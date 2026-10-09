Las fotos de Wanda Nara con Martín Migueles el mismo día que se conoció su divorcio de Mauro Icardi

Wanda Nara asistió a un evento de una marca de lujo en Buenos Aires junto a Martín Migueles tras conocerse la disolución de su matrimonio (Crédito: RSFotos)

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Wanda Nara asistió a un evento de una marca de lujo italiana en Buenos Aires junto a Martín Migueles, la misma jornada en que se conoció la sentencia que declaró disuelto su matrimonio con Mauro Icardi. La conductora llegó al lugar en un auto conducido por su novio, quien saludó a los fotógrafos apostados en el ingreso mientras ella sonreía desde el asiento del acompañante.

La empresaria eligió un vestido negro de encaje con transparencias, de largo midi, que combinó con un blazer oscuro sobre los hombros. Completó el look con sandalias de taco alto con detalles de animal print, una cartera pequeña de mano en tono plateado con textura brillante y el pelo suelto, con ondas y un degradé rubio que le dio volumen a la melena. El conjunto, de corte sobrio, apuntó a una estética nocturna acorde con la propuesta de la marca organizadora de la velada.

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Wanda Nara llegó al evento en un auto conducido por Martín Migueles

La empresaria lució un vestido negro de encaje con transparencias y blazer oscuro durante la velada nocturna

El evento reunió a un amplio grupo de figuras del espectáculo y la moda argentina. Entre los invitados estuvieron Susana Giménez, Lola Latorre, Daniel Angelici, Zaira Nara, Iván de Pineda, Valeria Mazza y Franco Poggio, en una convocatoria que combinó a referentes de distintas generaciones vinculados al mundo del entretenimiento y los negocios.

La aparición pública de Wanda Nara se dio horas después de que el Tribunal de Milán diera a conocer la sentencia que puso fin a su matrimonio con Icardi, celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro, provincia de Buenos Aires. El fallo, firmado por la jueza Anna Cattaneo, al frente de la Sección 9ª Civil, rechazó los principales reclamos económicos formulados por la conductora durante el proceso judicial, que se había iniciado en noviembre de 2024 por decisión del futbolista.

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Wanda Nara lució un vestido negro de encaje con transparencias y blazer a juego

Entre los puntos centrales de la resolución, el tribunal desestimó el pedido de manutención conyugal de 250.000 euros mensuales que Nara había solicitado al amparo del artículo 156 del Código Civil italiano. Los jueces consideraron que la situación patrimonial de la empresaria no justificaba el reconocimiento de ese derecho, en virtud de sus ingresos declarados y su capacidad laboral autónoma.

La sentencia también rechazó el reclamo de pensión compensatoria por divorcio, que Nara había pedido por 100.000 euros mensuales. El tribunal sostuvo que la conductora no logró probar haber sacrificado su carrera profesional durante el matrimonio y remarcó, por el contrario, que su notoriedad pública se incrementó a partir de su relación con el jugador, entonces capitán del Inter de Milán. “Ningún sacrificio profesional fue llevado a cabo por Nara que deba ser aquí compensado”, señaló el fallo, según el texto al que accedió Teleshow.

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Wanda Nara se mostró en la vía pública antes de ingresar al evento de la marca italiana

El documento judicial detalló además el patrimonio de la empresaria, que incluye una inversión de 1,5 millones de euros en un fondo de Intesa Sanpaolo, activos en Argentina por cerca de 1,54 millones de euros y tres propiedades compartidas en el país, dos de ellas alquiladas. La resolución también hizo referencia a inmuebles en Milán, Brienno y Galliate, vinculados a un acuerdo transaccional firmado en 2021, por el cual Icardi había cedido a Nara su 50% de varios bienes del patrimonio común.

En relación con la responsabilidad por la ruptura matrimonial, el tribunal rechazó la pretensión de Icardi de que la separación fuera atribuida a su expareja. Los jueces concluyeron que no existían pruebas de que el vínculo entre la conductora y L-Gante hubiera comenzado antes de la ruptura de la pareja, que la documentación del expediente ubicó en septiembre de 2024. Del mismo modo, descartaron las versiones sobre una eventual relación entre Icardi y la China Suárez en 2021, al considerar que los elementos aportados por ambas partes correspondían únicamente a publicaciones de sitios de espectáculos, sin valor probatorio suficiente.

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La conductora completó su outfit con joyas discretas y una cartera de mano brillante

La sentencia tampoco definió la situación de las dos hijas menores de la expareja, al declarar que la Justicia italiana carece de jurisdicción sobre su custodia, residencia y alimentos. Según el fallo, las niñas residen en Estambul desde 2022, donde asisten a la escuela, mientras continúa en Turquía un proceso sobre responsabilidad parental iniciado por el futbolista.

Como parte final de la resolución, el tribunal condenó a Nara a reintegrar a Icardi dos tercios de las costas del juicio, fijadas en 5.200 euros más gastos accesorios, IVA y aportes previsionales según la legislación italiana. El tercio restante quedó compensado entre ambas partes, debido a que el futbolista tampoco logró que se le atribuyera a su expareja la responsabilidad por el fin de la relación.

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Crédito: RSFotos