Andrea Rincón recordó el quiebre de su amistad con Julieta Ortega: "No se remontó"

A meses de la ruptura de aquella amistad, Andrea Rincón contó el motivo detrás de su distancimiento con Julieta Ortega (LAM - América)

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A comienzos de este año, una amistad que durante mucho tiempo parecía consolidada quedó atravesada por declaraciones, reproches y una distancia que sorprendió al mundo del espectáculo. Andrea Rincón y Julieta Ortega dejaron de compartir el vínculo que las había unido, y con el paso de los meses la actriz intentó poner en palabras qué había ocurrido. Ahora, con una mirada más serena sobre aquel quiebre, Rincón volvió a hablar del tema en la última emisión de LAM (América), y recordó cómo se produjo el distanciamiento definitivo.

“Somos mujeres con mucho carácter y el tiempo… Las personas van cambiando y por ahí te vas desencontrando”, expresó al inicio de la charla. De esa manera, la actriz intentó explicar que el distanciamiento no se produjo por un único episodio, sino por una serie de diferencias que fueron modificando la relación entre ambas.

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Durante la entrevista, Rincón ubicó el origen del conflicto en el podcast que compartía con Ortega y Ana Paula Dutil. “Yo tenía ganas de producir ese trabajo y era un ‘vos no sabés’…”, contó, antes de profundizar en la situación que empezó a tensionar la dinámica del grupo. “Se decidió que la producción, que la hacíamos entre todas, la encabece otra chica. Me costaba tener el lugar que yo quería y me sentía no vista”, señaló. “Sentí que para despegar y hacer lo que quería, me tenía que ir de ese programa”, reveló sobre la decisión que terminó por separarla de Ortega. En ese sentido, también marcó una diferencia en las prioridades que cada una tenía respecto del podcast. “Para ella era más importante el programa de lo que lo era para mí. Yo tenía ganas de hacer cosas, probar, hacer un programa entre amigas…”, explicó.

De acuerdo con el testimonio de Rincón, su vínculo con Ortega sufrió un quiebre ante un proyecto que compartían juntas (Instagram)

Rincón también vinculó aquel momento con un proceso personal que atravesaba en paralelo. “Yo también estaba yo pasando por un momento personal donde estaba encontrando y descubriendo unos lados míos… También tenía ganas de producir, esto que estoy diciendo ahora... Empecé a hacerlo con las notas de la radio, comencé con el programa que tengo en El Nueve”, profundizó. Al recordar el momento en el que intentó recomponer el vínculo, Rincón fue contundente: “Quise pelear la amistad y no se remontó”. “Julieta es una hermosa persona, por dentro y por fuera, que nos hayamos desencontrado no quiere decir que no lo sea”, afirmó.

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En medio de la charla, Pilar Smith le preguntó si invitaría a Julieta a su boda. Andrea respondió con sinceridad: “Mi pareja me dijo que la tengo que invitar porque fue una persona muy importante en mi vida”. La actriz también recordó el lugar que Ortega ocupó en momentos importantes de su vida y sostuvo que el cariño no desapareció a pesar de la distancia. “Uno no deja de amar a una persona por más que tome distancia, lo sigo haciendo”, expresó. “Para mis 40 le mandé la invitación y no vino”, comentó.

Cabe recordar que en mayo de este año, Rincón también se había referido al distanciamiento durante una entrevista en SQP (América). En aquella oportunidad, la actriz habló con frases cargadas de dolor sobre la relación que había mantenido con Ortega y su entorno familiar. “Yo quiero decir algo antes de seguir aclarando, yo estoy muy agradecida con su familia, por el amor que me dieron. Admiro mucho a Ramón”, expresó, en referencia a la familia de Julieta y a los años de cercanía que compartieron.

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Entrevista televisiva con Andrea Rincón en un estudio. Una reportera, conectada por video, le formula preguntas sobre su relación con Julieta Ortega. El material audiovisual intercala imágenes de archivo de Rincón junto a Ortega. Rincón se refiere al distanciamiento entre ellas y a información pública sobre su trayectoria y hospitalizaciones. La actriz presenta su versión de los acontecimientos.

A partir de allí, la charla giró en torno a los motivos de la ruptura y a los episodios que, según su relato, terminaron por quebrar el vínculo. Yanina Latorre recordó el trasfondo laboral que había marcado el inicio de la distancia: “Ustedes tenían un programa de streaming, ahí se alejaron, el otro día en lo de Cirio vos dijiste que ella te terminó debiendo guita, que vos te fuiste sin cobrar lo que a vos te correspondía”. La actriz, visiblemente afectada, reconoció el impacto que tuvo aquella declaración pública: “Me arrepentí mucho de decir eso, me quedé sin voz. Porque después al otro día me matan”.

“Estoy conteniendo el llanto, porque la gente es cruel. A mí me costó mucho sentir que yo tengo valor”, manifestó. Luego explicó que sus dichos en el stream de Martín Cirio habían surgido a partir de una pregunta que, según describió, fue incisiva: “La pregunta fue: ‘¿Por qué te peleaste con Julieta con lo que te ayudó?’ No hay una balanza”. Rincón también contó que después habló directamente con Ortega sobre el modo en que se había instalado el relato público de la amistad. “Y cuando hablé con Julieta, porque lo hice, le dije: ‘Juli, ¿vos te das cuenta que nunca saliste a decir que nosotras tuvimos una amistad recíproca?’”, recordó.

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“Pasaron muchas cosas, no fue que no ocurrió nada...”, respondió. En el momento más delicado de la entrevista, Yanina fue directa: “Pero vos sentiste eso, no tengas miedo, no te van a hacer nada. ¿Estás amenazada?”. Andrea bajó la mirada y respondió después de un silencio: “No, no es que esté amenazada, no. Yo siento que yo tengo mucho amor, el amor por Julieta no dejó de ser. Yo a Julieta la sigo amando”.