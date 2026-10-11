Juana Viale habló de la salud de Mirtha Legrand y contó qué hizo al recibir el alta: “Estoy feliz que estés en casa”

La conductora sigue reemplazando a su abuela al frente de La Noche de Mirtha (Video: La Noche de Mirtha-El Trece)

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Mientras Mirtha Legrand continúa su recuperación en su hogar, Juana Viale volvió a ponerse al frente de La Noche de Mirtha (El Trece) en la emisión del sábado. La conductora dio novedades sobre el estado de su abuela y, como es habitual en el ciclo, presentó en detalle su look frente a cámara.

Al iniciar el programa, Viale saludó a la audiencia con un mensaje directo: “Hola, buenas noches. ¿Cómo están en sus casas? Feliz sábado para todos”. Acto seguido, compartió la información que generó la ovación del público en el estudio: “Les quiero contar que mi abuela ya está en su casa, está recontenta”.

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La conductora sumó un relato sobre el primer recorrido de Legrand tras dejar la clínica. “Lo primero que hizo cuando se fue de la clínica, se fue con Nacho (Viale), se fueron a dar una vuelta en auto y Nacho la llevó hasta la casa y le dijo: ‘Ay, tan cortita la vuelta’. Hasta Mar del Plata se quería ir”, relató entre risas, en referencia a las ganas de su abuela de extender el paseo.

Juana eligió un vestido negro con espalda descubierta y brillos (Fuente)

Antes de dar paso al resto del programa, Viale le dedicó unas palabras a Legrand: “Así que le mandamos, yo te mando un beso enorme, gigante. Estoy feliz que estés en tu casa ya rompiendo las ..., como se debe, abuelita, muy bien, te quiero”.

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El segmento continuó con la presentación del vestuario de la conductora, un momento que se repite semana a semana en el ciclo. “Les quiero contar que tengo un vestido bordado en degradé con piedras facetadas, cristales y lentejuelas, con un cinturón reversible con hebilla hecha a mano”, detalló ante cámara.

Viale identificó a la autora del diseño y lo describió con entusiasmo: “Todo esto es de la señora Evangelina Bomparola, es una belleza total. Parezco una princesita, soy una muñequita de esas de las que bailan en las cajitas”. La conductora repasó también el trabajo detrás de su imagen en pantalla. “Me peinó Juan Foho y me hizo un recogido wet con ondas al agua en el costadito, si lo ven. Muy lindo”, comentó, y bromeó sobre los tiempos de producción: “Tuvimos tanto tiempo para hacerlo. Por suerte llegué con tiempo para producirme”.

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Juana apostó por los brillos en su look

La presentación del look cerró con la mención al maquillaje de la noche: “Y me maquilló Cris Sepúlveda”, concluyó Viale, antes de continuar con la emisión del programa.

La mesa del sábado de La Noche de Mirtha reunió cuatro perfiles bien distintos. La actriz Florencia Raggi llegó en plena semana de exposición mediática: el jueves llamó en vivo al programa de Mario Pergolini por El Trece para desmentir, con humor, los rumores de separación de Nicolás Repetto, su pareja desde hace más de 30 años. “Estamos mejor que nunca”, dijo al aire, y la frase se convirtió en una de las más replicadas de la semana. La actriz ensayó además en el Teatro San Martín.

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Florencia Raggi, Martín Souto, Carlos Santamaría y Victorio D’Alessandro fueron los invitados al programa (StoryLab)

El actor Carlos Santamaría sumó otro crédito a una extensa trayectoria en cine y televisión: Lo dejamos acá, su próximo estreno en pantalla grande, llegó a las salas el 16 de octubre. También estuvo, en la semana de la despedida de Lionel Messi de la selección nacional, el periodista deportivo Martín Souto, histórico referente de TyC Sports, creador de El Aguante y Paso a Paso, que desde comienzos de 2026 condujo ESPN F10 y gestionó Mundo Souto, su canal digital propio.

Cerró el grupo el actor Victorio D’Alessandro, de 42 años, conocido por Casi Ángeles y por su trabajo reciente en En el barro de Netflix. Descartó públicamente cualquier regreso al universo de Cris Morena y tuvo en cartel la obra En mitad de tanto fuego.

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