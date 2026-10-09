Maxi Ghione aclaró sus posteos en redes sociales: “Debe ser difícil caminar al lado mío en estos días”

El actor habló de la causa que inició un taxiboy en su contra lo definió como "una macana" y tuvo que explicar sus palabras (Video: Puro Show-El Trece)

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Maxi Ghione fue detenido el 29 de septiembre en su vivienda de Lehmann, provincia de Santa Fe, tras un allanamiento policial que secuestró al menos ocho armas de fuego, en el marco de una causa iniciada por la denuncia de un taxiboy. El actor recuperó la libertad el 2 de octubre, tras una audiencia en los tribunales de Rafaela, con restricciones que incluyen la prohibición de poseer armas y de acercarse a la víctima y a los testigos.

Días después de su liberación, Ghione publicó un video en sus redes sociales donde pidió disculpas, negó ser adicto y reclamó la devolución de su teléfono celular y del armamento secuestrado. Nancy Duré mantuvo luego un intercambio privado con el actor y en Puro Show (El Trece) compartió fragmentos de esa conversación para aclarar puntos que habían quedado confusos en el descargo público.

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Duré remarcó ante sus compañeros de panel que Ghione no le había dado una entrevista formal, sino que se trataba de un diálogo mucho más largo del que solo tomó algunos extractos. Explicó que el actor no habla con medios porque “su abogado le sugirió que no lo hiciera” y porque además él tomó la decisión de no hacerlo, dado que “finalmente la gente va a creer lo que quiera”. La periodista aclaró también que reservaría otras cuestiones de la charla para no perjudicarlo en la causa, aunque subrayó: “Tengo que subrayar en esto, creo en su palabra”.

El actor publicó un video en Instagram donde volvió a pedir disculpas a sus allegados y aseguró que no es un adicto (Video: Instagram)

El primer punto que Duré buscó aclarar fue el sentido de una frase que Ghione había usado en su video, cuando dijo “me mandé una macana” sin precisar a qué se refería. La periodista le escribió de forma directa: “Cuando decís que te mandaste una macana, ¿hablás de haber consumido algo de manera excepcional? Te pregunto para no especular”. Según relató, el actor le respondió: “Sí, que habla de consumir de manera excepcional. No soy consumidor asiduo”.

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Duré aclaró además que Ghione no se refirió en la conversación a la versión según la cual el denunciante, identificado como Emiliano, habría ido a su casa en su condición de trabajador sexual. Sobre ese punto, la periodista fue tajante: “Maxi no habló al respecto”.

El segundo eje de la conversación giró en torno a la amenaza que motivó parte de la denuncia en su contra. Duré explicó que Ghione está imputado por amenazas y por tenencia de armas, y que estas últimas “son de él y supuestamente son legítimas”. Agregó que la hipótesis de privación ilegítima de la libertad se había descartado en un principio, aunque continúa bajo investigación.

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El actor habló por primera vez en Instagram luego de la denuncia en su contra, anticipó que hará un vivo y evitó profundizar sobre el expediente que tramita en Santa Fe (Video: Instagram)

Ante la pregunta directa de la periodista sobre si la amenaza denunciada era mentira, Ghione respondió: “Pero por supuesto que no lo amenacé. Sería incapaz”. El actor justificó la denuncia a partir de la presencia de armamento en su domicilio: “Nancy, cada persona que va a mi casa lo primero que ve son armas. Hay en todos lados y eso da perfectamente pie para inventar algo así. Simple. La policía viene, ve mis armas y dice: ‘Sí, lo amenazo’”.

El tercer tramo del intercambio surgió a partir de otro fragmento del descargo público del actor, en el que mencionó haber perdido “un amor” a raíz de la situación que atraviesa. Duré le preguntó de manera directa a quién se refería, y recordó que había conocido personalmente a sus parejas anteriores en su casa: la actriz mexicana Ana Carolina Balsategui, con quien convivió en La Plata, y Ana María Orozco, recordada por su papel en Betty la fea, con quien compartió un country en zona norte.

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Ante esa pregunta, Ghione le aclaró que se trataba de su novia actual: “Sí, mi novia. No voy a decir el nombre porque se cuida mucho por sus hijos y es muy reservada. Ayer hablamos mucho, pero la entiendo. Debe ser difícil caminar al lado mío en estos tiempos”.

Duré precisó, además, otro dato que surgió de la conversación: Ghione conoció al denunciante ese mismo día, sin que existiera un vínculo previo entre ambos. En el último video que compartió en sus redes, el actor evitó referirse en detalle a la denuncia, aunque reconoció que atravesó días difíciles. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, afirmó.

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