Guatemala: Autoridades recomiendan mantener cerrado el puente Pinula por la vulnerabilidad de su estructura en San Miguel Petapa

La Conred recomendó mantener el cierre preventivo total del tránsito vehicular y peatonal en el puente Pinula. (Conred)

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó mantener el cierre preventivo total del tránsito vehicular y peatonal en el puente Pinula, en Guatemala.

El paso está situado en Villa Hermosa I, del municipio de San Miguel Petapa, en Guatemala. Su cierre se estableció debido a la vulnerabilidad de la estructura y los riesgos latentes para los habitantes del sector, luego de que las fuertes lluvias reactivaran los derrumbes y derribaran 13 viviendas.

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El informe oficial reconoció las labores desarrolladas por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) y de la Municipalidad de San Miguel Petapa, aunque insistió en dar seguimiento técnico continuo a las obras de mitigación y seguridad del paso vial.

El monitoreo permanente se efectúa en articulación con las instituciones integradas en la mesa multisectorial establecida por instrucción del Ejecutivo, bajo la coordinación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

Las autoridades cerraron el paso vehicular sobre el puente que conecta Villa Hermosa I con Boca del Monte debido a la erosión hídrica, mientras que realizan remozamientos. (Conred)

Asimismo, las autoridades recordaron que tanto la infraestructura vial como las viviendas aledañas se ubican dentro del perímetro definido por la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, un instrumento legal vigente que determina condiciones de peligro por desprendimientos y crecidas de cauces en la zona.

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Acciones de evaluación y despliegue de seguridad en Villa Hermosa I

Tras el incremento en el caudal del río, el Sistema Conred movilizó equipos multidisciplinarios para realizar evaluaciones de daños en las viviendas de Villa Hermosa I.

Un contingente de 210 integrantes de la Conred, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala efectuó inspecciones directas, logrando identificar en ese sector 32 inmuebles con daños leves, dos con daños moderados y 215 propiedades en condición de riesgo alto, lo cual expone a más de 1.000 pobladores.

La Municipalidad de San Miguel Petapa estimó en 25,9 millones de dólares el presupuesto requerido para las obras de mitigación en el río Pinula. (Conred)

A la par de la delimitación física de áreas de riesgo, las fuerzas de seguridad activaron un operativo de vigilancia perimetral en los inmuebles desalojados para evitar actos de vandalismo o robos.

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De forma paralela, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología entabló un estudio hidrológico sobre la cuenca del río Pinula, mientras el Congreso de la República aprobó el Punto Resolutivo 2-2026 para solicitar intervenciones urgentes de ordenamiento territorial y el análisis ambiental de la cuenca.

Antecedentes de la crecida del río Pinula y la vulnerabilidad en la zona

Los incidentes más graves se desencadenaron tras las intensas lluvias del 3 de octubre, cuando el desbordamiento del cauce destruyó viviendas construidas en las márgenes del río y bloqueó los accesos principales a Villa Hermosa I, comprometiendo la movilidad hacia comunidades como Los Álamos y Boca del Monte.

La crecida erosionó el terreno cercano al puente Pinula, la única vía de interconexión directa entre la localidad y la Ciudad de Guatemala.

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El desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa dejó 116 viviendas con daño severo y afectó a más de 2.700 personas. (Conred Guatemala)

El saldo acumulado en los distintos sectores de la colonia Villa Hermosa alcanzó un total de 1.120 inmuebles dañados o expuestos y 5.277 personas afectadas, según los registros consolidados por Infobae.

El deterioro progresivo del área refleja una problemática socioambiental persistente desde hace más de 25 años, donde el asentamiento en franjas no aptas ha derivado en constantes evacuaciones de familias ante la imposibilidad de prever el volumen de las futuras riadas.