Gustavo Yankelevich contó la verdad de por qué Darío Giordano estuvo en el homenaje a Romina Yan: “Nadie lo invitó”

El productor se refirió en Intrusos a una nota que se viralizó del padre de Franco, Valentín y Azul que dio en el tributo que Cris Morena organizó para su hija en 2018 (Video: Intrusos/ América TV)

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Gustavo Yankelevich explicó que Darío Giordano no fue invitado al homenaje ViveRo, realizado en 2018 en el teatro Gran Rex para recordar a Romina Yan. Según relató el productor, Giordano asistió para acompañar a Azul, una de sus hijas, que iba a presentarse sobre el escenario junto a sus hermanos.

La aclaración surgió luego de que en redes sociales volviera a circular un video de aquella noche, en el que Giordano hablaba de sus tres hijos. El material se difundió en medio de la repercusión por el testimonio de Valentín, hijo de Yan y Giordano, quien se refirió a presuntos episodios de violencia que, según su relato, él y su hermano Franco habrían atravesado con su padre.

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Romina Yan y Darío Giordano en su casamiento

Yankelevich respondió a quienes cuestionaron la presencia de su exyerno en el espectáculo organizado por Cris Morena. “Leí que algunos preguntan para qué lo invitamos. Nadie lo invitó”, afirmó, en una comunicación telefónica con Intrusos (América TV).

El productor explicó que Azul Giordano tenía una participación prevista durante el homenaje a su madre y que su padre fue quien la acompañó al teatro. “Iba a cantar esa noche en el escenario junto con sus hermanos. Darío, en lugar de mandarla con otra persona, fue él”, señaló en diálogo con Rodrigo Lussich.

Ante la intervención del conductor, quien precisó que Giordano llevó a Azul, Yankelevich agregó: “La llevó él. La esperó y entonces dio la nota”. En ese sentido, insistió en que la aparición del empresario ante la prensa no respondió a una invitación de la familia.

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Valentín, uno de los hijos de Romina Yan, junto a Sofía Recca en ViveRo

De acuerdo con Yankelevich, Giordano conversó con la prensa después de dejar a su hija en el Gran Rex. El abuelo de los jóvenes cuestionó las declaraciones que el empresario dio entonces sobre su vínculo con los chicos.

“Habló con los medios como si los chicos hubieran estado felices viviendo con él. Lo veo y no lo puedo creer”, expresó. También señaló que, para ese momento, los dos varones ya residían con él desde hacía tres años.

Yankelevich se refirió al tema sin realizar descalificaciones personales contra Giordano. “Hacía ya tres años que los chicos vivían conmigo, pero él hablaba como si hubieran estado felices en su casa”, reiteró.

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El viudo de la actriz conversó en el homenaje que organizó Cris Morena (Video: Hay que ver/ El Nueve)

En la misma entrevista, Gustavo Yankelevich contó que Cris Morena fue quien primero advirtió que algo podía estar ocurriendo con sus nietos. “Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos”, recordó que le dijo la productora.

El productor relató que Franco Giordano le pidió ir a vivir con él, aunque al principio no le explicó los motivos. Según su testimonio, el adolescente luego le contó: “Cuando papá se enteró que yo te pedí a vos de ir una semana a tu casa, me cagó a trompadas, me desmayó a golpes”.

Yankelevich afirmó que la familia evitó hacer público el conflicto mientras se resolvía la situación judicial de los hermanos. “Si mediatizábamos este tema, los nenes no iban a lograr su objetivo, que era que me pudieran dar la tenencia a mí”, sostuvo.

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Franco, el hijo mayor de Romina Yan, junto a Facundo Arana, Gimena Accardi y Mery del Cerro en ViveRo

También recordó que, durante la intervención de profesionales, una médica le explicó que un movimiento reiterado de ojos de Franco no era un tic. “Eso que está haciendo de poner los ojos en blanco es porque le pegan en la cabeza”, citó Yankelevich.

El productor indicó que, tras la denuncia y la intervención judicial, Franco y Valentín quedaron bajo su cuidado. “Los chicos piden a gritos que los escuchen”, expresó al explicar por qué decidió hablar públicamente.

Además, Yankelevich aseguró que la decisión de avanzar se aceleró tras un llamado que recibió de la madre de una amiga de Valentín. Según contó, la mujer le transmitió lo que el joven le había relatado por teléfono y él resolvió intervenir. “Ahí dije: ‘Hasta acá llegamos’. No había más tiempo”, recordó.

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Sofía Recca, la mujer de Tomás Yankelevich, y Azul, la hija de Romina

Sobre los primeros días posteriores a la denuncia, el productor dijo que acompañó de cerca a los hermanos y acudía al colegio para estar con ellos. “Iba al recreo largo para darle un abrazo y un beso, para que sienta amor”, relató al referirse a Valentín.

ViveRo, noche de sueños fue el espectáculo homenaje a Romina Yan que se realizó el 5 de septiembre de 2018, fecha en la que la actriz habría cumplido 44 años. La función tuvo lugar en el Teatro Gran Rex, en la ciudad de Buenos Aires, y fue organizada por Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

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El evento se transmitió en vivo por Telefe y contó con una pantalla gigante en el cruce de Diagonal Norte y Cerrito para quienes no pudieron ingresar a la sala. Lali Espósito, Benjamín Rojas, Peter Lanzani, a China Suárez, Agustina Cherri, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Valeria Lynch, Patricia Sosa, Soledad Pastorutti, Sandra Mihanovich y Gerónimo Rauch participaron de la celebración. Franco, Valentín y Azul Giordano también subieron al escenario para cantar en recuerdo de su madre.