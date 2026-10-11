La dura respuesta de Darío Cvitanich a las críticas de Chechu Bonelli: “Nadie me hará dudar de lo que soy como padre”

El nuevo enfrentamiento de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich

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Darío Cvitanich salió a responder con dureza a las declaraciones de Chechu Bonelli, quien había hablado sobre la falta de diálogo entre ambos y sobre el desconocimiento de las inasistencias escolares de sus hijas. El exfutbolista publicó en sus historias de Instagram los informes de asistencia de las niñas y agregó una aclaración detallada sobre cada una de las faltas que figuraban registradas.

La respuesta del exfutbolista llegó días después de que Bonelli afirmara que se entera de las ausencias escolares de sus hijas cuando las niñas están con su padre únicamente al revisar los informes de asistencia. La modelo hizo esas declaraciones durante una charla con Agustín “Cachete” Sierra en el programa de streaming Valet Parking, por La Casa Streaming. “Mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, había expresado Bonelli. Sierra le consultó si las niñas le avisaban de esas faltas y Bonelli precisó: “No, me doy cuenta cuando veo el informe y veo la inasistencia. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”.

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Cvitanich compartió dos capturas de esos informes en sus historias de Instagram. La primera imagen corresponde al informe de asistencia de una de sus hijas, que cursa 2° A, y lleva fecha del 17 de septiembre de 2026. Allí figuran cinco inasistencias sin justificar. El exfutbolista detalló uno por uno los motivos de esas cinco faltas: “Tres faltas por viaje, con aviso previo de dos meses, una porque mi hija más grande se sentía mal y ya tiene teléfono para comunicarse. Una porque decidimos irnos un día de paseo. Nadie jamás me va a hacer dudar de lo que soy como padre”, escribió. Luego cuestionó de manera directa las declaraciones de su expareja: “¿Será que por cosas como estas no hay diálogo? ¿O es mejor echarle la culpa a otra persona?”.

Darío justificó cada una de las faltas que tuvieron sus hijas

"Las inasistencias de mi otra hija, 3 en este 2026", escribió el exfutbolista

La segunda imagen mostró el informe correspondiente al segundo trimestre de su otra hija, también fechado en septiembre de 2026. En esa captura, el número de inasistencias aparecía marcado con un círculo. Sobre la imagen, Cvitanich escribió: “Las inasistencias de mi otra hija, tres en este 2026”. Con esa publicación, buscó contrastar el total de faltas de ambas niñas con el relato que Bonelli había dado en televisión. La separación de la pareja se produjo hace más de un año.

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Horas después de que se produjera el cruce, Cvitanich compartió nuevas historias en las que mostró a sus hijas en compañía de la hija menor de Ivana Figueiras, su actual pareja. En una de las imágenes, que fue tomada en un restaurante, las niñas aparecen sentadas a una mesa mientras escriben y dibujan, bajo el título “Taller literario”. En otra historia, grabada dentro de una cocina, se las ve mientras decoran una torta junto a una joven, con la leyenda “Taller culinario”.

El viaje del que habla el delantero es uno que hicieron semanas atrás a Estados Unidos junto a Ivana. Durante la estadía, la pareja publicó distintas postales del viaje y dejó registrada la dinámica familiar que compartieron entre paseos, juegos y fotografías frente a los principales escenarios del lugar.

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Luego de su descargo, compartió una foto de sus tres hijas con Suri, la menor de Ivana Figueiras

Una vez terminada la tarea pasaron a la cocina (Instagram)

“¡Fin de un viaje hermoso, LAS AMO! Gracias por estos días @figueirasivana. Qué lindo compartir todo esto con vos, sos increíble”, escribió Cvitanich en una publicación en la que reunió varias imágenes de su paso por Florida. El exfutbolista eligió una serie de fotografías para mostrar parte del recorrido y acompañó el mensaje con una dedicatoria dirigida a Ivana y a las niñas.

El recorrido familiar incluyó una visita a Magic Kingdom. Allí, las hijas de Cvitanich posaron frente al castillo de Cenicienta y llevaron vinchas de Minnie Mouse, con orejas negras y lazos rojos con lunares blancos. Darío también posó junto a una de sus hijas en otro sector del parque. La niña llevaba una remera blanca con dibujos y una vincha con orejas de Minnie, mientras el exfutbolista se ubicaba a su lado para el registro. En otra imagen, Ivana apareció junto a Cvitanich frente al castillo de Cenicienta.

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