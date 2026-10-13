Crimen y Justicia

El abogado de Jana pidió la absolución del psicólogo de Maradona y generó tensión entre las hermanas: la reacción de Dalma y Gianinna

Félix Linfante sorprendió a los acusadores en el juicio por la muerte del Diez luego de solicitar que Carlos Díaz fuera absuelto por el beneficio de la duda. Las hijas mayores de Diego se enojaron. Además, el querellante pidió 12 años para Leopoldo Luque y 8 para Agustina Cosachov

Dalma, Gianinna y Jana maradona
Dalma, Gianinna y Jana Maradona
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El final del juicio por la muerte de Maradona volvió a tensar el vínculo de Gianinna y Dalma con Jana. Fue luego de que el abogado Félix Linfante, que representa a la menor de las tres hijas mujeres del Diez, sorprendiera este martes en sus alegatos al solicitar la absolución del psicólogo Carlos Díaz.

El licenciado y experto en adicciones había llegado al debate oral imputado por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, a lo largo del proceso, la prueba en su contra no lo ubicó como uno de los grandes responsables de la salud de Diego. Por el contrario, se comprobó que lo había conocido poco antes de su deceso y que nada de lo que sugería para su cuadro era tenido en cuenta por Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los médicos personales del ex DT.

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A lo largo del proceso, la imputación contra Díaz fue sumando cuestionamientos de distintos participantes del juicio, aunque siempre puertas adentro y por lo bajo. De hecho, la semana pasada, fueron los propios fiscales quienes recularon y en sus alegatos cambiaron la acusación del psicólogo por homicidio culposo.

Lo que nadie esperaba era que algún abogado querellante hiciera lo que tanto se debatió en los últimos seis meses en los pasillos de los tribunales de San Isidro: pedir la absolución del psicólogo. Pero el abogado de Jana lo hizo. Y su postura, más allá de los argumentos jurídicos con los que la fundamentó, generó enojos e incomodidades tanto en el equipo acusador como entre las propias hijas del Diez.

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“Inentendible”, dijo escueta Gianinna a Infobae tras finalizar la jornada. Tanto ella como Dalma se mostraron indignadas al escuchar las palabras de Linfante. Verónica Ojeda, que estaba sentada junto a ambas, también demostró su sorpresa.

El posteo que Dalma le dedicó a su hermana Jana
El posteo que Dalma le dedicó a su hermana Jana

Más tarde, Dalma publicó un mensaje dirigido a su hermana menor, Jana. Aunque no la mencionó: “Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo. Un tipo que te dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando”.

Y agregó: “¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así? ¿Yo? Siempre del mismo lado. Mi tesoro es nunca haber transado con esos hdp".

El principal reproche de Dalma y Gianinna para con su hermana —aunque fue su abogado quien evaluó el caso jurídicamente e hizo las peticiones— tiene que ver con la acusación de que Carlos Díaz fue quien dio la orden a la familia de dejarlo solo a Maradona en su última semana porque necesitaba su espacio personal. Para la acusación, eso fue aislarlo.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
Fernando Burlando con Dalma y Gianinna Maradona

Linfante, sin embargo, alegó que eso fue una iniciativa de Díaz, pero que solo se hizo efectiva cuando Luque y Cosachov se lo aprobaron. Es decir: reiteró que el psicólogo no tenía poder de decisión en la vida de Maradona.

En su exposición, el abogado de Jana dijo: “La actuación de Carlos Díaz fue sin dudas la que generó mayor debate en este equipo de trabajo. Debatimos profundamente esta cuestión. Al reconstruir los hechos nos mostró una conducta errática, poco clara, nada agradable. Queremos dejar claro que para nosotros el no hallazgo de alcohol en el cuerpo del paciente no lo vemos como un logro de Díaz. No le queremos adjudicar ese éxito profesional”.

Juicio Maradona - 20 de agosto
Jana Maradona y su abogado Félix Linfante (RSFotos)

Y explicó antes de pedir su absolución: “A nuestra lectura, no queda clara su inserción en el grupo de profesionales a cargo de Maradona. Él no participaba de las decisiones tomadas a espaldas de su familia. Díaz tenía poco poder de decisión. Tenía afán de protagonismo, no puedo hablar tanto de su profesionalismo, no bregó mucho por una internación y no tuvo rol protagónico cuando él no se levantaba. En definitiva, no vemos su actuación profesional como buena, pero no logramos vincular sus opciones y omisiones con el deber de su rol de psicólogo”, siguió.

“Por la ausencia del deber jurídico y al tratarse de un psicólogo sin competencia para analizar el cuadro clínico, desde esta parte vamos a proponer que al momento de dictar sentencia se disponga su absolución”, concluyó al respecto.

Alegatos en el juicio por la muerte de Diego Maradona - 8 de octubre
El psicólogo Carlos Díaz (Foto/Adrián Escandar)

La reacción de Carlos Díaz

El pedido del letrado querellante fue sin dudas una sorpresa para el psicólogo. Sin embargo, a sabiendas de que siempre fue uno de los más señalados por el fallecimiento de Maradona y que probablemente el resto de los acusadores le pida penas altas, no reaccionó exageradamente.

Al igual que Pedro Di Spagna (el médico clínico que ya acumula cuatro pedidos de absolución en el juicio), Díaz se limitó a bajar la cabeza como si hiciera una afirmación lenta de agradecimiento.

Este miércoles continuarán los alegatos con Pablo Jurado, abogado de las hermanas de Diego, y Fernando Burlando, que cerrará las exposiciones de los acusadores.

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