‘Blade Runner 2099′ presenta su futuro replicante en un nuevo tráiler

Blade Runner 2099 presenta su tráiler.

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Prime Video presentó durante la New York Comic Con el nuevo tráiler y el póster oficial de Blade Runner 2099, la serie de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer. La temporada tendrá ocho episodios y se estrenará el 25 de noviembre, en exclusiva para más de 240 países y territorios. La historia transcurre 50 años después de Blade Runner 2049 y muestra una versión reconstruida de Los Ángeles, donde humanos y replicantes ocupan lugares diferentes dentro de la jerarquía social.

Cora y Olwen ante una nueva amenaza

La trama sigue a Cora, interpretada por Hunter Schafer, una humana fugitiva que intenta escapar de su pasado. Para sobrevivir adopta una nueva identidad y se hace pasar por una blade runner, nombre que reciben los agentes encargados de perseguir y retirar replicantes considerados ilegales o peligrosos.

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Su camino se cruza con Olwen, el personaje de Michelle Yeoh, una replicante veterana que se encuentra cerca del final de su ciclo vital. Las dos deberán trabajar juntas mientras investigan a uno o varios replicantes fugitivos, según las descripciones difundidas sobre la serie. La persecución las conduce hacia una verdad capaz de quebrar la frágil estabilidad de la ciudad y hacia una conspiración vinculada con intereses corporativos.

El contexto difiere del escenario habitual de la franquicia. Una rebelión replicante alteró la distribución del poder y dejó a la humanidad en un lugar secundario. Los Ángeles logró reconstruirse después de los acontecimientos de la película anterior, pero la convivencia entre sus habitantes continúa bajo amenaza. El tráiler usa esa inversión para recuperar los conflictos centrales de la saga: la identidad, la memoria, la tecnología y la frontera cada vez menos clara entre seres humanos y replicantes.

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Del noir lluvioso a una ciudad más luminosa

La serie cambia parte de la identidad visual asociada con las películas. En lugar de depender siempre de calles oscuras, lluvia permanente y luces de neón, Blade Runner 2099 incorpora una estética definida como sunshine noir. El concepto combina los códigos del cine negro con espacios más luminosos y una puesta en escena estilizada, sin abandonar el tono distópico de la historia.

El salto temporal permite mostrar las consecuencias de la reconstrucción de Los Ángeles y presentar un orden social distinto al visto en Blade Runner 2049. La ciudad sigue siendo el centro del relato, aunque ahora la amenaza surge de la tensión entre la población humana, los replicantes y las estructuras corporativas que intervienen en sus vidas.

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La nueva producción representa además el paso de la saga hacia una serie de acción real para streaming. El formato de ocho capítulos dará más espacio a la alianza entre Cora y Olwen, a la investigación que emprenden y a las reglas que organizan esta sociedad cinco décadas después de la última película.

Blade Runner 2099 (Captura de tráiler oficial)

El equipo detrás de Blade Runner 2099

Silka Luisa trabaja como creadora, showrunner y productora ejecutiva. Una showrunner es la responsable creativa principal de una serie y supervisa el desarrollo de sus guiones y su producción. Ridley Scott, director de la película original, también participa como productor ejecutivo junto con Andrew Kosove y Broderick Johnson, además de integrantes de Alcon Entertainment y Scott Free Productions.

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Los dos primeros episodios están dirigidos por Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en Shogun. El reparto principal se completa con Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham. También tendrán participaciones recurrentes Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Tom Burke y Maurizio Lombardi.

El nuevo avance concentra buena parte de su presentación en la relación entre las protagonistas, la persecución y el cambio visual de Los Ángeles. Blade Runner 2099 llegará a Prime Video el 25 de noviembre con una temporada compuesta por ocho episodios.

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