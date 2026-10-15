Terremoto en Panamá: 547 personas con discapacidad y 50 embarazadas entre los afectados

El terremoto del 9 de octubre dejó a 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas entre los afectados, según el último balance de Protección Civil. EFE

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El terremoto que sacudió Panamá el pasado 9 de octubre dejó entre la población afectada a 547 personas con discapacidad y 50 mujeres embarazadas, según el más reciente informe del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Ambos grupos forman parte de las 13.623 personas afectadas por el movimiento sísmico, que provocó daños en viviendas, hospitales, escuelas y carreteras de distintas provincias del país.

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El comunicado oficial número 12 establece que 4.045 familias resultaron afectadas por el desastre, de las cuales 879 perdieron completamente sus viviendas. Otras 926 familias registran daños moderados, 1.577 presentan afectaciones parciales y 663 reportan daños leves o menores, mientras las autoridades continúan verificando las condiciones de los inmuebles.

La emergencia mantiene a 3.696 personas alojadas en 45 albergues habilitados en diferentes regiones. Las instituciones también han movilizado más de 319.328 libras de asistencia humanitaria por vía aérea y más de 321 toneladas de suministros por tierra, destinados a comunidades que enfrentan dificultades para acceder a alimentos, agua potable y otros servicios esenciales.

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Un total de 879 familias perdieron sus viviendas como consecuencia del movimiento sísmico que golpeó distintas provincias de Panamá. EFE

En Los Santos, una de las provincias más golpeadas, se contabilizan 2.010 viviendas y 6.175 personas afectadas. Las inspecciones identificaron daños en 35 centros educativos, 28 edificios gubernamentales y cuatro hospitales.

La provincia mantiene 13 albergues con 644 personas, mientras continúan las evaluaciones estructurales y se reportan seis lesionados leves.

Coclé registra 1.324 viviendas afectadas y 4.703 personas perjudicadas, además de 17 lesionados leves. El balance incluye daños en siete hoteles, dos hospitales, 32 centros educativos y 14 iglesias.

También se identificaron seis puentes peatonales afectados y daños en la carretera Interamericana, específicamente en el sector de Penonomé.

En Veraguas, las autoridades contabilizan 637 viviendas, 192 centros educativos y 22 instalaciones de salud afectadas. Nueve puentes presentan daños en el distrito de Soná y continúan los trabajos en las carreteras de Arenas, Cacao y Quebro. La provincia mantiene 2.569 personas albergadas, mientras persisten interrupciones de agua, electricidad e internet.

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El terremoto de magnitud 7,5 tuvo su epicentro cerca de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue seguido por una prolongada secuencia de réplicas. EFE

En Herrera se contabilizan 831 viviendas con daños moderados, parciales o leves y otras 153 destruidas. También se reportan 32 deslizamientos de tierra, afectaciones en cuatro vías y cinco comunidades incomunicadas en Las Minas y Los Pozos. Tres hospitales y 91 centros educativos presentan daños, según las evaluaciones provinciales.

Chiriquí registra 123 viviendas afectadas, de las cuales 33 presentan pérdida total, mientras Colón contabiliza 1.121 personas perjudicadas y 220 albergadas. En Panamá Oeste se reportan daños en instalaciones públicas y privadas, y en la capital 43 centros educativos presentan afectaciones, de acuerdo con el balance oficial.

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En materia sanitaria, las autoridades reportan cinco hospitales con módulos temporales instalados, 83 instalaciones evaluadas y 554 traslados de pacientes, incluidos 35 por vía aérea. Además, Costa Rica enviará dos módulos materno-neonatales con equipos médicos de emergencia, destinados a Herrera y Los Santos, para reforzar la atención hospitalaria.

El Ministerio de Educación mantiene un registro aproximado de 619 centros educativos afectados a escala nacional. Para las inspecciones y la atención de necesidades, la institución dispone de 552 funcionarios, entre profesionales técnicos, personal de mantenimiento y especialistas. Las evaluaciones determinarán las condiciones de seguridad de los planteles antes de normalizar sus actividades.

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En Herrera, los deslizamientos de tierra y las afectaciones viales mantienen dificultades de acceso a varias comunidades de Las Minas y Los Pozos. Captura de video de la Estrella de Panamá

El terremoto ocurrió el viernes 9 de octubre, a las 12:56 p. m., con magnitud 7,5 según el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. Su epicentro se localizó a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de cuatro kilómetros. La secuencia sísmica ha continuado durante los días posteriores, con numerosas réplicas, algunas de magnitud considerable.

El Gobierno declaró el estado de emergencia el 10 de octubre para facilitar la atención de los damnificados y la recuperación de infraestructura. Las prioridades incluyen restablecer los servicios básicos, recuperar carreteras y garantizar asistencia a las comunidades aisladas. El Sinaproc advirtió que las cifras son preliminares y pueden modificarse conforme avancen las inspecciones.

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