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El reclamo de Chechu Bonelli a Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas: “Cuando están con él faltan al colegio”

A más de un año de su separación, la modelo aseguró que no tiene diálogo con el exfutbolista y expresó su preocupación por la educación de sus pequeñas

Chechu Bonelli apuntó contra Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas
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A más de un año de su separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli apuntó contra el padre de sus hijas y cuestionó las faltas escolares de las pequeñas durante los días que están a su cuidado. La modelo aseguró que no mantiene diálogo con su expareja y relató cómo se entera de las ausencias en el colegio.

Durante una charla con Agustín “Cachete” Sierra, Bonelli explicó que intenta sostener ciertas reglas en su casa, entre ellas limitar el uso del celular durante la cena. “Mientras cenamos ella sabe que no puede agarrar el celular. Yo ya es de público conocimiento que con su papá no tengo diálogo. Por eso tengo que tratar de, de hacerlo por mi cuenta”, expresó en el programa de streaming Valet Parking por La Casa Streaming.

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Una compañera le preguntó cómo controla las actividades de sus hijas cuando están en la otra casa. “Y justamente controlarlo yo. Pero básicamente yo trato de informar las cosas, pero qué sé yo, hay cuestiones, no sé, mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero. Y a mí eso claramente no me gusta, pero bueno, lo respeto porque están con el papá”, respondió la modelo.

Sierra quiso saber si las niñas le comunican que no asistieron a clases. Bonelli señaló que se entera después, al consultar los registros escolares: “No, me doy cuenta cuando veo el informe y veo la sin asistencia. Están con tu responsabilidad. No quiero pelea, no quiero nada”.

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Chechu Bonelli: "Volví a sentirme orgullosa de mí hace poco tiempo"

La modelo remarcó que busca evitar conflictos con Cvitanich, aunque dejó expuesto su malestar por no recibir información sobre la asistencia de sus hijas al colegio.

Tras un año marcado por la separación de Darío Cvitanich, luego de 14 años de relación, Chechu Bonelli habló sobre el proceso personal que atravesó y el acompañamiento terapéutico que recibió. La periodista contó que ese trabajo le permitió recuperar la confianza en sí misma.

La conversación se dio en Otro Día Perdido, el ciclo de Eltrece conducido por Mario Pergolini. El conductor observó que Bonelli solía habilitar respuestas más personales en sus intervenciones, aunque él elegía mantenerse al margen. “Me estás abriendo todo el tiempo el camino y yo me estoy quedando callado como un...”, alcanzó a decir.

Chechu Bonelli: "Volví a sentirme orgullosa de mí hace poco tiempo"

Bonelli respondió: “Es que no sé cómo contestarte. Yo te dije que soy genuina y bueno, y acá me tenés”. Luego vinculó esa manera de mostrarse con el camino que recorrió después de la ruptura. “Yo volví a sentirme muy orgullosa de mí hace poco tiempo”, afirmó.

Ante una consulta de Pergolini acerca de si esa transformación había sido fruto de un trabajo personal, la conductora fue directa: “Mucha terapia”. También detalló que, durante una etapa, llegó a asistir a sesiones con una frecuencia de cuatro veces por semana, incluso los domingos.

He llegado a ir cuatro veces por semana. Hasta los domingos”, reveló. Agustín Rada respaldó la decisión y sostuvo: “Sí, como se tiene que hacer. Cuando hay que entrar, hay que ir al fondo, se va al fondo”. Bonelli retomó esa idea: “El lado más oscuro ahí, metidos”.

Pergolini bromeó con la posibilidad de que la terapeuta le hubiera sugerido tantos encuentros. “Pero esperá, ¿porque te decían que vayas o de golpe la psicóloga o psicólogo abría la puerta y dice ‘vos otra vez, Chechu’?”, planteó.

La periodista aprovechó para reconocer el acompañamiento de su psicóloga durante ese período. “Mi psicóloga, Vicky, que le mando un beso también, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento durísimo para mí. Y me atendía hasta los domingos”, contó. Por último, explicó por qué esas sesiones tenían un valor especial: “Viste que los domingos son medios depresivos, sobre todo en invierno”.

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