Carlos Santamaría contó cómo se hizo actor por un consejo de Vinícius de Moraes

El actor le contó a Juana Viale y su historia con el gran músico brasileño

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Este sábado, en su pasó por la mesa de Mirtha Legrand, pero otra vez con la conducción de su nieta, Juana Viale, el actor Carlos Santamarina contó cómo se volcó hacia la actuación. Y el relato tuvo un plus que sorprendió a todos cuando aseguró que, en su decisión, fue decisivo el consejo de nada menos que Vinicius de de Moraes, la gloria de la música brasileña.

“Es que mi hermana estaba casada con Vinícius de Moraes”, contó el actor. “Y yo viajé a Río porque abrieron un bar con unos socios argentinos, entonces me fui allá como un año. Era enla zona de Leblon. ¿cómo se llamaba el bar? Cirrosis, le puso. Y fue Vinícius el que me dijo: ‘Vos tenés que ser actor, vos tenés que estudiar teatro’. Vinícius era muy de ‘sacarle la foto’ a la gente. Nos reíamos muchísimo con Vinícius, era muy gracioso. Vinícius tenía sesenta años y mi hermana veintidós..."

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El músico Carlos Santamaría posa junto al poeta y compositor brasilero Vinicius de Moraes.

Luego continuó: “Cuando yo empecé con el boliche, empezaron a venir muchos actores, ahí empezó a interesar y después me quedó lo de Vinícius dando vuelta en la cabeza. Empecé a estudiar teatro y me pasó eso que te pasa cuando descubrís algo que te gusta mucho y decís: ¡Esto es espectacular! Porque hasta ese momento yo iba más para Agronomía, Administración de Empresas, todas las cosas que uno estudia para que tus viejos se queden tranquilos. De golpe estudio teatro y dije: ‘Esto es lo máximo’. ¿Viste cuando te pasa que te identificás con algo?"

Juana quise saber, claro, cómo había caído en casa eso de que la pareja de “la nena” fuera ¡40 años mayor! “Me imagino esa casa, ¿no?“ ”Bueno, la acompañás vos entonces. Entonces, yo era medio chaperón", siguió contando Sanatamaría. “Fueron varios años yendo a Río, digamos, a visitarla a mi hermana, y me quedaba allá dos meses y qué sé yo. Después me fui a vivir un tiempo. Mi hermana estuvo con Vinícius cinco años. Y sí, se puede decir que soy actor por Vinícius”.

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Y enseguida hizo un repaso de los pergaminos del carioca... “Él fue el que inventó la bossa nova con Dorival Caymmi y Antonio Carlos Jobim. También Baden Powell... Digamos que cambiaron la música brasilera. Y en esa época yo iba mucho; me enganché justo un show que hacían Jobim, Vinícius, Miúcha, la hermana de Chico Buarque. También estaban Toquinho, Roberto Carlos o Caetano, digamos. Iban de invitados los fines de semana y yo estaba en el camarín con ellos... No, mi hermana es abogada. Ahora, viste, nada, tiene otra vida. Se casó después, tuvo hijos. Este, pero, pero fue un gran momento poder estar al lado de personas tan grosas”.

Y en cuanto a esa curiosa historia de amor que, paralelamente, terminaría haciéndole descubrr su vocación, detalló: “Aparte mi hermana escribe, escribe muy bien. Ella lo conoció porque escribió un poema y se lo mostró un día en Punta del Este, que estaba ahí, no sé qué, qué sé yo. El viejo hizo tin, tin... Una morocha linda, viste, de veintidós y ahí surgió el amor. Tiempo después ella se vino a Buenos Aires y él le mandaba todos los días once rosas a la casa de mis viejos”.

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