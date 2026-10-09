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Ivana Figueiras contó qué hizo con los anillos de compromiso de sus exnovios: “Uno lo tiré por el inodoro”

Tras confirmar su boda con Darío Cvitanich, la empresaria recordó las propuestas de matrimonio que recibió y reveló el particular destino de esas joyas

Ivana Figueiras confirmó su Boda con Darío Cvitanich
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Ivana Figueiras confirmó que se casará con Darío Cvitanich el 20 de marzo de 2027 y contó que tuvo cinco anillos de compromisos anteriores. La empresaria dio detalles de la propuesta, anticipó cómo será la ceremonia y explicó por qué postergaron la fecha.

La noticia del casamiento se conoció luego de que Karina Iavícoli la adelantara en LAM. Figueiras confirmó la información y habló públicamente sobre los preparativos de la boda con el exfutbolista. Según relató posteriormente en declaraciones a los Los Profesionales en Canal 9, la pareja atraviesa esta etapa con naturalidad, sin intentar ocultar el compromiso. “No lo anuncié. Lo vivimos con alegría y sin que sea un tabú o un secreto”, explicó la empresaria.

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Ivana Figueiras y Darío Cvitanich se casarán el 20 de marzo de 2027 en el Golf Club de Pacheco

El pedido de casamiento tuvo lugar durante una cena de la pareja. Darío Cvitanich le propuso matrimonio a Ivana Figueiras en una jornada que se conoció antes de que ellos quisieran.

“Fuimos a comer y él me iba a proponer casamiento. Se filtró porque una persona del hotel nos sacó unas fotos”, recordó Figueiras. También señaló que ambos estaban vestidos de manera informal y que la escena no había sido organizada como un evento público. La empresaria confirmó que aceptó la propuesta. “Ese día me hizo la propuesta y obviamente le dije que sí”, contó sobre el momento que compartieron.

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La boda se realizará el 20 de marzo de 2027 en el Golf Club de Pacheco. Aunque el exjugador prefería celebrar el casamiento en noviembre, ella decidió extender la organización para preparar una fiesta acorde a lo que ambos imaginan

La elección del día no fue casual. Figueiras reveló que el 20 es el número favorito de Cvitanich y que esa preferencia inclinó la balanza hacia marzo. La decisión permitirá que la pareja tenga varios meses por delante para resolver los detalles de la ceremonia y el festejo.

Un hombre y una mujer sentados en la arena de una playa, ambos con lentes de sol. Al fondo se ven dunas con vegetación, casas y un grupo de personas
Ivana Figueiras confirmó su casamiento y explicó la fecha: “Es su número preferido”

Sobre el perfil del encuentro, adelantó que buscan una celebración alejada de los protocolos rígidos. “La idea es que sea algo descontracturado y alegre”, sostuvo al describir el clima que esperan para ese día. La ceremonia será únicamente por civil. No habrá celebración religiosa porque Cvitanich ya se casó por Iglesia con Chechu Bonelli, madre de sus hijos. Figueiras no presentó esta definición como un inconveniente, sino como parte de la modalidad que eligieron para su casamiento.

La empresaria aseguró que aún no decidió cuál será el vestido que usará para la boda, aunque adelantó algunos detalles en línea con el estilo relajado que tendrá la celebración. “Prefiero algo tranquilo y quizás corto”, señaló. También anticipó que tiene previsto reunirse con la diseñadora Joti Harriague para comenzar a evaluar opciones para el look nupcial.

En cuanto a los invitados, anticipó que la lista reunirá a personas cercanas a ambos. Cvitanich podría convocar a figuras vinculadas con el fútbol, mientras que Figueiras espera una presencia numerosa de su entorno familiar.

Uno de los pasajes que más repercusión tuvo de sus declaraciones fue el referido a sus compromisos anteriores. Después de contar que tuvo que achicar el anillo que le dio Cvitanich, Figueiras reveló datos de propuestas de matrimonio pasadas y explicó los distintos destinos que les dio a cuatro de esas joyas: uno terminó en una planta, otro fue arrojado por el inodoro, uno se lo regaló a su hija y otro fue devuelto a una expareja.

Un hombre y una mujer con gafas de sol se sientan en los asientos de un avión. El hombre usa una sudadera con capucha, la mujer una chaqueta y se inclina sobre el hombro del hombre
Ivana Figueiras habló de su compromiso con Darío Cvitanich: “Encontré al hombre de mi vida”

La modelo no precisó a quién corresponde cada anillo. Sí reconoció que distintas parejas le propusieron casamiento a lo largo de los años y mencionó que entre ellas estuvo Sebastián Ortega, aunque evitó profundizar sobre los nombres.

Figueiras también habló sobre los planes familiares de la pareja. Ante la posibilidad de tener hijos con Cvitanich, fue tajante: “No es un deseo que tenga, ya tengo dos hijas”, expresó. La empresaria remarcó así que su proyecto junto al exfutbolista -que es padre de tres niñas, frutos de su relación con Chechu Bonelli- está enfocado en la convivencia y en el casamiento previsto para marzo de 2027.

Al reflexionar sobre su cambio de postura frente al matrimonio, Figueiras admitió que antes evitaba dar ese paso. “Le huía un poco al casamiento, hasta inconscientemente hacía cosas para que no sucediera, pero encontré al hombre de mi vida”, afirmó.

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