Murió el autor brasileño de La Isla del Sol, el gran éxito de los 90 que en Argentina hizo famoso Leo García

Netinho, el autor original en portugués de Milla (La Isla del Sol) y Leo García, que popularizó la versión en castellano

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Netinho, el músico brasileño cuya canción “La Isla del Sol” (“Milla” en su original en portugués) se convirtió en un clásico de la Argentina en versiones de Leo García, que escribió la letra en castellano, y del grupo El Símbolo, falleció este martes tras un cuadro de falla renal y disfunción múltiple de órganos, derivado del linfoma no Hodgkin tipo B que le habían diagnosticado en febrero de 2025. Tenía 59 años. Su equipo de prensa confirmó la muerte a través de las redes sociales oficiales del artista.

Imagen estática con la portada del disco recopilatorio Verano 98, compuesta por la ilustración de una caracola sobre fondo amarillo. El diseño exhibe el texto Verano 98 en letras blancas y detalles de las canciones incluidas en la parte inferior. El contenido de audio corresponde a la versión del tema Milla grabada por Leo García bajo el seudónimo El Santo.

“Artista extraordinario, talentoso, sensible e innovador, Netinho construyó una trayectoria marcada por la alegría, la música y un carisma inconfundible. Su voz, su energía y su forma tan particular de conectarse con el público dejan un legado que permanecerá para siempre en la memoria y en el corazón de sus fans, amigos y de todos los que tuvieron el privilegio de acompañarlo”, escribió su equipo en las redes sociales. También reprodujeron una frase que el propio artista solía repetir durante los últimos meses de tratamiento: “Partiré feliz, realizado, porque la vida me dio mucho más de lo que soñé. Me llevaré conmigo la sonrisa de cada fan que fue feliz con mi arte”.

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La historia argentina del tema tiene un origen pragmático. García grabó la letra en castellano a los 18 años cuando estaba en el sello Oíd Mortales, pero la publicó bajo el seudónimo “el Santo”, según contó, porque no quería que figurara su nombre. En ese momento estaba vinculado al circuito del rock y se movía cerca de Gustavo Cerati y Daniel Melero: “Estaba más elitista, estaba en la mano Cerati, Melero, música rara, moderna”, explicó en el programa Podemos Hablar, conducido por Andy Kusnetzoff. El rechazo a la exposición llegó al punto de declinar invitaciones de Ritmo de la Noche y del ciclo de Marcelo Tinelli, entre otros. “Me llamaban de todos los programas más top, y yo no quería”, recordó entre risas.

Durante una emisión del programa de televisión Podemos Hablar, Leo García relata una anécdota vinculada a la adaptación al español de la canción La Isla del Sol

La anécdota más recordada vinculada al tema la protagonizó Cerati: en el cumpleaños de su hijo Benito, con los niños bailando la canción, el líder de Soda Stereo se acercó a García y le preguntó si él la había hecho. Cuando obtuvo la confirmación, “me dijo: ‘¿Vos hiciste esta canción?’ ‘Sí’. ‘Sos un boludo’”, relató García. La razón: no haberle dado la cara al hit. Con el tiempo, la relación con el tema cambió: “La canto igual en vivo”, dijo.

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La canción tuvo además una segunda vida en clave dance. El grupo El Símbolo, formado en Buenos Aires en 1993 bajo la dirección de Frank Madero, la incluyó en su repertorio y la consolidó como uno de los clásicos del latin pop bailable argentino de los años 90, junto a títulos como “Levantando las manos” y “1, 2, 3”. El tema sigue siendo parte habitual de las presentaciones del grupo en fiestas retro y eventos masivos.

El cantante brasileño Netinho interpreta La Isla del Sol en el show de Xuxa

Nacido el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el Recôncavo Baiano, Ernesto de Souza Andrade Júnior llegó a Salvador de adolescente y se formó como músico de manera autodidacta. Su carrera dio el gran salto en 1988, cuando “Beijo na Boca”, grabada con la Banda Beijo, se convirtió en un hit nacional y llevó al grupo a actuar en el estreno del programa Domingão do Faustão de TV Globo. Como solista, su álbum en vivo de 1996 —impulsado por “Milla”, regrabada luego en más de ocho idiomas— superó los 3 millones de copias vendidas y fue certificado con Disco de Diamante en Brasil.

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El diagnóstico del linfoma llegó el 26 de febrero de 2025, horas antes de que Netinho debía comenzar una serie de seis shows en el Carnaval de Salvador. Tras cinco meses de quimioterapia, un examen no detectó rastros de cáncer en su cuerpo, pero el cuadro derivó en las complicaciones que terminaron con su vida. Durante el tratamiento, publicó un video diario en sus redes para mantener informados a sus seguidores —a quienes llamaba “mi jardín”— y desmentir rumores. Su último single, “Obrigado Meu Deus”, había salido el 7 de noviembre de 2025.