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La familia de Piero publicó fotos inéditas y lo despidió con una carta: "Sabía muy bien en qué consistía amar"

Tres días después de la muerte del cantautor a los 81 años, sus hijos y su última compañera compartieron imágenes privadas que recorren cuatro décadas de vida familiar, desde Madrid hasta Nueva York y un cumpleaños

El posteo de la familia de Piero
El posteo de la familia de Piero tras su muerte: un carrete de fotos y el recuerdo permanente del cantante (Instagram @pierocantautor)
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Días después de la muerte de Piero de Benedictis, ocurrida el 7 de octubre de 2026 a los 81 años, su familia publicó un carrete de fotografías inéditas y lo acompañó con una carta que eligió una sola palabra para definirlo: amor. “Nosotros, la familia de Piero, tendremos siempre viva su presencia. Lo recordaremos como quien fue, un ser excepcional que sabía muy bien en qué consistía amar verdaderamente”, escribieron los suyos en las redes sociales.

Las imágenes, nunca antes difundidas, recorren distintas etapas de su vida privada. Hay gorros de cumpleaños y abrazos de madrugada, una postal invernal en Nueva York y otra en un parque de Madrid, momentos sobre el escenario y retratos en primer plano. Juntas forman un retrato de familia que el músico había mantenido lejos de los flashes durante décadas.

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Piero y su familia
Piero con sus hijos Giuliano, Fiorella y Juan y su padre, Lino de Benedictis (Instagram @pierocantautor)

Una de las fotografías reúne cuatro generaciones alrededor de una mesa: Piero con su padre Lino De Benedictis, ya mayor, y tres de sus hijos —Juan, Giuliano y Fiorella— con gorros de papel de colores. La imagen tiene la textura de cualquier cumpleaños de cualquier familia, y eso es precisamente lo que la vuelve singular para quienes conocieron al músico como una figura pública de dimensiones continentales.

Otra fotografía lo muestra recostado junto a Giuliano cuando era apenas un bebé. Los dos duermen apoyados el uno en el otro, con esa calma que solo tiene el descanso compartido. Sus familiares eligieron incluirla en el homenaje como una de las imágenes más íntimas del carrete.

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Piero y su familia
Piero de Benedictis y su hijo Giuliano (Instagram @pierocantautor)

Entre las postales más llamativas figura la tomada frente al puente de Brooklyn, con el skyline de Manhattan cubierto por un cielo gris de invierno. En ella, Piero aparece junto a Mariana Schettini —docente vinculada al mundo de las artes con quien formó pareja en sus últimas décadas— y sus dos hijos menores, Giuliano y Fiorella, entonces niños, abrigados con gorros de personajes animados.

Piero y su familia
Piero de Benedictis y su familia en Nueva York: con él están Giuliano, Fiorella y su última compañera, Mariana Schettini (Instagram @pierocantautor)

Schettini y Piero dividieron su vida entre Buenos Aires y Córdoba, con un perfil discreto que la pareja cuidó durante años. Con ella, el músico tuvo a sus dos hijos menores: Giuliano, nacido en 2002, y Fiorella, nacida en 2003.

Otra de las fotografías del carrete pertenece a una época anterior. Tomada con la paleta sepia de los años setenta, muestra a Piero caminando por el Parque del Retiro de Madrid con su hijo Juan todavía muy pequeño. El cantautor lleva un poncho y su guitarra colgada al hombro; su hijo le tiende la mano desde abajo. Al fondo se distingue la estatua ecuestre de Alfonso XII y los árboles pelados del invierno madrileño.

Piero y su familia
Piero y Juan de Benedictis en el parque del Retiro, en Madrid (Instagram @pierocantautor)

Juan de Benedictis, nacido en 1975 del primer matrimonio de Piero con María Laura Lampreabe, siguió el camino artístico de su padre. Con el tiempo se dedicó a la música, la actuación y la docencia, y terminó integrando la banda familiar para compartir escenarios y giras. Otra fotografía del carrete lo captura de niño, parado junto a su padre en plena actuación, bajo la luz de un escenario. Piero toca su guitarra acústica y canta con los ojos cerrados; Juan lo mira desde abajo, en silencio. La escena anticipa la relación artística que los dos construirían décadas después.

Piero y su familia
Pierojunto a su hijo Juan en un escenario (Instagram @pierocantautor)

En 2023, cuando Piero debió ser internado en Ecuador por una infección respiratoria, Juan le dejó un mensaje en redes sociales: “Fuerza, papito”. Pocas palabras para una cercanía que los dos mantuvieron, en general, lejos de los medios. La última fotografía del carrete los muestra juntos en un retrato en primer plano: Piero y Juan, ya casi adolescente, con una sonrisa abierta y los hombros casi tocándose. Es el cierre visual que la familia eligió para el homenaje.

Juan también es el eslabón que unió a Piero con otra de las familias más conocidas del espectáculo argentino. A comienzos de los años 2000 tuvo una relación con Juana Viale, nieta de Mirtha Legrand, de la que nació Ámbar De Benedictis el 30 de marzo de 2003. Para Piero, Ámbar fue su nieta mayor; para Mirtha, su bisnieta. Aunque Juan y Juana se separaron, ambos mantuvieron un vínculo centrado en la crianza de su hija. “Es un chico amoroso, tranquilo, habla muy poco, pero yo con que la quiera a Juana me basta. Y la quiere bien”, dijo Mirtha Legrand en público sobre Juan, en uno de los pocos registros que dieron cuenta del trato entre ambos entornos familiares.

Piero y su familia
Piero y Juan en una tierna foto familiar (Instagram @pierocantautor)

En abril de 2025, cuando Piero cumplió 80 años, Ámbar lo visitó y difundió algunas imágenes del encuentro. El músico había contado que su nieta tenía una relación especial con La sinfonía inconclusa en la mar y que una vez le pidió que fuera a cantar a su colegio. Piero aceptó y fue junto a Juan y dos de sus nietos. Los cuatro terminaron sobre el escenario ante los alumnos.

Fiorella De Benedictis, la menor de los tres hijos sobrevivientes, también eligió la música como profesión. En 2025 grabó junto a su padre Lo mismo que vos, un EP que los dos presentaron como una “ternura social”. “La idea de vivir la vida con un poco de ternura es una de las cosas más lindas que me enseñó”, dijo ella en una entrevista recogida por Infobae.

La historia de Piero, sin embargo, no empieza con Juan ni con Giuliano ni con Fiorella. Antes que ellos nació Mariano, su primogénito, que murió por muerte súbita cuando tenía apenas 40 días de vida. Fue una de las experiencias más dolorosas del músico, que la recordó durante décadas. “Lo peor fue cuando yo lo tenía muerto en mis brazos”, expresó en una entrevista radial. Años después, según recogió la periodista colombiana Maureen Maya Sierra en la biografía autorizada Piero, mi querido Piero, Juan le dijo a su padre a los 4 años: “No estés triste. Porque Marianito soy yo”. Piero contó que la frase lo dejó paralizado, aunque eligió sostener la charla para no interrumpir ese momento.

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