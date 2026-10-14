Malditos Nerds

‘Blade Runner 2099′ presenta su futuro replicante en un nuevo tráiler

Silka Luisa encabeza el proyecto y Ridley Scott participa como productor ejecutivo

Blade Runner 2099 presenta su tráiler.
Guardar

Prime Video presentó durante la New York Comic Con el nuevo tráiler y el póster oficial de Blade Runner 2099, la serie de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer. La temporada tendrá ocho episodios y se estrenará el 25 de noviembre, en exclusiva para más de 240 países y territorios. La historia transcurre 50 años después de Blade Runner 2049 y muestra una versión reconstruida de Los Ángeles, donde humanos y replicantes ocupan lugares diferentes dentro de la jerarquía social.

Cora y Olwen ante una nueva amenaza

La trama sigue a Cora, interpretada por Hunter Schafer, una humana fugitiva que intenta escapar de su pasado. Para sobrevivir adopta una nueva identidad y se hace pasar por una blade runner, nombre que reciben los agentes encargados de perseguir y retirar replicantes considerados ilegales o peligrosos.

PUBLICIDAD

Su camino se cruza con Olwen, el personaje de Michelle Yeoh, una replicante veterana que se encuentra cerca del final de su ciclo vital. Las dos deberán trabajar juntas mientras investigan a uno o varios replicantes fugitivos, según las descripciones difundidas sobre la serie. La persecución las conduce hacia una verdad capaz de quebrar la frágil estabilidad de la ciudad y hacia una conspiración vinculada con intereses corporativos.

El contexto difiere del escenario habitual de la franquicia. Una rebelión replicante alteró la distribución del poder y dejó a la humanidad en un lugar secundario. Los Ángeles logró reconstruirse después de los acontecimientos de la película anterior, pero la convivencia entre sus habitantes continúa bajo amenaza. El tráiler usa esa inversión para recuperar los conflictos centrales de la saga: la identidad, la memoria, la tecnología y la frontera cada vez menos clara entre seres humanos y replicantes.

PUBLICIDAD

Del noir lluvioso a una ciudad más luminosa

La serie cambia parte de la identidad visual asociada con las películas. En lugar de depender siempre de calles oscuras, lluvia permanente y luces de neón, Blade Runner 2099 incorpora una estética definida como sunshine noir. El concepto combina los códigos del cine negro con espacios más luminosos y una puesta en escena estilizada, sin abandonar el tono distópico de la historia.

El salto temporal permite mostrar las consecuencias de la reconstrucción de Los Ángeles y presentar un orden social distinto al visto en Blade Runner 2049. La ciudad sigue siendo el centro del relato, aunque ahora la amenaza surge de la tensión entre la población humana, los replicantes y las estructuras corporativas que intervienen en sus vidas.

La nueva producción representa además el paso de la saga hacia una serie de acción real para streaming. El formato de ocho capítulos dará más espacio a la alianza entre Cora y Olwen, a la investigación que emprenden y a las reglas que organizan esta sociedad cinco décadas después de la última película.

Blade Runner 2099 (Captura de tráiler oficial)
Blade Runner 2099 (Captura de tráiler oficial)

El equipo detrás de Blade Runner 2099

Silka Luisa trabaja como creadora, showrunner y productora ejecutiva. Una showrunner es la responsable creativa principal de una serie y supervisa el desarrollo de sus guiones y su producción. Ridley Scott, director de la película original, también participa como productor ejecutivo junto con Andrew Kosove y Broderick Johnson, además de integrantes de Alcon Entertainment y Scott Free Productions.

Los dos primeros episodios están dirigidos por Jonathan van Tulleken, conocido por su trabajo en Shogun. El reparto principal se completa con Dimitri Abold, Lewis Gribben y Matthew Needham. También tendrán participaciones recurrentes Katelyn Rose Downey, Daniel Rigby, Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Tom Burke y Maurizio Lombardi.

El nuevo avance concentra buena parte de su presentación en la relación entre las protagonistas, la persecución y el cambio visual de Los Ángeles. Blade Runner 2099 llegará a Prime Video el 25 de noviembre con una temporada compuesta por ocho episodios.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-seriesseriesBlade Runner 2099Amazon Prime Video

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

El equipo estará dirigido por Scott Van Vliet, director de tecnología de Xbox

Microsoft crea Xbox Labs para investigar mods y videojuegos generados con IA

Nintendo fecha ‘Ocarina of Time’ y detalla sus novedades para Switch 2

El esperado remake llegará el 5 de noviembre de 2026

Nintendo fecha ‘Ocarina of Time’ y detalla sus novedades para Switch 2

Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

El juego combinará combates por turnos, muerte permanente y decisiones que modifican la conducta de los personajes

Half Human Games presenta ‘Myths from the Maw’, un rol táctico sobre el pecado

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

Después de estrenar sus dos primeros episodios, cada entrega llegará cada viernes hasta el 25 de diciembre

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

‘Ghost of Tsushima: Legends’ pasa a 2028 y suma a Mayumi Sako al reparto

Mayumi Sako y Shinya Fukumatsu participarán en el reparto, aunque sus personajes siguen bajo reserva

‘Ghost of Tsushima: Legends’ pasa a 2028 y suma a Mayumi Sako al reparto

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

HBO Max presenta ‘Guerra’, el divorcio judicial de Sienna Miller y Dominic West

HBO Max presenta ‘Guerra’, el divorcio judicial de Sienna Miller y Dominic West

‘Resident Evil’ supera los 320 millones y rompe el récord de taquilla de la saga

Mike Flanagan presenta ‘El Exorcista: Mártires’ con Scarlett Johansson

Warner Bros. detiene temporalmente el rodaje de ‘The Batman: Parte II’

Tom Cruise sufre con ‘Digger’ su peor estreno de taquilla en casi 20 años

SERIES

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

Jamie Dornan y Anthony Mackie se enfrentan por un robo en ’12 12 12′

‘Ghost of Tsushima: Legends’ pasa a 2028 y suma a Mayumi Sako al reparto

Disney da otra oportunidad a ‘Artemis Fowl’ con una serie animada

Prime Video prepara el regreso de ‘Stargate’ con la creadora de ‘WandaVision’

Owen Wilson vuelve al golf en el tráiler de la temporada 2 de ‘Stick’