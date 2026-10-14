Sony revela los nueve juegos de PlayStation Plus para octubre, con ‘Mafia: The Old Country’

Mafia: The Old Country, de Hangar 13.

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Sony anunció los juegos que llegarán al catálogo de PlayStation Plus en octubre de 2026. La selección incluye siete títulos para los miembros de Extra y del nivel superior, llamado Premium o Deluxe según la región, encabezados por Mafia: el viejo continente, Horizon Forbidden West y Mycopunk. Los suscriptores de PlayStation Plus Deluxe también recibirán Dino Crisis 2 y RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. La fecha central será el 20 de octubre, aunque varios lanzamientos tienen calendarios diferentes.

Siete juegos para Extra y Deluxe

Mafia: el viejo continente estará disponible en PlayStation 5. La aventura de acción en tercera persona lleva la serie a la Sicilia de comienzos del siglo XX y sigue a Enzo Fava, quien debe abrirse camino dentro del crimen organizado. Su arsenal incluye armas vinculadas con la época, como el estilete y la escopeta recortada lupara, mientras que los desplazamientos combinan trayectos a pie, a caballo y en vehículos de principios de siglo.

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Horizon Forbidden West regresará al servicio después de haber sido retirado del catálogo en 2024. El juego podrá descargarse en PS5 y PlayStation 4, y retoma el viaje de Aloy por el Oeste Prohibido. La protagonista debe enfrentarse a nuevas máquinas, entrar en contacto con tribus desconocidas y buscar alianzas entre facciones enfrentadas mientras investiga el legado del pasado.

Mycopunk llegará a PS5 el 20 de octubre en todo el mundo, el mismo día de su incorporación al catálogo. Es un juego de disparos basado en misiones y obtención de equipo, con cientos de mejoras y modo cooperativo para cuatro participantes. Su historia presenta a un grupo de robots contratados por la corporación SAXON para combatir una catástrofe fúngica que afecta a todo un planeta.

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La lista continúa con Poppy Playtime: Capítulo 2, para PS5 y PS4. Esta entrega profundiza el recorrido por la fábrica de juguetes de Playtime Co., con nuevos rompecabezas y criaturas como Mommy Long Legs. Estará disponible el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

The Midnight Walk combina fantasía oscura, escenarios fabricados con arcilla real y animación stop motion, una técnica basada en fotografiar pequeños cambios de posición cuadro a cuadro. Puede jugarse de manera tradicional en PS5 o con realidad virtual mediante PlayStation VR2. Su estreno en el catálogo está fijado para el 14 de octubre en Estados Unidos y Reino Unido, y el 15 de octubre en Japón.

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Las dos incorporaciones restantes son Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition, un juego de rol japonés para PS5 y PS4, y Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game, disponible en PS5. Ambos llegarán el 27 de octubre en Estados Unidos, Reino Unido y Japón. El segundo utiliza Unreal Engine 5 para representar física realista y cambios dinámicos en las pistas.

Clásicos y pruebas para Deluxe

Dino Crisis 2 entrará al catálogo de clásicos para los miembros del nivel Premium o Deluxe, con versiones jugables en PS5 y PS4. El título apareció originalmente en la primera PlayStation y cambia las instalaciones cerradas de la entrega anterior por junglas, cavernas y lagos del período Cretácico.

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La historia transcurre un año después de la operación de rescate del doctor Kirk. Una catástrofe temporal hace desaparecer el centro de investigación de Edward City y obliga a Regina y Dylan a enfrentarse a más de diez especies de dinosaurios. Esta secuela amplía el arsenal y aumenta la cantidad de enemigos presentes en los combates.

RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition también podrá jugarse en PS5 y PS4. El simulador permite diseñar parques de diversiones, administrar sus finanzas, contratar personal y controlar tiendas y servicios. Incluye escenarios con objetivos de gestión y un modo sandbox que elimina las limitaciones económicas para construir con libertad.

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El 20 de octubre, los miembros de Deluxe recibirán pruebas de Resonance: A Plague Tale Legacy y Mortal Shell II. Estas se sumarán a las demostraciones ya disponibles de Valheim, The Sinking City 2, The Mound: Omen of Cthulhu, John Carpenter’s Toxic Commando y Directive 8020. Sony advirtió que el catálogo, las pruebas y los juegos habilitados para transmisión pueden variar entre países.

Dino Crisis, de Capcom.

HorrorFest suma paquetes, descuentos y un desafío

La programación mensual incluye promociones de HorrorFest por la temporada de Halloween. El 20 de octubre se incorporará un paquete de World War Z con cinco armas y objetos cosméticos temáticos. También habrá contenido de Túneles del terror para Back 4 Blood, juego disponible en los niveles Extra y Deluxe.

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Entre el 21 de octubre y el 4 de noviembre, los suscriptores podrán descargar la primera expansión de Back 4 Blood sin costo adicional. Durante ese mismo período, el segundo y el tercer contenido descargable, junto con el pase anual, tendrán un descuento del 95%.

Dead by Daylight contará con un desafío comunitario entre el 20 y el 26 de octubre. Los jugadores deberán completar diez millones de partidas para desbloquear un paquete destinado a todos los miembros de PlayStation Plus. La recompensa será el objeto cosmético Buccaneer Buds, que viste a Jeff Johansen y a su perro de rescate con atuendos de piratas.

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El 28 de octubre comenzará una promoción para alquilar o comprar la película Until Dawn con descuento dentro de Sony Pictures Core. Requerirá una consola PS4 o PS5, una cuenta en la aplicación y una edad mínima de 18 años. La oferta estará activa en territorios seleccionados hasta el 3 de noviembre de 2026.