeles, California, United States, June 17, 2015. Virtual reality gaming, once a distant concept, became the new battleground at this year's E3 industry convention, with developers seeking to win over fans with their immersive headsets and accessories. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

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Microsoft anunció el martes la creación de Xbox Labs, un grupo interno dedicado a experimentar con inteligencia artificial generativa y otras tecnologías aplicadas a videojuegos. La iniciativa fue presentada por Asha Sharma, CEO de Xbox, mediante una nota enviada al personal y surge después del crecimiento de mods, adaptaciones y mezclas de juegos creadas con herramientas de IA.

Qué investigará Xbox Labs

El laboratorio reunirá a un pequeño equipo de desarrolladores, ingenieros y científicos. Estará encabezado por Scott Van Vliet, director de tecnología de Xbox, con la tarea de convertir ideas emergentes en herramientas y experiencias que puedan probar jugadores y estudios.

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Uno de sus objetivos será reducir las barreras técnicas de la creación de videojuegos. Los agentes de IA ya pueden escribir código, ejecutarlo y comprobar su funcionamiento, tres tareas que suelen exigir conocimientos de programación. Microsoft quiere estudiar si esas capacidades pueden ayudar a una persona a transformar una idea en una experiencia interactiva mientras define aspectos como las mecánicas, los personajes y las reglas.

La propuesta también contempla una participación más activa de los jugadores en la modificación de títulos existentes. Esto podría incluir personalizar experiencias, combinar elementos de diferentes juegos o colaborar en la producción de contenido sin tener que desarrollar desde cero cada componente técnico.

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Sharma señaló que los usuarios dedican más de 72.000 millones de horas al año a juegos de Xbox. Según las estimaciones citadas en su mensaje, esa cantidad equivale a cerca de cinco veces el tiempo invertido globalmente en escribir código. Microsoft considera que ese volumen de actividad convierte a los videojuegos en un campo relevante para probar agentes capaces de crear, ejecutar y evaluar software.

Los mods y ports que impulsaron la iniciativa

El anuncio llega después de varias semanas en las que modders compartieron experimentos producidos con el modelo generativo Claude Opus 5.5. Entre los ejemplos difundidos aparecen una combinación de Mario con las secciones de plataformas de Elden Ring y una versión de Call of Duty ejecutada dentro de un navegador web.

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También se mostraron juegos descompilados y reconstruidos para funcionar en equipos diferentes de aquellos para los que habían sido diseñados. Descompilar consiste en recuperar una representación modificable de un programa a partir de sus archivos ejecutables; el resultado no siempre reproduce el código fuente original y puede generar problemas técnicos, legales o de compatibilidad.

Sharma mencionó compilaciones de Windows para PC traducidas para funcionar sobre Apple Silicon, la arquitectura de procesadores utilizada en computadoras Mac recientes. Otros proyectos llevaron juegos al navegador mediante WebAssembly y WebGPU. La primera tecnología permite ejecutar código compilado dentro de una página web, mientras que la segunda ofrece acceso a las capacidades gráficas del dispositivo. Según la directiva, WebGPU se acerca al 90% de compatibilidad global entre navegadores.

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Estas demostraciones cuestionan la dependencia tradicional entre un videojuego y el hardware para el que fue producido. También muestran que una adaptación no ocurre de forma automática: el sistema operativo, la arquitectura del procesador, el rendimiento gráfico y las características de cada título siguen determinando si un port puede funcionar correctamente.

Las mezclas de código abren otra línea de investigación. El código fuente es el conjunto de instrucciones con el que se construye y ejecuta un programa. Integrar instrucciones de dos juegos puede producir mecánicas diferentes, pero exige resolver incompatibilidades y plantea interrogantes sobre la propiedad intelectual. La reciente difusión de estos proyectos ya generó debate y rechazo entre jugadores y modders.

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Herramientas abiertas, pero sin fecha de lanzamiento

Xbox Labs trabajará de manera abierta y medirá sus resultados según la cantidad de personas que puedan jugar y crear con sus desarrollos. Sharma indicó que las herramientas producidas serán compartidas con desarrolladores de distintos sectores de la industria, aunque Microsoft no detalló cómo se distribuirán ni bajo qué licencias.

La ejecutiva reconoció otra tensión: facilitar adaptaciones, recuperar juegos antiguos y permitir que los usuarios modifiquen contenidos puede entrar en conflicto con modelos comerciales existentes. A la vez, sostuvo que ampliar el acceso y extender la vida útil de títulos anteriores son resultados favorables para los jugadores.

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Microsoft aseguró que la investigación no reemplazará los proyectos en marcha. Xbox mantendrá su trabajo en juegos, hardware y gestión de propiedades intelectuales y comunidades. El laboratorio funcionará como un espacio separado para realizar pruebas sin abandonar las consolas ni las franquicias actuales de la marca.

Por ahora, Xbox Labs es una iniciativa de investigación y no un producto comercial. Microsoft todavía no anunció cuándo sus herramientas estarán disponibles para el público, qué funciones incluirán o cuáles serán sus requisitos de acceso.

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