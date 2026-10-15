Guatemala

Guatemala: Autoridades recomiendan mantener cerrado el puente Pinula por la vulnerabilidad de su estructura en San Miguel Petapa

El paso vehicular y peatonal en Villa Hermosa I permanece restringido tras los derrumbes causados por las lluvias, que destruyeron 13 viviendas y elevaron los riesgos para los residentes del sector

La Conred desplegó personal en Villa Hermosa I para evaluar los daños en las viviendas tras el incremento del caudal del río Pinula.
La Conred recomendó mantener el cierre preventivo total del tránsito vehicular y peatonal en el puente Pinula. (Conred)
Guardar

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) recomendó mantener el cierre preventivo total del tránsito vehicular y peatonal en el puente Pinula, en Guatemala.

El paso está situado en Villa Hermosa I, del municipio de San Miguel Petapa, en Guatemala. Su cierre se estableció debido a la vulnerabilidad de la estructura y los riesgos latentes para los habitantes del sector, luego de que las fuertes lluvias reactivaran los derrumbes y derribaran 13 viviendas.

PUBLICIDAD

El informe oficial reconoció las labores desarrolladas por la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred) y de la Municipalidad de San Miguel Petapa, aunque insistió en dar seguimiento técnico continuo a las obras de mitigación y seguridad del paso vial.

El monitoreo permanente se efectúa en articulación con las instituciones integradas en la mesa multisectorial establecida por instrucción del Ejecutivo, bajo la coordinación de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

La Conred desplegó personal en Villa Hermosa I para evaluar los daños en las viviendas tras el incremento del caudal del río Pinula.
Las autoridades cerraron el paso vehicular sobre el puente que conecta Villa Hermosa I con Boca del Monte debido a la erosión hídrica, mientras que realizan remozamientos. (Conred)

Asimismo, las autoridades recordaron que tanto la infraestructura vial como las viviendas aledañas se ubican dentro del perímetro definido por la Declaratoria de Alto Riesgo 179-2001, un instrumento legal vigente que determina condiciones de peligro por desprendimientos y crecidas de cauces en la zona.

PUBLICIDAD

Acciones de evaluación y despliegue de seguridad en Villa Hermosa I

Tras el incremento en el caudal del río, el Sistema Conred movilizó equipos multidisciplinarios para realizar evaluaciones de daños en las viviendas de Villa Hermosa I.

Un contingente de 210 integrantes de la Conred, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala efectuó inspecciones directas, logrando identificar en ese sector 32 inmuebles con daños leves, dos con daños moderados y 215 propiedades en condición de riesgo alto, lo cual expone a más de 1.000 pobladores.

La Conred desplegó personal en Villa Hermosa I para evaluar los daños en las viviendas tras el incremento del caudal del río Pinula.
La Municipalidad de San Miguel Petapa estimó en 25,9 millones de dólares el presupuesto requerido para las obras de mitigación en el río Pinula. (Conred)

A la par de la delimitación física de áreas de riesgo, las fuerzas de seguridad activaron un operativo de vigilancia perimetral en los inmuebles desalojados para evitar actos de vandalismo o robos.

De forma paralela, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología entabló un estudio hidrológico sobre la cuenca del río Pinula, mientras el Congreso de la República aprobó el Punto Resolutivo 2-2026 para solicitar intervenciones urgentes de ordenamiento territorial y el análisis ambiental de la cuenca.

Antecedentes de la crecida del río Pinula y la vulnerabilidad en la zona

Los incidentes más graves se desencadenaron tras las intensas lluvias del 3 de octubre, cuando el desbordamiento del cauce destruyó viviendas construidas en las márgenes del río y bloqueó los accesos principales a Villa Hermosa I, comprometiendo la movilidad hacia comunidades como Los Álamos y Boca del Monte.

La crecida erosionó el terreno cercano al puente Pinula, la única vía de interconexión directa entre la localidad y la Ciudad de Guatemala.

Un grupo de personas con chalecos naranjas, cascos de seguridad y gorras observa un mapa extendido en una calle
El desbordamiento del río Pinula en Villa Hermosa dejó 116 viviendas con daño severo y afectó a más de 2.700 personas. (Conred Guatemala)

El saldo acumulado en los distintos sectores de la colonia Villa Hermosa alcanzó un total de 1.120 inmuebles dañados o expuestos y 5.277 personas afectadas, según los registros consolidados por Infobae.

El deterioro progresivo del área refleja una problemática socioambiental persistente desde hace más de 25 años, donde el asentamiento en franjas no aptas ha derivado en constantes evacuaciones de familias ante la imposibilidad de prever el volumen de las futuras riadas.

Temas Relacionados

PuenteGuatemalaInundacionesDeslizamiento de tierra

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quiso ayudar a un conductor accidentado en Guatemala y murió baleado: el agresor también disparó contra la policía

Un hombre conocido como "El Gato" se detuvo en la carretera CA-14, en Alta Verapaz, para socorrer a alguien en apuros. Lo que recibió a cambio dejó sin palabras a quienes iban con él.

Quiso ayudar a un conductor accidentado en Guatemala y murió baleado: el agresor también disparó contra la policía

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades

Una modalidad criminal se instaló como una de las mayores alarmas de seguridad en Guatemala. La Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se disputan territorios con una violencia que deja rastros imposibles de ignorar en plena vía pública

Más de 140 cuerpos envueltos en bolsas y sábanas aparecen en las calles de Guatemala: la guerra de pandillas que triplicó las cifras y desbordó a las autoridades

La iniciativa plantea declarar al Volcán de Agua una reserva natural para conservar sus bosques en Guatemala

El proyecto de ley abarcaría 5.436,93 hectáreas en seis municipios de Sacatepéquez y Escuintla, con normas para las labores agrícolas, forestales y turísticas en las laderas del macizo que integrarían el área protegida

La iniciativa plantea declarar al Volcán de Agua una reserva natural para conservar sus bosques en Guatemala

Gerente de Medios de Pago del banco estatal CHN fallece en un ataque armado en Guatemala

Víctor Manuel Mazariegos Díaz caminaba por la zona 4 de Ciudad de Guatemala cuando dos proyectiles lo alcanzaron en la espalda. Tenía 42 años y, según las primeras pesquisas, no tenía nada que ver con la discusión que desató los disparos

Gerente de Medios de Pago del banco estatal CHN fallece en un ataque armado en Guatemala

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

La entidad calcula un faltante de 891 millones - USD 116,6 millones- y prevé destinar los recursos a infraestructura, sistemas digitales, formación y la gestión de más de 600 mil denuncias durante el próximo ejercicio fiscal

Presupuesto 2027 en Guatemala: el Ministerio Público pide USD 718 millones y advierte sobre un déficit de USD 117 millones

TECNO

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Mientras 22 empresarios cenaban en Nueva York, sus agentes de IA organizaron una fiesta en un chat

Cómo descargar la app de Xuper TV: buscar películas gratis aumenta el robo de contraseñas

Alexandr Wang, director de Meta AI, detalla cómo Mark Zuckerberg hace cambios rápidos en la empresa

Google reorganiza sus planes IA: los modelos Gemini Pro pasarán a ser exclusivos de la tarifa Pro

El caso de “la más celosa de Reino Unido”: le compraba consolas a su esposo para alejarlo de otras mujeres

ENTRETENIMIENTO

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Austin Butler y Michael B. Jordan comenzaron a rodar Miami Vice ’85 con un look de los 80 y la promesa de “glamour y corrupción”

Ben Affleck recordó su papel de Batman en la Liga de la Justicia: “Fue el punto más bajo de mi carrera”

Sylvester Stallone admite que se arrepiente de haber hecho sus propias escenas de acción: “No estoy orgulloso de haberme roto en pedazos”

El recuerdo de Linda McCartney a casi tres décadas de su muerte emociona a Paul McCartney durante una entrevista

‘Clayface’: las primeras críticas destacan el terror y la violencia de la nueva película de DC

MUNDO

Ataques hutíes a Riad: el gobierno saudita aplazó sin nueva fecha la cumbre entre la Unión Europea y los países del Golfo

Ataques hutíes a Riad: el gobierno saudita aplazó sin nueva fecha la cumbre entre la Unión Europea y los países del Golfo

Yemen advierte que los hutíes pueden convertirse en "monstruos invencibles" si tienen tiempo

La nueva radiografía de tórax del papa León XIV muestra “una buena recuperación del pulmón” tras la cirugía

Rumania investiga si drones rusos desataron el incendio de un buque cisterna en el mar Negro: hay siete desaparecidos

Ucrania reanudó sus bombardeos contra las refinerías rusas y lanzó una ofensiva a una región cercana a Moscú